Редкий случай. Аркадаг не отвесил никому люлей на заседании ТуркмКабМина. Подменили?

00:25 11.08.2019

На заседании Кабмина президент остался доволен прогрессом во всех отраслях экономики

10 августа 2019

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9 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров по итогам работы правительства за 7 месяцев текущего года в туристической зоне "Аваза", сообщает госинформагентство ТДХ.

Вице-премьеру по экономике и финансам Гочмыраду Мырадову глава государства поручил создать некую "специализированную структуру" по изучению экспортных возможностей страны и упорядочению объема товаров, направляемы на экспорт и на внутренние рынки.

Кроме того, в связи с переходом к цифровой экономике, Мырадову было приказано учредить "организацию, которая будет отвечать за претворение в жизнь намеченных в этом направлении работ".

Вице-премьеру Мыратгельды Мередову, курирующему нефтегазовую отрасль, президент приказал привлечь иностранные инвестиции для освоения месторождений на Каспии, а также продолжать работу по поиску новых нефтегазовых залежей.

Вице-премьеру по транспорту и связи Мамметхану Чакыеву поручено уделить особое внимание созданию высокотехнологичных предприятий и производству конкурентоспособных экспортных товаров.

Вице-премьера по сельскому хозяйству, энергетике и ЖКХ Чарымырата Пурчекова президент Бердымухамедов в очередной раз озадачил аграрной реформой. Земли, как заявил глава государства, необходимо поэтапно передавать частным дайханским (фермерским) объединениям, составить земельный кадастр и привлекать инвестиции в АПК.

Вице-премьер по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыева доложила, что за семь месяцев было выпущено 225 видов книжной продукции, а план тем самым был перевыполнен на 118,4 процента. СМИ, в свою очередь, освещали достижения страны и разъясняли населению смысл проводимых преобразований.

Подводя итоги, президент удовлетворенно заявил, что все принятые ранее программы "успешно воплощаются в жизнь".

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во всех отраслях экономики сохраняется устойчивая динамика, что является свидетельством прогресса страны", – цитирует главу государства ТДХ.