Аномальная жара в Бишкеке. Два дня августа побили 83-летние температурные рекорды

08:08 10.08.2019

9 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Два августовских дня побили 83-летние максимальные температурные рекорды. Такие данные приводит сайт "Погода и климат".

Отметим, что ресурс предоставляет информацию о погоде в разных уголках мира. Предоставлены на нем сведения и о Бишкеке. При этом температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в столице суточные сведения взяты с 1936 по 2019 год.



На сайте уточняется, что с начала месяца самыми жаркими были два дня - 6 и 7 августа этого года.



Если 6 августа воздух прогрелся до +39,2 градуса, то 7 августа - до +39,4. Таких температур не фиксировалось с 1936-го.

При этом подчеркивается, что самым жарким днем последнего летнего месяца было 22 августа 2012 года, когда температура поднялась до отметки +39,7 градуса. А самым холодным - 26 августа 1972-го, когда воздух прогрелся только до +5,1 градуса.

В июле текущего года максимальные температурные рекорды установлены четыре раза. Аномально жаркими были 2, 18, 19 и 20 июля. Кроме того, фактическая температура месяца, по данным наблюдений, составила +28,7 градуса, что на 3,7 градуса выше нормы. В итоге июль 2019-го стал самым теплым месяцем за последние 83 года.