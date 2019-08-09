Из демографической "ямы" Россию вытащит Украина?

11:38 10.08.2019 Какую выгоду надеется получить Кремль, выдавая паспорта гражданам "незалежной"



Людмила Николаева

Материал комментируют:

Ростислав Ищенко



Резервом для пополнения сокращающегося населения России назвал граждан Украины Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ по международным делам. Подчеркнув, что "русскоязычная часть украинского населения будет и дальше стремиться к нам".



Очевидно, слова Джабарова можно считать ответом Москвы на недавнее заявление главы МИД "незалежной" Павла Климкина о том, что сейчас в России, оказывается, проживает уже каждый двенадцатый его соотечественник. И если весной прошлого года сей дипломат говорил о твердом намерении" Киева вернуть домой из РФ всех своих сограждан, назвав их "самой большой ценностью, заслуживающей свободы, справедливости и благосостояния", то теперь он просто констатировал факт массового бегства соотечественников из собственной страны. Климкин мысленно уже смирился с все увеличивающимся оттоком населения?



По данным Министерства социальной политики Украины, каждый год в поисках работы в другие страны отправляется не менее девяти миллионов ее граждан. Больше всего - русскоговорящих. Из чего логично предположить, что они едут именно в сторону российских пределов.



Но вернемся, так сказать, в родные пенаты. Коллегу Джабарова поддержал другой наш сенатор, член Совета по безопасности верхней палаты парламента РФ Франц Клинцевич. Он сделал акцент на трагических событиях в Донбассе. "Рассуждения о людях Украины как самой большой ее ценности на фоне процессов, которые происходят в этой стране, звучат просто кощунственно, - подчеркнул Клинцевич. - Украинцы перестанут массово бежать из страны, когда закончится гражданская война в Донбассе. Без этого на экономическое возрождение Украины нет ни одного шанса".



При этом оба политика ни словом не обмолвились о том, что будет дальше, после увеличения центростремительного потока с Украины, с самой Россией? Сможет ли она "переварить" миллионы новых жителей, адаптировать их к новой жизни с выгодой для себя и своего населения?



А то, что поток с Украины будет увеличиваться, сомневаться не приходится. Особенно - после подписанного в начале августа 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным закона об упрощенном получении гражданами соседней с нами родственной страны российского вида на жительство. Этот документ максимально расширяет перечень желающих к нам переехать. Теперь это не только жители ДНР и ЛНР. Но и любой гражданин Украины.



В Киеве, к слову, оперативно отреагировали на новое решение Кремля. Украинский политолог Андрей Бузаров, например, не скрывает своего скепсиса. "За счет переселения украинцев власти России пытаются решить многие проблемы, в том числе, хотят выкарабкаться из демографической ямы, - уверен он. - Во внешней политике Путин сможет в очередной раз продемонстрировать, что он не забывает о русскоязычных украинцах и так далее. Правда, при этом он не упоминает, что раздача паспортов не помогает урегулировать конфликт на Донбассе. Напротив, паспортизация осложняет этот процесс. Очевидно, что обезлюдивание страны (Украины - „СП") в каком-то смысле может быть выгодно Москве".



Есть, похоже, и другая причина в нынешнем решении о тотальной российской паспортизации жажадущих этого граждан Украины. Говоря о возможном росте числа переселенцев в РФ, нельзя не отметить, что на данный момент ситуация-то как раз меняется. С открытием в прошлом году для украинцев "безвиза", те получили возможность свободно передвигаться по Европе, там искать работу и пристанище. Как результат - по данным Росстата РФ за 2018 год, количество мигрантов с Украины сократилось почти в три раза. Лидирующие позиции заняли Таджикистан и Казахстан. Для сравнения: в предыдущие четыре года на первом месте в этом разделе госстатистики была как раз "незалежная".



Это видно, в общем, и, как говорится, невооруженным глазом. В частности - по Ленинградской области. После "майдана-2014" туда хлынули тысячи жителей как с Востока Украины, так и с ее Юга. Да и из центральных регионов соседней страны. Селились, в том числе, в садоводческих домиках, зарабатывая от случая к случаю скромные деньги на частных стройках и сторожами. Недостатка в заказах не было.



Однако с прошлого лета те переселенцы стали активно сниматься "с якоря". Нынешним летом из них в регионе не осталось уже почти никого.



Ваш корреспондент позвонила 60-летнему жителю Ивана-Франковска Василию Оришуку - одному из тех, кто четыре года кряду вместе с пятью товарищами строил, копал, латал, монтировал на дачных участках в Ропше. Дозвонилась не сразу. Оказалось, Василий нынче - в Чехии. Устроился с женой Ганной на каком-то хуторе в 30 км от Праги. Бригада его распалась, разъехавшись по Старому свету - Чехия, Германия, Венгрия. Вернутся ли в наши края?



- А какой смысл? - ответил Василий. - Мы тут евро зарабатываем, а не рубли. И климат лучше, сезон длится дольше.



Есть примеры и другого рода. Когда приезжие "самостийцы" с неплохой выгодой для себя "зарабатывают" на сочувствии россиян и преференциях местных властей. В малые города Ленобласти с 2014-го года приехало несколько тысяч семей. Расселили их - где в пустующих домах, вполне сносных. Где - в монастырских кельях (современная келья, к сведению, вполне приличная комната, разве что удобства в коридоре). Обеспечили бесперебойную гуманитарную помощь, бесплатное медобслуживание. Разрешили "первое время" не работать. Немало тех, кто и до сих пор не работает. И живет непонятно чем.



