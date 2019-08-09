 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:39 11.08.2019

Президент Российской Федерации Владимир Путин за рулем мотоцикла "Урал" с коляской приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, организованное клубом "Ночные волки". Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Кремля.

На кадрах видно, что российского лидера сопровождал глава республики Сергей Аксенов (сидел в коляске мотоцикла) и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев (сидел на заднем сидении).

Путин, который на мотоцикле подъехал к сцене, обратился к участникам шоу с приветственным словом.

Видео приезда Путина на мотошоу в Крыму на мотоцикле также обнародовано на портале YouTube на канале Инфодребедень.




ИСТОРИЯ ВОПРОСА

18 марта 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России - соответствующий договор подписал президент России Владимир Путин. Этому предшествовал проведенный 16 марта общекрымский референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Воссоединение Крыма с Россией стало поводом к введению экономических и политических санкций в отношении Российской Федерации, в свою очередь, РФ была вынуждена прибегнуть к контрсанкциям.

За пять лет нахождения Крыма и Севастополя в составе России удалось решить многие застарелые проблемы полуострова: активно развивается туриндустрия, решен вопрос энергетической независимости полуострова, к концу 2019 года будет завершена вторая, железнодорожная часть Крымского моста, который связывает полуостров с Краснодарским краем.

18 марта 2019 года в Крыму, Севастополе широко отметили пятилетие воссоединения с Россией.

Источник - REGNUM
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