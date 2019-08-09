Атамбаев в тюрьме не станет "знаменем оппозиции", - А.Князев

08:31 10.08.2019

Александр Князев: Атамбаев не станет в тюрьме символом оппозиции



09 августа 2019



Экс-президенту Киргизии Атамбаеву, который сегодня сдался властям республики, не удастся выйти на свободу в скором времени. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Князев.



"Популярность Атамбаева упала. У него есть очень узкий круг сторонников, причем для значительного их числа имеют значение только деньги, которые он им платит. Для оставшейся части – родственные связи, – сказал эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев. – В киргизском обществе накопилась большая усталость от Атамбаева. В последние годы его правление терпели лишь из нежелания дестабилизации. Поэтому, будучи в тюрьме, он каким-то знаменем, символом оппозиции уже не станет".

Сколько лет тюрьмы дадут теперь Атамбаеву, эксперт предсказать не берется. Однако не исключает, что ВИП-арестант попытается подкупить некоторых силовиков, судей, потому что "в Киргизии покупается и продается практически все". Но все же вряд ли Атамбаеву удастся быстро выйти на свободу, считает Князев.



"В то же время и нынешнему лидеру Сооронбаю Жээнбекову вся эта история славы не добавит. Разочарование в нем в обществе также устойчиво нарастает. Сейчас будут появляться другие люди, по мере роста протестных настроений, а такие настроения растут, это можно однозначно утверждать", – поделился собеседник.



Нынешний конфликт означает еще и новый виток давнего противостояния северной и южной элит. "Для северной элиты, к которой относится Атамбаев, он давно уже перестал быть однозначным лидером. Есть масса людей, которым он просто не интересен. Точка невозврата, момент его превращения в политический труп давно пройдена", – отметил эксперт.



"Недавняя поездка в Москву, в ходе которой Атамбаев встречался с Владимиром Путиным, уже предвещала агонию экс-президента как политика", – поделился востоковед, напомнив, что по итогам встречи Путин все равно призвал киргизское общество сплотиться вокруг действующего президента Жээнбекова.



Судьба Атамбаева могла быть еще более печальной, если бы при нем не состоялось событие, которое до сих пор пользуется популярностью в стране – присоединение Киргизии к Евразийскому союзу, считает востоковед.

"Жээнбекову в этом смысле повезло меньше. У него нет шанса набрать популярности на чем-то ярком. Скорее всего, ему достается период кропотливой работы, период решения текущих проблем. Да и сам по себе Жээнбеков – не слишком яркий лидер, поэтому его рейтинг будет и дальше снижаться", – предрекает эксперт.



"Жээнбеков – представитель южной элиты, которая на государственном уровне всегда была намного слабее северной. Это повелось еще с советского периода. Однако в Киргизии сейчас никто не заинтересован в революции, поэтому, возможно, Жээнбеков даже досидит до конца своего срока. Вяло, без прорывов – просто из-за того, что общество в данный момент устало от революций и не склонно к радикальным переменам курса", – заключил Александр Князев.