Однако вернемся к теме. Свою точку зрения на решение об упрощенной паспортизации украинцев в России и его последствиях, равно как и выгоде нашей стране, высказал "СП" Ростислав Ищенко, политолог, глава Центра системного анализа и прогнозирования.



- Нет сомнения в том, что введение упрощенной формулы позитивно воспринято подавляющим большинством тех украинцев, на которых распространяется Указ президента РФ, - считает Ростислав Владимирович. - Понятно, что не все люди, у которых появилась возможность получить российское гражданство, воспользуются ею. Но что таких будет значительно количество, сомневаться не приходится.



При этом не стоит думать, что начнется какой-то массовый исход украинцев в Россию. Если предположить, что упрощенная формула распространяется на 10 миллионов человек, в ближайшие годы место жительство сменят в лучшем случае около пяти миллионов. Но надо понимать, что переселение наших соседей на российские просторы в принципе никак не зависит от нынешнего решения Путина. Бегут они к нам, а также - в Европу не от хорошей жизни. Это нормальная реакция нормальных людей на то, что их страна все больше сваливается в коллапс.



"СП": - Вы согласны с теми, кто считает, что массовый переезд украинцев к нам решит проблему "российской демографической ямы"?



- Рассчитывать на это не приходится. Во-первых, Украина оказалась в таком же положении в 1990-х. Как и Россия. Кто не помнит или не знает - это были очень тяжелые и для нас, и для них годы с точки зрения социально-экономической ситуации. Отсюда и резкий спад рождаемости. Его последствия теперь и сказываются: появившиеся на свет именно в тот период россияне и украинцы достигли сейчас детородного возраста. Их самих мало, соответственно, и ими рождаемых.



Причем, в "незалежной" кризис даже глубже. Так что это явно не та страна, которая может оказать нам демографическую помощь. Я вообще считаю, что ситуация в России выправится сама собой естественным путем - лет через 10?15.



"СП": - Тогда в чем смысл "раздачи гражданства" соседям - чисто гуманитарный?



- И это тоже, конечно. Не чужие все-таки нам люди. Главное же, на мой взгляд, решение таких внутрироссийских проблем, как дефицит рабочих рук. А также заселение все более пустеющих населенных пунктов в отдаленных от центра нашей страны регионах.



"СП": - К слову, известно, сколько уже у нас переселенцев, начиная с 2014 года?



- По оценкам украинских экспертов, за пределами их государства - в целом в РФ, ЕС, США, Австралии - сегодня проживает не менее 22 млн. человек, включая уже получивших новое гражданство. Не менее трети из них устроились в России. Если бы они не уехали с Украины, то даже прокормиться дома вряд ли бы смогли. Учитывая экономическое положение государства, сильно подорванное "майданом".



"СП": - Сколько новых граждан может принять Россия?



- Да сколько угодно! И работой обеспечит. Тем более - мигранты берутся за любую.



В 2014-м в наш приграничный регион (Ростовская, Белгородская, Орловская области) одномоментно выехало порядка двух-трех миллионов украинцев. Немалая их часть осталась потом у нас, рассеявшись по стране. Всем нашлось и место, и дело. Нашлись и желающие осваивать "дальневосточный гектар". На что, кстати, россиян собственная власть никак не может "подбить"…



"СП": - Потому, что не все то, что властью обещано переселенцам на Дальний Восток, выполняется.



- В данном случае я исхожу из того, что украинцам, бегущим от бардака у себя на родине, терять нечего. А чем хуже жизненная ситуация у людей - тем менее они требовательны к условиям жизни, трудоустройства. Просто "за паспортами" они бы не поехали. Дальневосточная же "приманка с гектаром" может оказаться для них вполне привлекательной - работать на земле украинцы умеют. Что доказывали веками.



"СП": - Тогда непонятно, почему Кремль не предложил им этого раньше, когда и "безвиза" с Европой Украина еще не имела?



- Раньше Россия не была к этому готова. Ведь выдача паспортов миллионам новых людей влечет за собой определенные социальные обязательства. Наиважнейшие из которых - обеспечение жильем, трудоустройство. Да не "где-нибудь и как-нибудь", а в конкретных местах, на развивающихся производствах. Не самый простой вопрос для государства! Как только такая возможность (соцгарантий - авт.) появилась, так сразу была увеличена квота на мигрантов с Украины. Теперь задача помочь вновь прибывающим адаптироваться к нашим законам. Они же тридцать лет жили по иным уставам.



"СП": - Наша власть перед своим-то населением не всегда обязательства выполняет. Получается, за наш, рядовых граждан, счет будет привечать соседей?



- Так думать неправильно. Жилье получают те, кто работает - от работодателя или съемное, за которое платят сами. Работу - где есть вакансии и т. д. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565426280

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №554

- Первый заместитель Премьер-Министра РК - Министр финансов А.Смаилов принял участие в заседании Совета ЕЭК

- Партия "Ак жол" поддерживает решение Президента об увеличении доли золота в активах Нацфонда

- По поручению президента глава МВД проинспектировал колонию в Алматинской области

- Совещание по вопросам качества учебников и обеспечения школ учебниками

- "Нагрузка на бизнес недопустима" - "Атамекен" о внедрении 5-процентных обязательных пенсионных взносов

- Первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов на пресс-конференции в Правительстве проинформировал о мерах по снижению уровня теневой экономики

- Кадровые перестановки

- Казахстан и Великобритания подтверждают приверженность стратегическому партнерству

