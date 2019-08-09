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|Задержан племянник мятежного экс-президента Атамбаева - Нурбек Шаршенов
15:35 10.08.2019
Племянника Алмазбека Атамбаева забрали в ГКНБ Сотрудники Чуйского отделения ГКНБ явились в Кой-Таш и увели племянника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Нурбека Шаршенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Информацию изданию сообщила заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева. Неизвестно, задержан племянник Атамбаева или его принудительно доставили на допрос. А также, по какому делу его забрали представители ГКНБ.7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадали 52 человека, один спецназовец погиб от огнестрельного ранения.8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Также сообщалось, что Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа. Позже в Сети появилось его фото из следственного изолятора.