Кто такие половцы?

16:05 10.08.2019

Они внезапно появились из Великой Степи, воевали и дружили с русскими князьями – и также внезапно растворились среди многочисленных народов Золотой Орды. Они называли себя кыпчаками. А наши предки называли их половцами.



Кыпчаки



Долгое время кыпчаки были одним из племен Восточно-тюркского каганата, а после его распада примкнули к Кимакскому каганату и обитали, в основном, в казахстанских степях. Были блестящими наездниками и лучниками, исповедовали тенгризм – культ неба – и поклонялись знаменитым "каменным бабам", символизировавшим духи предков. Кочевали, разводили лошадей, овец и верблюдов, торговали, промышляли грабежами… Типичные кочевники. К началу XI века они настолько расплодились, что "поглотили" кимаков, двинули в Причерноморье – и вскоре появились на границе Южной Руси.



Половцы и славяне



Надо признаться, славянско-половецкие отношения как-то сразу не заладились. Половецкие бригады стали буквально с ходу таранить оппонента. Так, в 1061 году они вторглись на Переяславскую землю, разгромив войско местного князя Всеволода Ярославича. Семь лет спустя половцы разбушевались не на шутку – и разграбили сразу несколько южнорусских княжеств, предварительно расколотив объединенное русское войско у реки Альты. В течение последующих тридцати лет русичи и половцы встречались на полях сражений около десяти раз – в большинстве случаев победа доставалась степнякам. Так славяне поняли, что из Великой Степи к ним явилась силища, с которой надо считаться.



Междоусобные войны



Впрочем, они сражались не только против славян, но и за них, чаще всего как наемники. Примеров тому немало. В 1078 году князь Олег Святославович первым из древнерусских правителей привлек половцев на свою сторону в борьбе с родным дядькой Всеволодом Ярославичем. В XII веке это стало мейнстримом – "поганых" не использовал в междоусобных войнах только ленивый. Кстати, в те годы среди русских князей было модно жениться на половецких княжнах – в итоге правящие династии степняков и славян довольно сильно переплелись. И все же, половцы стали реальной угрозой для молодого древнерусского государства.



Походы на половцев



Первый серьезный поход против кыпчаков организовал Владимир Мономах – в самом начале XII века он феерично разгромил половецкое войско, заставив кочевников держаться подальше от русских границ. Однако после смерти Мономаха половцы снова взялись за старое. Русские князья периодически отправляли военные экспедиции на половецкие земли, однако в большинстве случаев русичи были биты степняками. Один только поход 1185 года чего стоит – новгород-северский князь Игорь Святославович собрал неплохое войско, но был разбит и пленен в половецких степях. Это та самая история, которая легла в основу "Слова о полку Игореве".



Что стало с половцами?



Чем закончились бы отношения половцев и русичей – остается только гадать. Когда на половецкие степи нагрянули татаро-монголы, они не смогли им сопротивляться. Большинство кыпчаков влились в дружные ряды завоевателей – и, между прочим, заметно повлияли на формирование татарского и башкирского языков. Несколько половецких князей отправились в Болгарию и Венгрию – и кочевали там примерно до XIV века, пока окончательно не растворились среди местного населения.