 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.08.2019
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:10  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
Воскресенье, 11.08.2019
17:00  Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
15:38  Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев
12:44  Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
12:42  Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?

12:39  Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:35  Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
12:33  Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии
12:30  Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру, - А.Аксененок
12:29  Водное сотрудничество в Центральной Азии - успехи и помехи
12:21  Гордость Киргизии Валя Шевченко защитила титул чемпионки UFC
12:18  Тень отца Дональда. Является ли президент США расистом? - Ричард Лахманн
07:26  Рахмон назначил новых тадж-руководителей второго уровня
07:21  Washington Post: У Трампа появилась возможность избежать краха в Сирии
00:30  В Таджикистане открыт региональный учебный центр ОБСЕ по взрывоопасным предметам
00:25  Редкий случай. Аркадаг не отвесил никому люлей на заседании ТуркмКабМина. Подменили?
00:24  Аркадаг поручил создать велосипедную группу при МВД
Суббота, 10.08.2019
21:18  Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
16:05  Кто такие половцы?
15:35  Задержан племянник мятежного экс-президента Атамбаева - Нурбек Шаршенов
11:38  Из демографической "ямы" Россию вытащит Украина?
11:31  Особенности национального оргазма, или Секс по-казахстански, - Люся Яркова
11:30  Эффект осажденной крепости. К чему приведет блокада Венесуэлы?
11:28  Почему распалась Золотая Орда
09:04  Саммит премьеров ЕАЭС в Киргизии: джазовый фестиваль и бултыхашки в Иссык-Куле
08:31  Атамбаев в тюрьме не станет "знаменем оппозиции", - А.Князев
08:18  Скончался народный художник Кыргызской Республики Догдурбек Нургазиев
08:08  Аномальная жара в Бишкеке. Два дня августа побили 83-летние температурные рекорды
07:50  Халхин-Гол. Как монгольский маршал Чойбалсан навалял японским самураям (история)
07:47  Над зданием КазМинобороны в Нур-Султане сбит неопознанный беспилотник
07:39  Тенге стоит, качается... Насколько реальна угроза обвала каз-валюты, - "Э-К"
07:10  За участие в путче задержаны полевые командиры атамбаевцев - Жамгырчиев и Кылычев
07:08  "Мой отец борец за правду". Дочь Атамбаева обратилась к властям
00:05  Трудная судьба ядерной сделки с Ираном, - А.Марьясов
Пятница, 09.08.2019
21:41  В Шымкенте скончался "авторитетный" экс-каз-депутат и друг юности Елбасы - Сатыбалды Ибрагимов
21:38  На имущество Атамбаева наложен арест
21:20  Бишкек. Задержан начальник атамбаевского "народного штаба против беззакония" Кыяс Смалиев
21:16  Гражданство ЕАЭС: станет ли "ползучая экспансия" Кремля реальностью?
20:36  США от курдов не откажутся, - Энгин Озер
20:33  American Conservative: Почему ОАЭ решили выйти из Йемена?
19:38  Башкирские кыргызы. Кто они? - Кылыч Эсен уулу
19:35  Проклятье священного озера. Казахстан может повторить судьбу Алаколя и стать... Фатехпур Сикри. Ч.2, - Н.Даутбек-кызы
18:37  Проект Транскаспийского трубопровода участники саммита "похоронят"..., - Б.Шихмурадов
17:50  УзбСнос. Хокимам трех областей дали шанс восстановить доверие
15:39  Дело Атамбаева. Бывший президент отказался сотрудничать со следствием
15:35  Узбекистан закупил у Турции 24 беспилотных броневичка. Для охраны границы
11:51  США опоздали с санкциями против российского газопровода, - "Блумберг"
11:50  Турция-2019: Немцы за столом портят воздух и ржут как кони
11:47  Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж, - Э.Байназаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турецкая армия начала бои с курдами
01:12 12.08.2019

Эрдоган об операции на востоке Евфрата

Ариф Асалыоглу

По информации, предоставленной NTV, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на совместной церемонии по случаю открытия городской больницы в Бурсе и автомобильной дороги Стамбул - Измир.

Упоминая об операции в Сирии, Эрдоган отметил: "Мы вошли в Африн, Джераблус, Эль-Баб. Сейчас войдем на восток Евфрата. Мы согласовали это с Россией и США".

Подчеркнув, что из этого региона продолжаются разрушительные обстрелы, Эрдоган заявил, что невозможно молчать: "Мы потерпим до определенного момента, но терпение когда-то закончится".

США предупредили Турцию

Согласно информации Ahvalnews, Государственный департамент США предупредил Турцию, отреагировав на слова Эрдогана о том, что "мы вошли в Африн, Джераблус. Сейчас войдем на восток Евфрата". Госдеп в специальном заявлении для Kurdistan 24 сообщил: "Подобная односторонняя военная операция в северной Сирии вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая, что там находятся сотрудники США и наши местные партнеры в Сирии проводят операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". В заявлении отмечается, что "подобная операция недопустима, мы ждем, когда Турция снова будет с нами сотрудничать по вопросу общего подхода".

