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Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
21:18 10.08.2019

В Кыргызстане завтра отметят Курман айт (Курбан байрам). Как известно, дата праздника – через 70 дней после завершения священного поста. В отличие от Орозо айта, полагается больше веселья в рамках дозволенного по канонам ислама, сам праздник считается днем радости.

Одно из главных условий – жертвоприношение. Каждому мусульманину, который имеет состояние, не включая движимое и недвижимое имущество и предметы быта, равное 87 граммам золота, полагается резать верблюда, верблюдицу, быка, корову, буйвола, буйволицу, барана или козу.

История праздника связана с жизнью пророка Ибрагима, который из-за видения решил принести в жертву Аллаху собственного сына. Но в последний момент к нему спустился ангел и остановил его. Готовность Ибрагима пожертвовать самым дорогим была вознаграждена милостью Аллаха, а вместо сына для жертвоприношения из рая был спущен баран.

24.kg узнало у ДУМК о правилах Курман айта.

1. Сколько дней длится праздник?
Официально Курман айт как красный день календаря длится один день. Однако исламские страны отмечают не меньше трех.
По данным ДУМК, Курман айт отмечается в 10-й день месяца зуль-хижжа. В хадисах первые десять дней месяца считаются особенными и ценными.

2. Как готовиться к Курман айту?
К Курман айту надо подготовиться заранее. Если вы намерены сделать жертвоприношение, советуют до начала месяца зуль-хижжа, то есть за десять дней до Курман айта, побриться и постричься.
А в день Арафа, предпоследний день до айта, нужно держать пост. Однодневный пост является платой за грехи в течение года.
Желательно также на 9-й день месяца зуль-хижжа начать читать намаз Ташрик. И делать это четыре дня, завершая 13-й день после аср намаза. Кстати, советуют намаз совершать в группе.

3. Как провести день праздника?
Обычно с утра мужчины отправляются на намаз. Айт намаз пройдет на Старой площади Бишкека. Начнется в 6.15 с доклада священнослужителей, затем ожидается выступление муфтия Максатбека ажы Токтомушева. Сам намаз начнется в 7.45.
Затем многие посещают могилы родных и близких. После начинают резать животных. Не забывайте громко говорить свои желания!
В этот день мусульмане наряжаются, надевают новые вещи, накрывают стол, дарят друг другу подарки. Принимают также гостей и сами ходят в гости к родным, знакомым и друзьям. То есть в течение трех дней можно веселиться, общаться и, так же как на Орозо айт, попросить прощения, если кого-то обидели, помириться с кем были в ссоре и просто делать благие дела.

4. Зачем делать жертвоприношение?
Мусульмане, которые хотят получить милость Аллаха и совершить благие дела, приносят жертву. Считается, что с первой каплей крови жертвы будут отпущены ваши грехи. А в судный день мясо скота будет поставлено на чашу весов среди благих дел мусульманина. Поэтому полагается совершать жертвоприношение с радостью и по возможности хотя бы один раз в жизни.

5. Кому надо отдать мясо жертвы?
Тушу скота нужно поделить на три части. Например, одну часть оставляете себе, второй угощаете родных, гостей, а третью делите между соседями и нуждающимися.
Как известно, к выбору животного есть строгие требования. Крупному рогатому скоту, козам должно быть 2 года, а овцы должны быть годовалыми. Если овца достигла возраста шести месяцев и у нее выпали зубы, она тоже пригодна для жертвоприношения.
Жертвенное животное должно быть здоровым. Допускаются животные с незначительными дефектами, например, со слабым зрением, маленькими ушами, слегка хромые.
Кстати, чтобы в жертву принести крупный рогатый скот, могут объединиться не больше семи человек.
Кожу животного нельзя продавать, лучше отдать малоимущим.

Жазгуль МАСАЛИЕВА

Источник - 24.kg
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