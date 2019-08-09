|Рахмон назначил новых тадж-руководителей второго уровня
07:26 11.08.2019
Президент Таджикистана произвел новые назначения
© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
18:22 10.08.2019Получить короткую ссылку
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Личности людей, утвержденных на должности начальника Управления Пограничных войск ГК нацбезопасности в Согдийской области и начальника Управления тыла Пограничных войск, не разглашаются.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел в государственном аппарате и ведомствах новые назначения, сообщает Sputnik Таджикистан.
В частности, был снят с поста председателя Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области Зикрихудо Самадзода.
Заместителем министра транспорта Таджикистана назначена Шоиста Саидмуродзода, также были назначены первый заместитель и заместитель ГУ "Таджикфильм".
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Распоряжениями президента Таджикистана Шараф Файзуллозода назначен заместителем секретаря Совета безопасности, а Бахтиер Зухурзода и Джамшед Рахмонзода - советниками в той же структуре.
Произошли изменения и в военной структуре Таджикистана: Хикматулло Пиракзода назначен на должность первого заместителя командующего Пограничных войск ГК национальной безопасности Таджикистана, став начальником штаба.
Личности людей, утвержденных на должности начальника Управления Пограничных войск ГК нацбезопасности в Согдийской области и начальника Управления тыла Пограничных войск, не разглашаются.