Над зданием КазМинобороны в Нур-Султане сбит неопознанный беспилотник

07:47 10.08.2019

Беспилотник обезврежен над территорией здания Минобороны в Нур-Султане



В Нур-Султане в среду над территорией контрольно-пропускного пункта министерства обороны был обнаружен и обезврежен беспилотный летательный аппарат – квадракоптер, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.



Согласно распространенной информации, нарядом военной полиции по охране здания задержаны владельцы квадракоптера, которые переданы сотрудникам полка патрульной службы управления полиции Есильского района Нур-Султана.



В Минобороны напомнили, что несанкционированное использование БПЛА над военными объектами является нарушением 563 статьи Кодекса об административных правонарушениях республики и влечет штраф в размере 10 МРП – для физических лиц, 20 МРП – для должностных лиц.



МРП – месячный расчетный показатель, 1 МРП в Казахстане составляет 2525 тенге (текущий – 386,94 /$1).



В Казахстане полеты дронов над охраняемыми военными объектами должны быть согласованы со Службой государственной охраны. За нарушение законодательства беспилотники обезвреживаются специальными средствами подавления, а владельцы привлекаются к административной ответственности.