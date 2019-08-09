Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии

12:33 11.08.2019

Сохранять былое влияние в Центральной Азии Москве все труднее



Антон Чаблин

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Игорь Савин



Киргизия - один из верных союзников России на постсоветском пространстве. И потому в Кремле так болезненно следят за внезапно вспыхнувшим противостоянием двух киргизских президентов - бывшего и нынешнего. Не ровен час - новая "Тюльпановая революция" произойдет. А как результат - еще и антироссийские политики к власти в Бишкеке придут.



Всего в одном марш-броске от боевиков ИГИЛ *



Государства Центральной Азии занимают на постсоветском пространстве особое место - в первую очередь по отношению к России. Ключевым военно-политическим союзником Москвы в регионе остается Таджикистан, который недавно посетил с официальным визитом министр обороны Сергей Шойгу: обсуждались вопросы модернизации таджикских Вооруженных сил, а также судьбы 201-й российской военной базы.



На другом полюсе - Узбекистан, который еще в 2012 году внезапно приостановил свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тогда же прекратилась и действовавшая с 1993 года программа по подготовке в России офицерских кадров для узбекских Вооруженных сил (в 2016 году она была возобновлена, но в меньшем масштабе).



Киргизия тоже является военно-политическим союзником России: с 2012 года в стране действует объединенная российская военная база, главный объект которой - это, конечно, аэродром Кант, на котором постоянно находятся наши штурмовики, истребители и вертолеты. А сейчас активно циркулируют слухи об открытии и второй российской базы - на сей раз на юге страны.



Президент Владимир Путин два года назад на совместной пресс-конференции с тогдашним киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым заявил: "Размещение воинского контингента… связано только с одним - с обеспечением безопасности самой Киргизии". Впрочем, от присутствия российских военных выигрывает не только Киргизия, но и Россия. 6-миллионное государство от погруженного в пучину гражданской войны Афганистана отделяет всего 100-километровый участок по таджикской территории. Один марш-бросок для международных террористов.



Впрочем, вредоносная идеология не знает границ и расстояний: сразу после "расцвета" ИГИЛ в 2013-2014 годах на Ближнем Востоке и преимущественно исламская Киргизия столкнулась с террористической угрозой. Киргизские силовики регулярно отчитывались о ликвидации в разных уголках страны ячеек "игиловцев", готовивших теракты. А количество киргизских граждан, уехавших воевать в рядах "Исламского государства" (в Сирию и Ирак) исчислялось сотнями.



В РФ 300 тысяч мигрантов из Киргизии. А сколько среди них радикалов?



Часть радикально настроенной молодежи из этой республики поехала в Россию, у которой границы с Киргизией фактически открыты. Кстати, в отличие от Таджикистана или Узбекистана, гражданам которых нужно оформлять разрешение на работу в нашей стране. По данным Росстата, с 2010 года в нашу страну из Киргизии прибыло почти 300 тысяч человек (а всего из государств Центральной Азии - почти 2 миллиона человек).



Гастарбайтеры из Киргизии нередко фигурируют в сводках российских спецслужб. Достаточно напомнить теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 16 человек, в том числе и предполагаемый смертник Акбарджон Джалилов. По делу о теракте арестованы 11 человек. Большинство из них - выходцы из Киргизии. И, по версии следствия, приверженцы радикального ислама.



Очевидно, что в таких условиях нарастающей угрозы должны бы не сбавлять взаимодействие и военные, и спецслужбы Киргизии и России. А ведь помимо военно-политического сотрудничества двух стран есть еще и экономическое. Так, недавно "Русгидро" объявил о возобновлении строительства четырех ГЭС на киргизской реке Нарын, начатого еще в 2012 году. РЖД же будет участвовать в строительстве железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан".



Путин благоволит обоим президентам



Арестованный по обвинению в коррупции экс-президент Алмазбек Атамбаев всегда считался политиком, приближенным к России. Причем, это расположение он, похоже, не утратил даже после отставки. На это указывает вот какой факт: сразу после того, как Жогорку кенеш (парламент) лишил его иммунитета, и стало очевидно, что дни его на свободе сочтены, Атамбаев экстренно вылетел в конце июля в Москву для консультаций на высшем уровне.



Вылетал Атамбаев на российском самолете, с российского военного аэродрома в Канте. Киргизские СМИ писали, что его визит организовал приближенный к Атамбаеву председатель Евразийского банка развития Андрей Бельянинов (в прошлом - руководитель Федеральной таможенной службы России). Встретился экс-президент Киргизии, в частности, с Владимиром Путиным (за две недели до этого Путин встречал действующего президента Сооронбая Жээнбекова). Вероятно, в ходе того визита и могла быть достигнута договоренность, что Москва не даст Атамбаева в обиду. По крайней мере - в серьезную…



А накануне его ареста в Бишкек прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Формальный повод - участие в сессии Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Медведев крайне жестко высказался по поводу ситуации в стране: "Было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, экономической нестабильности в стране, это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране. И в том числе, кстати сказать, ударит и даже по нашему евразийскому проекту".



Савин: "Киргизские „разборки" - вполне реальная угроза для России"



К сожалению, все предпосылки для грядущей нестабильности в Киргизии есть. На митинге 3 июля сторонники Атамбаева приняли резолюцию, призывающую к отставке киргизского правительства и освобождению всех политзаключенных. Дали сроку в два месяца, пригрозив в противном случае устроить общенациональные протесты с призывами уже и к роспуску парламента и, возможно, - к отставке президента. Но вряд ли в Кремле допустят смены власти в такой стратегически важной для нас стране, как Киргизия.



- В краткой перспективе ситуация очень тревожная: любая нестабильность внутри элит - это угроза лояльности Москве. Но пока неясно, насколько серьезна эта нестабильность и сколько именно она продлится, - рассказывает "Свободной прессе" заведующий сектором Центрально Азии, научный сотрудник Института востоковедения РАН Игорь Савин. - Все эти внутренние "разборки" в Киргизии представляют реальную угрозу еще и потому, что меняются достигнутые ранее локальные договоренности. И если даже генеральная линия остается прежней, то менее понятны становятся ее проводники на местах.



Пока Жээнбеков занят борьбой с Атамбаевым, он может что-то упустить из угрожающего российским интересам. Ведь его семья связана по бизнесу не только с Россией, но и с Турцией, и с Арабскими Эмиратами тоже.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельности на территории России запрещена.