Гордость Киргизии Валя Шевченко защитила титул чемпионки UFC

12:21 11.08.2019

Валентина Шевченко побила рекорд легендарного бойца UFC



На грандиозном бойцовском вечере в Уругвае кыргызстанка второй раз защитила титул чемпиона UFC.



Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко стала первым бойцом в UFC, кто пропустил меньше всего значимых ударов в голову за 25-минутный бой.



На турнире UFC Fight Night 156 в Уругвае отечественная спортсменка победила соперницу из США Лиз Кармуш. Бой длился пять раундов, и по итогам судьи единогласно отдали победу Валентине (50:45, 50:45, 50:45). Для 31-летней Шевченко это уже вторая защита чемпионского титула.



За пять раундов Валентина пропустила от Кармуш всего один удар в голову. Таким образом, кыргызстанка побила рекорд легендарного бойца Жоржа Сен-Пьера, который на UFC 111 пропустил от Дэна Харди три значимых удара.



Для 31-летней Шевченко это была вторая защита чемпионского титула. В первой защите пояса UFC она победила Джессику Ай.



Что сказала чемпионка UFC из Кыргызстана после победного боя.





