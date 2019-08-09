Турецкая армия начала бои с курдами

01:12 12.08.2019 Эрдоган об операции на востоке Евфрата



Ариф Асалыоглу



По информации, предоставленной NTV, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на совместной церемонии по случаю открытия городской больницы в Бурсе и автомобильной дороги Стамбул - Измир.



Упоминая об операции в Сирии, Эрдоган отметил: "Мы вошли в Африн, Джераблус, Эль-Баб. Сейчас войдем на восток Евфрата. Мы согласовали это с Россией и США".



Подчеркнув, что из этого региона продолжаются разрушительные обстрелы, Эрдоган заявил, что невозможно молчать: "Мы потерпим до определенного момента, но терпение когда-то закончится".



США предупредили Турцию



Согласно информации Ahvalnews, Государственный департамент США предупредил Турцию, отреагировав на слова Эрдогана о том, что "мы вошли в Африн, Джераблус. Сейчас войдем на восток Евфрата". Госдеп в специальном заявлении для Kurdistan 24 сообщил: "Подобная односторонняя военная операция в северной Сирии вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая, что там находятся сотрудники США и наши местные партнеры в Сирии проводят операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". В заявлении отмечается, что "подобная операция недопустима, мы ждем, когда Турция снова будет с нами сотрудничать по вопросу общего подхода".



Вашингтон рассказал о "военной операции"



Согласно AktifHaber, министр обороны США Марк Эспер в своем заявлении подчеркнул: "Недопустимо проведение Турцией операции на севере Сирии". Накануне своего визита в Токио он дал интервью журналистам. Эспер отметил, что будут предотвращены односторонние атаки, которые снова перевернут с ног на голову взаимные интересы США на севере Сирии. Министр обороны США отметил: "Мы надеемся на соглашение с Анкарой".



Договоренность Турции с США



Как передает TR724 со ссылкой на министерство обороны Турции, завершены переговоры с военными должностными лицами США, проведенные в министерстве 5?7 августа на тему запланированного создания безопасной зоны на севере Сирии при координации с американцами. В ходе переговоров была достигнута договоренность о незамедлительном принятии на первом этапе мер по разрешению вопросов, вызывающих обеспокоенность Анкары.



Достигнута договоренность о создании в ближайшее время в Турции центра совместных действий в целях координации с США безопасной зоны. Турецкими и американскими военными принято решение о том, что безопасная зона станет мирным коридором, будут приняты любые дополнительные меры для возвращения сирийцев в свою страну.



Пояснение бригадного генерала относительно безопасной зоны



По информации, предоставленной газетой Cumhuriyet, на заседании Высшего военного совета (YAS), проведенном на прошлой неделе, был отправлен в отставку командующий Совместной специальной группы, бригадный генерал Эрдал Шенер.



Он провел политический анализ. Экс-командующий сообщил, что была остановлена наземная операция, которую Анкара планировала провести на востоке Евфрата. Шенер отметил: "США не позволят уничтожить РПК/PYD. Им удалось предотвратить проведение турецкими вооруженными силами наземной операции. Информация о создании безопасной зоны и проведении совместных действий была озвучена ради снижения напряжения внутри общества".



В интервью с корреспондентом Али Ачаром (Cumhuriyet) Шенер отметил, что он на протяжении года проводил переговоры с США относительно операции на востоке Евфрата, и заявил: "Америка предоставила РПК/PYD 10?15 тысяч фур оружия, боеприпасов и военной техники. Они их превратили там в армию.



Они проводили переговоры с нами и одновременно укрепляли РПК/PYD. Наши же перебросили со стороны Турции 5?10 бригад диверсантов. Противоположной стороне намекнули, что мы готовы. Начиная с декабря до настоящего времени перебрасывали силы.



В то время как продолжались переговоры, на днях было подписано соглашение о безопасной зоне". Из этого разъяснения становится понятно, что США не позволили Анкаре применить военную силу, чтобы не поставить под угрозу свое присутствие в регионе, осуществляемое через РПК/PYD.



Заложен первый за всю республиканскую историю храм



Согласно TR724, президент Турции принял участие в церемонии заложения Сирийской православной церкви Мор Эфрем, осуществленной фондом Сиро-яковитской (Сирийской) православной церкви в Стамбульском районе Йешилькей. В церемонии также принял участие мэр Стамбула Экрем Имамоглу.



Эрдоган заявил: "Убежден, что Сирийская церковь Мор Эфрем станет для Стамбула новым богатством". Также он затронул тему политики Турции в отношении беженцев. "Мы даже не думали спрашивать ни о вероисповедании, ни о культуре людей, пришедших к нашей двери. Все люди, испытывающие любовь и преданность к Турции, являются, на наш взгляд, гражданами первого класса нашей страны", - сказал президент.



Турция выбирает VPN



По информации Aktifhaber, Турция, в которой заблокирован доступ к тысячам сайтов, включая Wikipedia, поднялась на третье место в списке стран, наиболее часто использующих VPN. Виртуально выделенная сеть - это технология, позволяющая получить доступ к сайтам, доступ к которым был заблокирован, либо скрыть следы посещения в виртуальной сети.



