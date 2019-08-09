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Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
17:00 11.08.2019

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в соблазнении несовершеннолетних и организации проституции, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме. Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене, США. Когда и при каких обстоятельствах миллиардер покончил с собой, пока не раскрывается.

Ранее Эпштейн уже пытался совершить суицид в тюрьме на Манхэттене. Охранники нашли его на полу в полубессознательном состоянии 23 июля.

По версии следствия, с 2002 по 2005 год Эпштейн приглашал в свои резиденции в Нью-Йорке и Флориде десятки несовершеннолетних девушек, где и соблазнял их. Самым младшим его гостьям было меньше 14 лет. Он расплачивался с ними сотнями долларов. Некоторым пострадавшим бизнесмен предлагал подработать вербовщицами, они должны были приводить к нему новых девушек.

Миллиардеру предъявили два обвинения: торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговор с целью вовлечения в такую торговлю. За одно из этих преступлений Эпштейну грозило до 40 лет заключения, за другое - до пяти лет.

В 2007 и 2008 годах Эпштейна подозревали в растлении несовершеннолетних, ему грозило пожизненное заключение. Но тогда адвокаты помогли смягчить приговор. В итоге он отсидел в тюрьме 13 месяцев.

Во второй раз Эпштейна арестовали 6 июля 2019 года. В связи с этим министру труда США Алексу Акосте пришлось уйти в отставку. Именно он в 2008-м в качестве прокурора изучал дела Эпштейна и сократил его срок до минимума.

Алена Макаренко

Источник - 360tv.ru
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