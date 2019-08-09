Особенности национального оргазма, или Секс по-казахстански, - Люся Яркова

11:31 10.08.2019

Особенности национального оргазма, или Секс по-казахстански



Как довести мужчину до оргазма при помощи пальцев ног? Сколько зарабатывают казахстанские жрицы любви, охотящиеся на клиентов на автомобильных трассах? Чем хороши карманные вагины-девственницы? Где проливается дождь из долларов? Ответы на столь откровенные вопросы знает известная журналистка Люся Яркова.



Люсю Яркову по праву можно назвать одной из самых красивых журналисток республики. Очаровательная кареглазая блондинка с роскошной грудью и стройной фигуркой выглядит как топ-модель, ее фотографии отлично смотрелись бы на обложке любого глянцевого журнала. Недавно Люся запустила на просторах Интернета провокационный проект. В своих передачах она поднимает жаркие темы с насыщенным ароматом клубнички, а героями ее программ становятся "ночные бабочки", стриптизеры обоих полов, приверженцы садомазохизма и продавцы игрушек для взрослых. Также нередко на огонек к Люсе заглядывают звезды отечественного шоу-бизнеса, российские экстрасенсы и мастера бесконтактных женских практик.









– Я давно планировала открыть канал, но у меня возникали серьезные сомнения по поводу его основной направленности. Марьей-искусницей меня назвать очень тяжело, готовлю я средне, в рисовании не блещу, детей не имею. Чем же поделиться с народом? – говорит Люся. – И тут я подумала, а почему бы не поднять тему секса, которая до сих пор остается в нашем обществе табуированной.



– Уятмен на вас платок еще не накидывал?



– К моему огромному удивлению, с критикой я пока не сталкивалась. Казахстанцы отнеслись к моему проекту благосклонно, никто меня на улице не останавливает, чтобы постыдить и погрозить пальцем.



– Над какой из программ пришлось потрудиться больше всего?



– Я отношусь к категории людей, не терпящих халявы и недобросовестного отношения к своим обязанностям, поэтому в каждую передачу вкладываю частичку души, стараюсь полностью раскрыть тему, угадать, что именно интересно зрителям, какую информацию они хотят получить. Рассказывая о нелегких трудовых буднях казахстанских проституток, я сама перевоплотилась в путану. Нарядилась, навела макияж поярче – и вперед на трассу, где отечественные гетеры устраивают засады на потенциальных клиентов. Без внимания представителей сильного пола, жаждущих острых ощущений, я не осталась. Мне предлагали и обычные плотские утехи, и групповой секс. Расценки, правда, несерьезные: 4 000–5 000 тенге. Но, как оказалось, такова почасовая оплата. Так что слухи о внушительных доходах уличных жриц любви явно преувеличены. Большие деньги на дороге не валяются. Другое дело – ночные клубы. Вот стриптизерам восхищенные их горячими танцами поклонники (и поклонницы) оставляют солидные чаевые, размер которых порой достигает 1 500–2 000 долларов. Алматинским стриптизершам устраивают дождь из долларовых купюр.



– Сложно ли найти общий язык с героями программ?



– Нет. С любым моим собеседником я всегда нахожусь на одной волне. Не зря же народная мудрость гласит "Без секса люди проживут, без разговоров о нем – нет!". Все любят говорить о страсти, чувствах и наслаждении. В Международный день БДСМ я делала передачу с королевой отечественного садомазо Госпожой Галиной. Узнала много интересного, научилась делать эротический массаж полового члена пальцами ноги и ступней. У нас с Галиной завязался душевный разговор. Она поведала мне об основных принципах БДСМ и рассказала о том, насколько важно бороться с бытовым насилием, являющимся в казахстанских семьях едва ли не нормой. С Муратом Оспановым мы замечательно пообщались. У него восхитительное чувство юмора, и он на пятерку прошел тест "10 вопросов о сексе казаху". Мурат с обезоруживающей улыбкой заявил, что любовные утехи не занимают в его жизни первое место и значительно уступают позиции обычным семейным радостям и работе.



– Какие чувства испытываете, занимаясь сексуальным ликбезом?



– Начнем с того, что я ни в коем случае не ставлю перед собой цели развратить аудиторию или разрушить институт семьи. Я за прочные союзы, построенные на любви и взаимном уважении. Но ведь число разводов в Казахстане стремительно растет, и по результатам социологических опросов именно измены и сексуальная неудовлетворенность партнером чаще всего приводят к расставанию. В силу местного менталитета далеко не все казахстанки решатся прийти на прием к психологу или сексологу. А посмотреть передачу им ничто не помешает. Они освоят техники эротического массажа, познакомятся с товарами из секс-шопа, решатся внести изменения в ставший привычным семейный секс, и их отношения с мужем наполнятся новыми красками. Сколько женщин страдают от ревности, когда супруг уезжает в командировки? Они накручивают себя, выдумывают и проигрывают в уме сцены походов мужа на сторону. Не проще ли вместе с рубашками и носками положить ему в чемодан искусственную вагину?



– Супер. В секс-шопах даже имеются в продаже вагины-девственницы! Пусть мужик порадуется!



– Однозначно пусть лучше развлекается с игрушкой, чем проводит время с гостиничными проститутками или ищет доступных ласк вдоль дорог.



– Чем планируете удивить подписчиков в ближайшее время?



– Я не люблю рассказывать о том, что пока не сделано, но обещаю, что зрители не будут разочарованы.



– Что пожелаете нашим читателям?



– Большой искренней любви. Цените ваши половинки, заботьтесь о них, делайте приятные сюрпризы, чаще говорите им о чувствах и желаниях, делитесь сексуальными фантазиями, претворяйте взаимные эротические мечты в жизнь, и будет вам всем счастье!



Татьяна АЛАДЬИНА | Алматинская область