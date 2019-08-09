|Гордость Киргизии Валя Шевченко защитила титул чемпионки UFC
12:21 11.08.2019
Валентина Шевченко побила рекорд легендарного бойца UFC
На грандиозном бойцовском вечере в Уругвае кыргызстанка второй раз защитила титул чемпиона UFC.
Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко стала первым бойцом в UFC, кто пропустил меньше всего значимых ударов в голову за 25-минутный бой.
На турнире UFC Fight Night 156 в Уругвае отечественная спортсменка победила соперницу из США Лиз Кармуш. Бой длился пять раундов, и по итогам судьи единогласно отдали победу Валентине (50:45, 50:45, 50:45). Для 31-летней Шевченко это уже вторая защита чемпионского титула.
За пять раундов Валентина пропустила от Кармуш всего один удар в голову. Таким образом, кыргызстанка побила рекорд легендарного бойца Жоржа Сен-Пьера, который на UFC 111 пропустил от Дэна Харди три значимых удара.
Для 31-летней Шевченко это была вторая защита чемпионского титула. В первой защите пояса UFC она победила Джессику Ай.
Что сказала чемпионка UFC из Кыргызстана после победного боя.