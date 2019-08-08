Саммит премьеров ЕАЭС в Киргизии: джазовый фестиваль и бултыхашки в Иссык-Куле

09:04 10.08.2019

После переговоров в Киргизии премьеры стран ЕАЭС поплавали по Иссык-Кулю и послушали джаз

Опубликовано: 09 Августа 2019 Автор: ИНТЕРФАКС



Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music.



Перед этим они неформально пообщались во время прогулки на небольшом судне по озеру Иссык-Куль.



Tengri Music - международный фестиваль классической и джазовой музыки под открытым небом. В переводе с киргизского его название означает "небо" или "небесный". Мероприятие проводится для пропаганды классической музыки как одного из важнейших компонентов духовного развития общества. На него приглашаются известные оркестры и исполнители из разных стран. С 2014 года фестиваль ежегодно проводился в Бишкеке. В Чолпон-Ате он проходит в этом году впервые.



На фестивале выступят музыканты из России, Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии, Германии и Австрии, в том числе известный гитарист Артем Дервоед, джазовая прима, вокалистка Карина Кожевникова, меццо-сопрано Хайдемария Обертюр, трубач Ростислав Кочетов, известный армянский тенор Гор Арсенян, выдающаяся киргизская оперная певица Джамиля Раимбекова (сопрано), джазовый мэтр Лев Кушнир (фортепиано).



В пятницу в киргизском городе Чолпон-Ата прошло очередное заседание Евразийского межправительственного, по итогам которого подписано 12 документов, в том числе концепция трансграничного информационного взаимодействия.



В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.