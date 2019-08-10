Washington Post: У Трампа появилась возможность избежать краха в Сирии

07:21 11.08.2019

Идея о сохранении сотен американских военнослужащих в сирийской приграничной безопасной зоне на долгосрочной основе - это крайне щекотливый вопрос с политической точки зрения. Могут раздаться взволнованные крики и справа, и слева, предупреждающие о том, что военные ястребы Трампа хотят втянуть его в очередное вторжение в иракском стиле. На самом деле никто не призывает к этому.

Максим Исаев, 10 августа 2019, 12:17 - REGNUM

На этой неделе США и Турция достигли значительного прорыва в переговорах. После многих месяцев обе страны смогли договориться о координации своей совместной деятельности в буферной зоне на севере Сирии. Такое развитие событий может предоставить президенту США Дональду Трампу редкую и кратковременную возможность сделать шаг назад от края бездны. Президент может спасти свою политику в отношении Сирии, дав понять, что Вашингтон намерен защитить свои жизненно важные национальные интересы, пишет Джош Рогин в статье для издания The Washington Post.



С тех пор, как Трамп объявил в Twitter в декабре 2018 года, что он выводит все войска США из Сирии, не проконсультировавшись с большинством представителей военного руководства, стратегия Соединенных Штатов в отношении Сирии, особенно в отношении северо-восточных районов страны, оставалось неясной. К чести президента нужно сказать, что он частично отменил свое решение, объявив в феврале 2019 года о том, что небольшой по численности военный контингент все же останется на территории Сирии, чтобы подавить деятельность боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохранить американское партнерство с курдами, а также следить за деятельностью иранских войск.

Но раскол в отношениях между США и Турцией, доведенный до предела турецкими угрозами одностороннего вторжения на северо-восток Сирии, может превратить неоднозначную сирийскую политику США в полный провал. В случае вторжения турецких сил сирийские курды могут заключить союз с правительством президента Сирии Башара Асада, что пошло бы на пользу, как Ирану, так и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этом случае США полностью лишатся каких-либо рычагов влияния, необходимых для поиска приемлемого политического решения.



На протяжении нескольких месяцев удалось добиться весьма незначительного прогресса, однако в среду, 7 августа, в государственном департаменте США заявили, что Турция и Соединенные Штаты согласились координировать совместную деятельность в безопасной зоне на сирийской стороне границы. Было принято решение о создании совместного операционного центра на территории Турции для проработки деталей сотрудничества.



"План состоит в том, чтобы войска США совместно с турецкими силами патрулировали территорию в рамках обеспечения безопасности… Укрепив сотрудничество между США и Турцией в одной из областей сирийского конфликта, в которой у нас были разногласия, достигнутое соглашение также позволит продвинуть вперед более широкие цели США по урегулированию сирийского конфликта", - заявил один высокопоставленный чиновник государственного департамента, предупредив, что детали соглашения пока не являются окончательными.

Если Соединенные Штаты хотят оказать какое-либо влияние на будущее Сирии, им нужно уладить конфликт с Турцией, причины которого носят сложный и серьезный характер. Сирийские курды - союзники Вашингтона, которых мы вооружили для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должны быть уверены в том, что турецкие войска на них не нападут. Анкара должна быть уверена в том, что курды покинут приграничные районы. Нам пока не удалось этого достигнуть. Но достигнутая промежуточная договоренность представляет собой решающий шаг в нужном направлении.

Однако то, что отказываются признать в администрации, и то, о чем хорошо знают руководство вооруженных сил и Конгресс, заключается в следующем: вся схема зависит от сохранения в Сирии большей части нынешних примерно 900 американских солдат и, возможно, даже отправки еще нескольких сотен, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Грэм добавил, что Трамп должен публично выступить в поддержку зоны безопасности и пообещать, что Соединенные Штаты исполнят свою роль.



"Президент должен дать понять нашим союзникам, что мы не собираемся просто покинуть северо-восточную Сирию… Люди находятся в замешательстве. Настало время все прояснить. Люди не станут следовать за неуверенным лидером", - заявил Грэм.

Идея о сохранении сотен американских военнослужащих в сирийской приграничной безопасной зоне на долгосрочной основе - это крайне щекотливый вопрос с политической точки зрения. Могут раздаться взволнованные крики и справа, и слева, предупреждающие о том, что военные ястребы Трампа хотят втянуть его в очередное вторжение в иракском стиле. На самом деле никто не призывает к этому.



Грэм сказал мне, что военное руководство говорит об отправке "сотен, а не тысяч" солдат для усиления американского военного контингента в Сирии, чтобы заставить саму идею безопасной зоны работать, не жертвуя при этом задачами в рамках антитеррористической миссии и не подталкивая курдов в объятия сирийского правительства.



Между тем, согласно докладу управления генерального инспектора министерства обороны США, опубликованному на этой неделе, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активировало деятельность своих ячеек в Сирии. В докладе говорится, что в лагере для внутренне перемещенных лиц "Аль-Холь" находятся 45 тыс. сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которых в основном никто не контролирует. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вербуют в данном лагере новых членов.



Грэм обрисовал в общих чертах риски, связанные с полным выводом американских сил из Сирии. Представьте, что через год ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь будет свирепствовать по всей Сирии, курды перейдут на сторону Асада, а Иран расширит свое присутствие в Сирии. По словам Грэма, с сфере национальной безопасности это будет серьезный провал для Трампа.



"С политической точки зрения, если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова начнет завоевывать позиции после нашего ухода, Трамп будет ответственен за это. Он подорвет свой аргумент, согласно которому его подход существенно отличается от подхода бывшего президента США Барака Обамы", - заявил сенатор.



Это правда, что Трамп проводил кампанию по выводу войск США из иностранных конфликтов. Но он также вел кампанию за то, чтобы не повторить ошибку, совершенную Обамой в Ираке, когда после вывода американских войск возникший вакуум заполнили боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Если Трампу придется выбирать между двумя своими обещаниями, то ему нужно выбрать то, которое позволит обеспечить нашу безопасность.



Речь идет не о военном авантюризме, смене режима, нефти или любых других шагах, которые регулярно подвергаются нападкам со стороны тех, кто рефлекторно выступает против любого использования вооруженных сил во внешней политике. Речь идет о защите наших жизненно важных национальных интересов, которые включают в себя борьбу с экстремизмом и попытками превратить Сирию в еще больший источник нестабильности.

10 августа 2019

Максим Исаев