 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему распалась Золотая Орда
11:28 10.08.2019

Золотая Орда стала самым могущественным улусом империи Чингисхана. Территория этого средневекового государства простиралась на тысячи километров, его войско было несметным, а богатства баснословным. И все же Золотая Орда распалась и ушла в историю.

Наследники великого хана

Чингисхан честно разделил свои владения между четырнадцатью сыновьями. Старшему – Джучи – достался самый внушительный кусок. И он стал "держать марку" – все остальные улусы были под его контролем. Внук Джучи, знаменитый Бату-хан, присоединил к Орде множество новых земель – в том числе Поволжье и многие русские княжества. На пике могущества государство оказалось при хане Джанибеке. Западная Сибирь, Поволжье, Хорезм, Казахстан, Кубань, Дон, Крым и практически весь Кавказ – все это была Орда. Однако его преемники оказались меньшими пассионариями.

Смутные времена

В 1357 году империю стало лихорадить. За последующие двадцать лет в Орде сменились 25 ханов – и все это дело сопровождалось территориальными потерями и политическими провалами. В 1360 году от Орды отделился Хорезм. Затем литовцы "отжали" Поднепровье. Ушла Империя Юань. Астрахань "отвалилась". Да еще и русские князья перестали платить дань. Темник Мамай попытался их наказать, но был разбит на Куликовом поле. Никогда еще Орда не была так близка к исчезновению с политической карты, но на горизонте вновь появился пассионарий – хан Тохтамыш.

Борьба за власть

У Тохтамыша был козырь – поддержка легендарного Тамерлана, родоначальника империи Тимуридов. С его помощью он довольно быстро прибрал к рукам власть в расколовшейся Орде и к 1380 году вернул под свой контроль большинство потерянных территорий. Также Тохтамыш доходчиво объяснил русским князьям, что дань нужно платить вовремя – и для наглядности разграбил и сжег Москву. Укрепив свою власть, он решил выступить против Тамерлана, но не преуспел. В 1395 году Тохтамыш был вынужден бежать из Орды и противостоять тамерлановским ставленникам. Заручившись поддержкой литовского князя Витовта, он попытался вернуть себе власть, но после фееричного поражения при Ворскле бежал в Сибирь, где в 1406 году был убит политическими оппонентами.

Конец Золотой Орды

После смерти Тохтамыша в Улусе Джучи вновь началась смута. К середине 15 столетия он буквально распался на несколько самостоятельных государств, самым крупным из которых стала Большая Орда. Ее правители считали себя правопреемниками золотоордынского государства и периодически пытались возродить распавшуюся империю, но результата не добились. В начале 16 века Большая Орда прекратила свое существование, а в истории Улуса Джучи была окончательно поставлена точка.

Источник - ВИКИНГИ
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