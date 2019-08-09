Тень отца Дональда. Является ли президент США расистом? - Ричард Лахманн

12:18 11.08.2019

Тень отца Дональда. Является ли президент США расистом?



Ричард Лахманн



Трамп сделал расизм приемлемым, поскольку решил, что лучший способ обеспечить свое переизбрание – обратиться к расистам. Резкий рост насилия на почве расизма отражает его слова и идеи. Безусловно, актеры более убедительны, когда они верят в то, что говорят, и расизм Трампа выглядит более искренним, чем расизм Никсона или Рейгана – и тем более Джорджа Буша-старшего. Трампу не нужно притворяться. Он просто призывает дух своего отца и возрождает собственную длинную историю проявлений расизма. Но при этом он возрождает и усиливает долгую историю этого явления в Америке, пишет Ричард Лахманн, профессор социологии Университета Олбани.



Одним из отличий Дональда Трампа от последних президентов-республиканцев является открытое проявление расизма. В конце июля Национальный архив США опубликовал запись старого телефонного разговора между губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом и президентом Ричардом Никсоном, в котором Рейган сказал: "Черт бы побрал этих обезьян из африканских стран! Они до сих пор не привыкли носить обувь". Слышится смех Никсона. Рейган никогда не делал подобных заявлений публично, хотя он часто называл чернокожих мужчин "отмороженными" (bucks), а это первая часть известного оскорбления "отмороженный ниггер" (buck nigger). Американцы эпохи Рейгана наверняка слышали второе слово, хотя Рейган его не произносил. Первый президент Буш победил на выборах 1988 года благодаря телевизионной рекламе, в которой чернокожие мужчины покидали тюрьму через вращающуюся дверь. Частые ссылки Никсона на "закон и порядок" и "городскую преступность" разжигали страхи перед чернокожими преступниками.



Трамп оставляет в стороне все эти тонкости и публично говорит о том, что другие президенты могли сказать только в кругу надежных друзей и политических союзников. В течение последних нескольких недель он заявил, что четыре цветные женщины из Конгресса, включая Александрию Окасио-Кортес, должны "вернуться" в страны происхождения, пусть даже трое из них родились в США, а еще одна получила гражданство. Он также написал в "Твиттере", что район Балтимора, который представляет афроамериканец Элайджа Каммингс, представляет собой "отвратительную помойку, зараженную крысами и прочими грызунами". Два года назад он сделал аналогичные замечания по поводу района Атланты, фактически одного из самых богатых в стране, который представлял борец за гражданские права Джон Льюис. Большинство жителей обоих округов отнюдь не белые. Трамп неоднократно описывал районы и города, где большинство населения чернокожие, как "грязные", "отвратительные", "безнадежные" и "криминальные". Он никогда не упоминал о засилье преступности и астрономически высоких показателях злоупотребления наркотиками в белых районах, которые голосовали за него.



Трамп часто называет чернокожих чиновников "людьми с низким IQ" или вообще "тупицами". Он назвал африканские страны "погаными". Он называет мексиканских иммигрантов "насильниками американских женщин".



То, что Трамп отождествляет чернокожих с грязью и преступностью, не является чем-то новым. Его первое вмешательство в политику произошло в 1989 году, когда пять молодых чернокожих мужчин были обвинены в изнасиловании и жестоком избиении белой женщины. Трамп тогда опубликовал полностраничные объявления во всех ежедневных газетах Нью-Йорка, включая The New York Times. Он писал: "Верните смертную казнь. Верните нашу полицию… Я хочу ненавидеть этих убийц, и я всегда буду их ненавидеть. Я не хочу психоанализа или понимания их преступления, я просто хочу наказать их". Фактически обвиняемые не были убийцами – спустя десятилетие другой человек признался в совершении преступления и все пятеро были освобождены. Даже после их оправдания Трамп неоднократно заявлял, что он все еще считает их виновными.



Наиболее известно ложное обвинение Трампа в адрес Барака Обамы, который якобы не родился в США и, следовательно, не имел права быть президентом. Даже после того, как Обама опубликовал свидетельство о рождении с Гавайев, Трамп продолжал распространять эту ложь. Только за несколько дней до выборов 2016 года он наконец признал, что Обама родился в США.



Отец Трампа был расистом. Фред Трамп был арестован в 1927 году на митинге Ку-клукс-клана. ККК был расистской организацией, проповедующей насилие, которая в течение столетия после гражданской войны линчевала чернокожих, а также католиков и евреев. Фред Трамп сделал огромное состояние на строительстве домов, квартиры в которых он сдавал ньюйоркцам со средним уровнем дохода. При этом он отказывался сдавать квартиры чернокожим. В 1973 году федеральное правительство подало в суд на Trump Management Corporation за нарушение Закона о запрещении дискриминации при найме, продаже и аренде жилья. Федеральные чиновники задокументировали, что Фред и его сын Дональд отказывались сдавать квартиры в аренду чернокожим, ложно утверждая, что квартир нет в наличии. Дональд в ответ утверждал, что федеральное правительство пытается заставить его сдавать жилье как социальное. Впоследствии, в 1975 году, он подписал соглашение, согласно которому он обещал не допускать дискриминацию по отношению к цветным, но при этом не признавал, что ранее ее осуществлял. На деле дискриминация продолжалась.



Существует достаточно доказательств того, что Трамп, как и его отец, является расистом. Однако еще важнее его готовность открыто апеллировать к расистски настроенным американцам. Рейган, как теперь ясно, тоже был расистом, а Джордж Буш-старший и его сын – нет. Однако старший Буш использовал расизм в своей президентской кампании 1988 года столь же активно, как Рейган в 1980-м году.



Когда высшее должностное лицо в стране встает на тропу расизма, оно как бы дает индульгенцию расистским убеждениям простых американцев. Конечно, расизм не исчез ни при демократах, ни во время президентства Джорджа Буша-младшего. Но, если президенты никогда не прибегают к расистским аллюзиям и ставят афроамериканцев на высшие должности в своих администрациях, расизм становится нелегитимным, чем-то, что следует держать в тайне и не проявлять перед другими. Со временем отсутствие публичного расизма сокращает и домашний расизм. Дети, которые не слышат расистские оскорбления или метафоры, могут расти, полагая, что раса не является разделительной чертой.



При Трампе все перевернулось с ног на голову. Он сделал расизм приемлемым, и резкий рост насилия на почве расизма отражает его слова и идеи. Трамп решил, что лучший способ обеспечить свое переизбрание – обратиться к расистам и провести как можно более резкий контраст между белыми и чернокожими американцами, а затем связать порочный образ "грязных", "преступных" и "глупых черных" с Демократической партией и ее кандидатом в президенты. Его стратегия может снова сработать в 2020 году. Расистская составляющая была неотъемлемой частью победоносной кампании Трампа 2016 года.



Безусловно, актеры более убедительны, когда они верят в то, что говорят, и расизм Трампа выглядит более искренним, чем расизм Никсона или Рейгана – и тем более Джорджа Буша-старшего. Трампу не нужно притворяться. Он просто призывает дух своего отца и возрождает собственную длинную историю проявлений расизма. При этом он возрождает и усиливает долгую историю расизма в Америке.