Вашингтон рассказал о "военной операции"

Согласно AktifHaber, министр обороны США Марк Эспер в своем заявлении подчеркнул: "Недопустимо проведение Турцией операции на севере Сирии". Накануне своего визита в Токио он дал интервью журналистам. Эспер отметил, что будут предотвращены односторонние атаки, которые снова перевернут с ног на голову взаимные интересы США на севере Сирии. Министр обороны США отметил: "Мы надеемся на соглашение с Анкарой".

Договоренность Турции с США

Как передает TR724 со ссылкой на министерство обороны Турции, завершены переговоры с военными должностными лицами США, проведенные в министерстве 5?7 августа на тему запланированного создания безопасной зоны на севере Сирии при координации с американцами. В ходе переговоров была достигнута договоренность о незамедлительном принятии на первом этапе мер по разрешению вопросов, вызывающих обеспокоенность Анкары.

Достигнута договоренность о создании в ближайшее время в Турции центра совместных действий в целях координации с США безопасной зоны. Турецкими и американскими военными принято решение о том, что безопасная зона станет мирным коридором, будут приняты любые дополнительные меры для возвращения сирийцев в свою страну.

Пояснение бригадного генерала относительно безопасной зоны

По информации, предоставленной газетой Cumhuriyet, на заседании Высшего военного совета (YAS), проведенном на прошлой неделе, был отправлен в отставку командующий Совместной специальной группы, бригадный генерал Эрдал Шенер.

Он провел политический анализ. Экс-командующий сообщил, что была остановлена наземная операция, которую Анкара планировала провести на востоке Евфрата. Шенер отметил: "США не позволят уничтожить РПК/PYD. Им удалось предотвратить проведение турецкими вооруженными силами наземной операции. Информация о создании безопасной зоны и проведении совместных действий была озвучена ради снижения напряжения внутри общества".

В интервью с корреспондентом Али Ачаром (Cumhuriyet) Шенер отметил, что он на протяжении года проводил переговоры с США относительно операции на востоке Евфрата, и заявил: "Америка предоставила РПК/PYD 10?15 тысяч фур оружия, боеприпасов и военной техники. Они их превратили там в армию.

Они проводили переговоры с нами и одновременно укрепляли РПК/PYD. Наши же перебросили со стороны Турции 5?10 бригад диверсантов. Противоположной стороне намекнули, что мы готовы. Начиная с декабря до настоящего времени перебрасывали силы.

В то время как продолжались переговоры, на днях было подписано соглашение о безопасной зоне". Из этого разъяснения становится понятно, что США не позволили Анкаре применить военную силу, чтобы не поставить под угрозу свое присутствие в регионе, осуществляемое через РПК/PYD.

Заложен первый за всю республиканскую историю храм

Согласно TR724, президент Турции принял участие в церемонии заложения Сирийской православной церкви Мор Эфрем, осуществленной фондом Сиро-яковитской (Сирийской) православной церкви в Стамбульском районе Йешилькей. В церемонии также принял участие мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Эрдоган заявил: "Убежден, что Сирийская церковь Мор Эфрем станет для Стамбула новым богатством". Также он затронул тему политики Турции в отношении беженцев. "Мы даже не думали спрашивать ни о вероисповедании, ни о культуре людей, пришедших к нашей двери. Все люди, испытывающие любовь и преданность к Турции, являются, на наш взгляд, гражданами первого класса нашей страны", - сказал президент.

Турция выбирает VPN

По информации Aktifhaber, Турция, в которой заблокирован доступ к тысячам сайтов, включая Wikipedia, поднялась на третье место в списке стран, наиболее часто использующих VPN. Виртуально выделенная сеть - это технология, позволяющая получить доступ к сайтам, доступ к которым был заблокирован, либо скрыть следы посещения в виртуальной сети.

Турция оставила позади Китай, где действует интернет-цензура, а также Саудовскую Аравию. В исследовании, проведенном платформой thebestvpn, были проанализированы данные стран, где выявлена интернет-цензура. В списке лидеров по частоте использования VPN стоят Индонезия и Индия. Число пользователей из этих стран, использующих VPN для входа на сайты, составило 38%.

500 самых крупных частных компаний Турции

В экономическом журнале Capital опубликованы результаты ежегодного исследования 500 самых крупных компаний Турции. Согласно ему, лидирующими по обороту стали, как и в прошлом году, TUPRAS, на втором месте - "Турецкие авиалинии" (THY), на третьем - Petrol Ofisi. Оборот TUPRAS составил 88 миллиардов 552 миллиона 170 тысяч турецких лир, оборот "Турецких авиалиний" - 62 миллиарда 853 миллиона турецких лир, оборот Petrol Ofisi - 49 миллиардов 993 миллиона 106 тысяч 633 турецких лиры. За последние 10 лет самая большая доля крупных компаний приходится на энергетику и нефтяную отрасль, за ней с показателем в 9,8% следует автомобилестроение.

