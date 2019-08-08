Скончался народный художник Кыргызской Республики Догдурбек Нургазиев

08:18 10.08.2019

"Культура" (АКИpress) - Народный художник Кыргызстана, профессор Догдурбек Нургазиев скончался 9 августа после продолжительной болезни в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.



Он родился 28 марта 1955 года в селе Чон Кызыл-Суу Жети-Огузского района Иссык-Кульской области. В 1978 году окончил институт искусств во Фрунзе, в 1985 году Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, в 1997 году аспирантуру Академии художеств в Бишкеке.

В 1985 году он был участником республиканской и международной выставки картин (Германия, Иран, Казахстан, Китай, Конго, Люксембург, Малайзия, Узбекистан, Россия, Турция, Франция, Швейцария, Япония).

Его собственные выставки: "Тоолор", "Дубай шаары" в 1996 году, "Тоолор симфониясы" в 2002 году, "Улуттар дворецинде" 2000 году в городе Женева, "Купуя жанырык" в 2003 году в Астане, "Кыргыз жаратылышы" в 2008 году в Париже. Его работы выставлены в музеях стран СНГ.

С 1991 года был членом союза художников КР, также в 2001 году получил звание заслуженного работника культуры и в 2011 году народного художника Кыргызской Республики.

Похороны Д.Нургазиева пройдут 10 августа в 11:00 в доме художника, который находится в Бишкеке на пересечении улиц Горького и Оренбургской. Он будет похоронен на Ала-Арчинском кладбище.