Турция оставила позади Китай, где действует интернет-цензура, а также Саудовскую Аравию. В исследовании, проведенном платформой thebestvpn, были проанализированы данные стран, где выявлена интернет-цензура. В списке лидеров по частоте использования VPN стоят Индонезия и Индия. Число пользователей из этих стран, использующих VPN для входа на сайты, составило 38%.



500 самых крупных частных компаний Турции



В экономическом журнале Capital опубликованы результаты ежегодного исследования 500 самых крупных компаний Турции. Согласно ему, лидирующими по обороту стали, как и в прошлом году, TUPRAS, на втором месте - "Турецкие авиалинии" (THY), на третьем - Petrol Ofisi. Оборот TUPRAS составил 88 миллиардов 552 миллиона 170 тысяч турецких лир, оборот "Турецких авиалиний" - 62 миллиарда 853 миллиона турецких лир, оборот Petrol Ofisi - 49 миллиардов 993 миллиона 106 тысяч 633 турецких лиры. За последние 10 лет самая большая доля крупных компаний приходится на энергетику и нефтяную отрасль, за ней с показателем в 9,8% следует автомобилестроение.



Столкновения между турецким спецназом и курдами



По информации Ahvalnews, иранское информационное агентство Fars (FNA) сообщило, что в северных сирийских провинциях Алеппо и Хасеке ведутся ожесточенные столкновения. FNA, ссылаясь на информационный портал сирийских оппозиционных групп StepNews, сообщает, что Турция провела усиленные атаки в Камышлы, Хасеке, принадлежащих Сирийским демократическим силам (СДС), и в некоторых населенных пунктах у турецкой границы.



В столкновениях принимали участие и турецкие войска специального назначения. FNA отмечает, что бои произошли после атаки боевиков СДС на контрольный пост в Нусайбине.



Курдский новостной портал Hawar передает, что турецкий спецназ осуществил атаку на села Балуниех, Харбал и Шейх Иса, расположенные в провинции аль-Шабха, к северу от Алеппо и Тель Рыфат, принадлежащих СДС.



По информации новостного портала, были сбиты две турецкие цели, в ходе атаки были убиты три турецких солдата. Это заявление не было подтверждено независимыми источниками.



Ливийцы сбили турецкий военный самолет?



Ahvalnews.comсо ссылкой на телеканал ElArabiye, вещающий в Лондоне, информирует, что Ливийская национальная армия (во главе с Халифой Хафтаром) уничтожила турецкий военный грузовой самолет ИЛ-76, перевозивший оружие в аэропорт Мисурата.



Аэропорт Мисурата, второй раз ставший мишенью за последнюю неделю, по утверждению Ливийской армии, используется Анкарой для доставки боевикам оружия и боеприпасов.



По заявлению ливийцев, самолет был уничтожен выпущенной в него ракетой, расположенные вблизи здания не пострадали. Ливийская армия постоянно требует перестать помогать боевикам оружием и техникой.



Встреча Эрдогана с Зеленским



По информации CNN Turk, Эрдоган в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно "противозаконной аннексии" Крыма заявил: "Мы это не признали и не признаем".



Основные тезисы из заявления Эрдогана таковы. Турция не признала и не признает "противозаконной аннексии" Крыма; продолжение жизни "нашего братского народа" в Крыму - на их исторической родине, сохранение их самобытности и культуры, а также защита их основных прав и свобод будут оставаться нашими приоритетами; настало время привести к результату переговоры о свободной торговле между нашими странами; "мы определили для себя новую цель в 10 миллиардов долларов; существует множество взаимных шагов, которые мы предпримем.



Особенно стоит отметить, что в прошлом году нашу страну посетило 1 миллион 300 тысяч туристов, это свидетельствует о том, насколько хорошо развивались наши отношения между нашими народами". Зеленский заявил: "Приглашаю на Украину представителей турецкого делового мира. Я могу лично гарантировать, что вы сможете комфортно работать". Зеленский отметил также: "Выражаю вам (Турции - А.А.) благодарность за неизменную позицию относительно территориальной целостности Украины".



Коротко о важном



Стало известно о том, что заявления должностных лиц Турции, в первую очередь министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, о том, что "находящихся в Стамбуле сирийцев не депортируют, их отправляют обратно в страну, откуда они прибыли", не отражают действительности.



Согласно докладу "Две недели из жизни депортируемых", подготовленному инициативной группой "Мы хотим жить вместе" относительно незаконной депортации сирийских беженцев, в ходе высылки происходили многочисленные правонарушения, в некоторых случаях закончившиеся смертью людей.



Состоялась критически важная встреча президента Северного Кипра Мустафы Акынджи с лидером греков-киприотов Южного Кипра Никосом Анастасиадисом. Она длилась 3,5 часа, по результатам чего было принято решение о новой встрече в сентябре.



Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате атаки на военную базу турецких вооруженных сил в Африне, организованной YPG/РПК, было ранено два солдата. Сообщается, что был открыт огонь по району, откуда была произведена атака.



В организации MASAK, подчиняемой министерству финансов и казначейства Турции, сменился руководитель. Назначенный в марте 2016 года председателем MASAK Осман Дерели был отстранен от занимаемой должности. Также на прошлой неделе отстранены от должностей генеральные директора и должностные лица Центрального банка. Источник - REGNUM

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