Столкновения между турецким спецназом и курдами

По информации Ahvalnews, иранское информационное агентство Fars (FNA) сообщило, что в северных сирийских провинциях Алеппо и Хасеке ведутся ожесточенные столкновения. FNA, ссылаясь на информационный портал сирийских оппозиционных групп StepNews, сообщает, что Турция провела усиленные атаки в Камышлы, Хасеке, принадлежащих Сирийским демократическим силам (СДС), и в некоторых населенных пунктах у турецкой границы.

В столкновениях принимали участие и турецкие войска специального назначения. FNA отмечает, что бои произошли после атаки боевиков СДС на контрольный пост в Нусайбине.

Курдский новостной портал Hawar передает, что турецкий спецназ осуществил атаку на села Балуниех, Харбал и Шейх Иса, расположенные в провинции аль-Шабха, к северу от Алеппо и Тель Рыфат, принадлежащих СДС.

По информации новостного портала, были сбиты две турецкие цели, в ходе атаки были убиты три турецких солдата. Это заявление не было подтверждено независимыми источниками.

Ливийцы сбили турецкий военный самолет?

Ahvalnews.comсо ссылкой на телеканал ElArabiye, вещающий в Лондоне, информирует, что Ливийская национальная армия (во главе с Халифой Хафтаром) уничтожила турецкий военный грузовой самолет ИЛ-76, перевозивший оружие в аэропорт Мисурата.

Аэропорт Мисурата, второй раз ставший мишенью за последнюю неделю, по утверждению Ливийской армии, используется Анкарой для доставки боевикам оружия и боеприпасов.

По заявлению ливийцев, самолет был уничтожен выпущенной в него ракетой, расположенные вблизи здания не пострадали. Ливийская армия постоянно требует перестать помогать боевикам оружием и техникой.

Встреча Эрдогана с Зеленским

По информации CNN Turk, Эрдоган в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "противозаконной аннексии" Крыма заявил: "Мы это не признали и не признаем".

Основные тезисы из заявления Эрдогана таковы. Турция не признала и не признает "противозаконной аннексии" Крыма; продолжение жизни "нашего братского народа" в Крыму - на их исторической родине, сохранение их самобытности и культуры, а также защита их основных прав и свобод будут оставаться нашими приоритетами; настало время привести к результату переговоры о свободной торговле между нашими странами; "мы определили для себя новую цель в 10 миллиардов долларов; существует множество взаимных шагов, которые мы предпримем.

Особенно стоит отметить, что в прошлом году нашу страну посетило 1 миллион 300 тысяч туристов, это свидетельствует о том, насколько хорошо развивались наши отношения между нашими народами". Зеленский заявил: "Приглашаю на Украину представителей турецкого делового мира. Я могу лично гарантировать, что вы сможете комфортно работать". Зеленский отметил также: "Выражаю вам (Турции - А.А.) благодарность за неизменную позицию относительно территориальной целостности Украины".

Коротко о важном

Стало известно о том, что заявления должностных лиц Турции, в первую очередь министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, о том, что "находящихся в Стамбуле сирийцев не депортируют, их отправляют обратно в страну, откуда они прибыли", не отражают действительности.

Согласно докладу "Две недели из жизни депортируемых", подготовленному инициативной группой "Мы хотим жить вместе" относительно незаконной депортации сирийских беженцев, в ходе высылки происходили многочисленные правонарушения, в некоторых случаях закончившиеся смертью людей.

Состоялась критически важная встреча президента Северного Кипра Мустафы Акынджи с лидером греков-киприотов Южного Кипра Никосом Анастасиадисом. Она длилась 3,5 часа, по результатам чего было принято решение о новой встрече в сентябре.

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате атаки на военную базу турецких вооруженных сил в Африне, организованной YPG/РПК, было ранено два солдата. Сообщается, что был открыт огонь по району, откуда была произведена атака.

В организации MASAK, подчиняемой министерству финансов и казначейства Турции, сменился руководитель. Назначенный в марте 2016 года председателем MASAK Осман Дерели был отстранен от занимаемой должности. Также на прошлой неделе отстранены от должностей генеральные директора и должностные лица Центрального банка.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565561520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой г. Алматы
- Н.Нигматулин встретился с конгрессменами США
- Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова
- Ситуация на рынке труда
- Кадровые перестановки
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы казахстанско-германского сотрудничества
- Маслихат поддержал уточнения в бюджет для развития мегаполиса по принципу "Город без окраин"
- Холдинг "Казагро" в результате реформирования планирует выйти на чистую прибыль по итогам 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  