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Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
00:10 12.08.2019

На вопросы ИА REGNUM отвечает профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек.
Мира Гасанова, 11 августа 2019,

ИА REGNUM : В опубликованном 6 августа докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции "Непоколебимая решимость" за последний квартал выражается опасение, что в случае полного вывода американского воинского контингента, на чем настаивает президент Дональд Трамп, миссия США в Сирии может полностью провалиться. Исходя из чего Файн пришел к такому выводу? И что конкретно подразумевается под выражением "провал"?

МЕХМЕТ ПЕРИНЧЕК: В докладе Пентагона говорится, что главные военные союзники Америки в борьбе с террористами - курдские группировки YPG/PKK, которые являются основой Сирийских демократических сил (СДС), по причине сокращения военного присутствия сил США в регионе не получают достаточно помощи для сдерживания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Файн подчеркивает, что СДС не имеют достаточных умений и ресурсов, чтобы контролировать регион. Сейчас курдские отряды охраняют, но, похоже, не очень успешно, тюрьмы, в которых сидят около десяти тысяч террористов, а также лагеря беженцев. В этой связи резко участились атаки и диверсии, включая поджоги сельскохозяйственных угодий на северо-востоке Сирии и на восточном берегу реки Евфрат. Авторы доклада утверждают, что у курдов нет ни сил, ни ресурсов для управления, они собрали арабов в лагеря, есть серьезная реакция населения против этих лагерей, что может вылиться в гражданское противостояние, широкое восстание против автономной курдской власти.

ИА REGNUM: Можно ли, в таком случае, говорить о крахе ближневосточной политики США, если да, то что, по вашему мнению, этому способствовало?

Доклад Пентагона говорит о том, что США проигрывают войну на Ближнем Востоке, американский проект Большого Ближнего Востока терпит крах. Америка уже не та страна, которая способна определять будущее этого региона. С другой стороны, этот доклад свидетельствует о победе Астанинского процесса. Если Россия, Иран, Турция в сотрудничестве с Дамаском реализуют свои инициативы, они могут обеспечить мир и стабильность в регионе. Доклад также доказывает, что проект "Великий Курдистан" не успешен, есть очень серьезная реакция среди населения против него. Он также указывает на то, что у курдских террористических группировок нет сил и традиций, чтобы управлять этим регионом. Тем более что, по мнению докладчиков, Россия, Иран и Сирия решительно выступают против этой автономии курдов, эти страны усилят давление на курдов, и в случае восстания арабов против автономии сирийская миссия США и проект создания "Великого Курдистана" на Ближнем Востоке потерпят крах.

ИА REGNUM: Доклад Пентагона был опубликован на фоне анонсирования Анкарой военной операции на восточном берегу Евфрата с целью создания "зоны безопасности" и достижения по итогам трехдневных переговоров соглашения между Турцией и США координационного центра по совместной деятельности. Получается, что Пентагон, с одной стороны, критикует решение Трампа о выводе американского контингента, а с другой - соглашается на совместные операции с Анкарой… Как в этом случае должна действовать Турция?

Самый главный вывод из этого доклада для самих США - между Пентагоном и президентом идет непримиримая борьба. Военные против вывода войск из Сирии, вопреки обещаниям Трампа. Очевидно, что на президента оказывается давление. Турция же, с учетом этого доклада, должна использовать слабость американцев и их курдских союзников на восточном берегу Евфрата, которую признал Пентагон, и приступить к незамедлительному уничтожению террористов-сепаратистов. Если Турция, Россия, Иран и Сирия смогут договориться и уничтожить остатки террористов-фундаменталистов в Идлибе, тогда им удастся и ликвидировать созданную под контролем США курдскую автономию на востоке Евфрата. Турции надо наладить отношения с Дамаском, вместе сотрудничать в Идлибе и выступить против американского плацдарма на востоке Евфрата. Если Турция, Иран и Россия объединят свои силы в Сирии, то ни американцы, ни террористы-фундаменталисты, ни курдские сепаратисты не смогут сопротивляться им и, наконец, будет обеспечена территориальная целостность Сирии.

ИА REGNUM: Пентагон однозначно признает, что без поддержки США курдские силы не способны ни контролировать регион, ни управлять им, ни даже сопротивляться как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и местным арабским силам. Какая же судьба ожидает силы СДС? Что им делать в этой ситуации?

Доклад на примере курдов показывает, насколько вредно воевать против местных народов и стран региона в сотрудничестве с внешними силами, в частности с американцами. Этот проект создания "Великого Курдистана" наносит вред прежде всего самим курдам, так как, сотрудничая с внешними силами, они изолируют себя от местного населения, и в случае ухода США они останутся один на один с враждебно настроенными местными народами. Поэтому курды должны ориентироваться и связывать свое будущее с государствами региона, а не с Вашингтоном.
11 августа 2019
Мира Гасанова

Источник - regnum.ru
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