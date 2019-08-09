В Таджикистане открыт региональный учебный центр ОБСЕ по взрывоопасным предметам

00:30 11.08.2019

Официальная церемония открытия регионального учебного центра по взрывоопасным предметам при министерстве обороны Таджикистана состоялась в городе Душанбе, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.

"В церемонии приняли участие высокопоставленные представители министерства обороны РТ, программного офиса ОБСЕ в Душанбе и посольства США", - сообщает Офис Программ ОБСЕ в Душанбе.



Центр создали в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между внебюджетным проектом ОБСЕ "Программа комплексного сотрудничества в области взрывоопасных предметов" и Министерством обороны, подписанным в ноябре 2017 года.

Первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода сказал: "В круг обязанностей Вооруженных сил Таджикистана входит противостояние угрозам взрывоопасных предметов. Мы особенно удовлетворены тем, что этот региональный учебный центр получил широкое признание среди стран Центральной Азии и за ее пределами".



Между тем, посол Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Джон Марк Поммершайм, отметил, что США являются убежденным лидером в гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, уничтожением обычных вооружений и устранением взрывоопасных угроз во всем мире, а также партнером программы по разминированию здесь, в Таджикистане.

"Снижая эти угрозы безопасности гражданского населения, данная программа демонстрирует основные ценности США, которые уважают достоинство каждого человека. Республика Таджикистан достигла многого за последние 15 лет", - сказал он.



Проект являлся частью усилий ОБСЕ по созданию механизма сотрудничества между государствами Центральной Азии для решения вопросов, вызывающих озабоченность и проблем, возникающих в результате ликвидации взрывоопасных предметов. Его поддержали Государственный департамент США, Германия, Австрия и Нидерланды.