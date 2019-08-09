Аркадаг поручил создать велосипедную группу при МВД

00:24 11.08.2019

8 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Национальную туристическую зону "Аваза", где совершил велосипедную прогулку и поручил создать полицейскую эковелосипедную группу.



Как сообщает госинформагентство ТДХ, перечень услуг, предоставляемых отдыхающим в "Авазе", пополнился прокатом велосипедов. В частности, созданы несколько прокатных пунктов со специальным оборудованием, которое работает за счет солнечных батарей, которые президент пожелал назвать "Эковелосипедные станции".

Затем, обращаясь к министру внутренних дел Исгендеру Муликову, глава государства поручил создать в структуре органов внутренних дел полицейскую эковелосипедную группу. По данным издания, она будет использоваться "в мероприятиях разъяснительного характера во время ежегодно проводимого в сентябре месячника "Безопасность дорожного движения – спокойствие нашей жизни", а также в аналогичных акциях, организуемых в школах и детских учреждениях".

Напомним, что президент Туркменистана является большим поклонником велосипедного спорта. Гурбангулы Бердымухамедов регулярно устраивает в стране массовые велопробеги с участием чиновников и населения, периодически приезжает на велосипеде на работу. Во время военных учений 13 июня глава государства также продемонстрировал умение стрелять из боевого оружия во время езды на велосипеде.



Кроме того, в стране ежегодно отмечают День велосипеда и планируют установить ему памятник.