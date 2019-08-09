Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев

15:38 11.08.2019

11 августа 2019, Бишкек -



В рамках расследования уголовного дела по факту беспорядков в селе Кой-Таш 7-8 августа сегодня задержан бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев. Об этом 24.kg сообщили источники в силовых структурах.

По предварительным данным, Абдилю Сегизбаеву инкриминируется причастность к организации массовых беспорядков и захвату заложников из числа сотрудников спецназа ГКНБ "Альфа".

Сейчас он находится в Главном следственном управлении МВД, где начался допрос.

Ранее стало известно, что сегодня также задержали двух сторонников бывшего президента Назгуль Мамытову и ее мужа Фархада Борукеева. они вызваны вызвали на допрос в ГКНБ.

Вчера суд санкционировал арест Фарида Ниязова на время следственных мероприятий.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.