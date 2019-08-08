Тенге стоит, качается... Насколько реальна угроза обвала каз-валюты, - "Э-К"

07:39 10.08.2019

Насколько реальна угроза обвала каз-валюты, попытались ответить эксперты



9 Августа 2019 Автор: Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



Ослабление тенге, происходящее в последние дни, насторожило казахстанцев. Насколько реальна угроза обвала национальной валюты, пытались ответить эксперты на заседании экспертно-дискуссионного клуба Think Tank Aspandau.

Мой прогноз – колебаний курса национальной валюты больше, чем на 2–3%, по итогам года объективно не должно быть, хотя тенге может скакнуть в ответ на какие-то события, – говорит экономист Алмас Чукин. – На мой взгляд, серьезные колебания – это свыше 10%. Если доллар подорожает на 40 тенге – это уже похоже на девальвацию и экономический кризис. Но только я этого и близко не вижу, потому что есть простая вещь – объем денежной массы. И еще проще – количество наличных денег на душу населения. У нас просто столько тенге нет! Когда мне начинают некоторые фантазеры говорить: "Завтра будет курс 450–500 тенге за доллар!", я отвечаю: "Покажите мне людей, у которых лежит огромная масса тенге и которые завтра побегут в обменники и скупят все доллары по 500!". На протяжении пяти-шести лет наблюдалось падение реальных доходов населения, какие бы средства раньше ни были, они уже кончились у живущих на зарплату! Нет оснований для катастрофического падения курса, если только не произойдет обвал нефти или если вдруг политики не решат увеличить бюджетный дефицит в два раза…

Следом выступал инвестиционный банкир Ануар Ушбаев. Он тоже считает, что никакие тревожные предчувствия казахстанцев и их любовь к вечнозеленой валюте не смогут уронить курс тенге. Ажиотажный спрос возникает вслед за объективными экономическими тенденциями, а не наоборот.

В краткосрочном плане поведение населения и инфляционные ожидания на курс тенге, безусловно, влияют! Но, как точно отметил мой коллега, большую часть денежной массы казахстанцы давным-давно уже перевели в доллары, – говорит управляющий партнер Tengri Partners Ануар Ушбаев. – Те депозиты, которые еще остались в тенге, – это либо спекулятивные инвестиции, на которые люди готовы и хорошо на этом зарабатывают, либо это деньги государственных предприятий, которые вынуждены держать финансы в тенге. Поэтому портфельного потенциала поворота от тенговой массы к долларовой я не вижу.

До конца года курс до 400 тенге за доллар не упадет, но в перспективе нас это неизбежно ожидает, считает руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев. Причина фундаментальна – экспортная нефтяная модель развития полностью себя исчерпала, а реальному сектору экономики по-прежнему не дают поднять голову.