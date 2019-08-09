Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин

01:38 12.08.2019 Капитал под красной маской



Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам. Одна из них - использование псевдолевых партий, которые дезориентируют трудящихся и направляют протест в контролируемое русло. Но крах этих лукавых приемов неизбежен, на что указывает пример Испании, Греции, Эквадора и других стран.



Торговля принципами



Больше двух месяцев наблюдали жители Испании за трагифарсом, в который превратилась дележка министерских портфелей. Его участниками стали победившая на выборах 28 апреля Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и партия "Подемос". Чтобы самостоятельно сформировать правительство, социалистам не хватило мандатов. А поскольку правые силы сразу заявили об отказе от компромиссов, ИСРП начала переговоры с занявшей четвертое место "Подемос".



Это стало логическим продолжением заключенного в прошлом году союза. Коррупционный скандал привел тогда к отставке правительства Народной партии. Премьер-министром при поддержке "Подемос" стал руководитель социалистов Педро Санчес. Ирония ситуации заключалась в том, что партия набрала популярность как раз на обличениях истеблишмента, частью которого она называла ИСРП. Созданию "Подемос" предшествовали мощные выступления против мер "жесткой экономии". Миллионы людей выходили на улицы, возмущаясь сокращениями социальных расходов, безработицей и растущей бедностью.



Лозунги этого движения подхватила новая партия, объединившая разношерстные группы троцкистов, экологов и университетских преподавателей. "Подемос" требовала отказа от неолиберальных реформ и кабальных договоров с МВФ и ЕС, национализации промышленности и банков, ликвидации монархии, выхода из НАТО.



Пары лет хватило, чтобы этот внушительный "набор радикала" заметно поистрепался. Партия отбросила большинство первоначальных призывов и пошла на сближение с ИСРП.



Схожий дрейф, к слову, в свое время совершила сама Социалистическая рабочая партия. В 1979 году она окончательно отказалась от марксизма в пользу "социально ориентированной рыночной экономики". За это партия заслужила в народе насмешливое прозвище "социалисты его величества".



Альянс ИСРП и "Подемос" не поколебали ни участие правительства Санчеса в попытке переворота в Венесуэле, ни жесткая позиция в отношении Каталонии. Находясь в оппозиции, социалисты критиковали правых за подавление протестов и роспуск регионального правительства. Оказавшись у власти, они продолжили репрессивный курс. Лидеры движения за независимость Каталонии приговорены к длительным срокам заключения. "Каталония суверенитета не получит, референдум не состоится, Конституция нашей страны нарушена не будет", - заявил Санчес. "Подемос", которая прежде выступала за право автономий на самоопределение, решила пожертвовать и этим принципом.



Наконец, партию не оттолкнула "национальная программа реформ", обнародованная правительством ИСРП вскоре после выборов. Социалисты взяли обязательство перед европейскими властями резко сократить размер госдолга и бюджетного дефицита. Для этого увеличится пенсионный возраст, уже составляющий 65 лет 8 месяцев для обоих полов, а госрасходы будут удерживаться на уровне 40 процентов от ВВП (хотя в среднем по ЕС этот показатель равен 47 процентам). Кроме того, кабинет намерен пересмотреть трудовое законодательство "для повышения конкурентоспособности бизнеса". Одним из нововведений станет создание личного сберегательного счета. В случае увольнения работник будет получать не выходное пособие, а накопленные им самим деньги.



Все это не смутило "Подемос", которая вступила в торг за места в правительстве. Партия потребовала пост вице-премьера и пять министерских портфелей. На первую должность претендовала Ирен Монтеро - пресс-секретарь "Подемос" и гражданская жена ее главы Пабло Иглесиаса. Недавно у пары родилась двойня, после чего они купили особняк в пригороде столицы за 660 тыс. евро - факт, не добавивший очков партии.



Циничность "Подемос" удивила даже далеко не щепетильных социалистов. "Такое ощущение, что Иглесиаса больше заботят имена членов правительства, чем проводимая политика", - заявила представитель ИСРП в парламенте Адриана Ластра. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Социалисты соглашались передать "Подемос" три второстепенных министерства и пост зампреда правительства. Иглесиас ответил отказом, и партия воздержалась при голосовании за пост премьера. В результате Санчесу не хватило голосов для избрания, и он остается в статусе исполняющего обязанности. Очередная попытка формирования кабинета министров состоится в сентябре. В случае неудачи Испанию ждут новые выборы.



Эти дрязги вызвали недовольство внутри "Подемос". Находящийся с ней в союзе альянс "Объединенные левые" обвинил Иглесиаса в авторитаризме и не исключил разрыва. Учитывая прежние расколы и значительное снижение популярности, шансы "Подемос" на сохранение в числе политических тяжеловесов крайне малы.



Кентавры постмодерна



Но, так или иначе, свою задачу партия выполнила. "Подемос" канализировала протест. Когда выплеснувшееся на улицы народное движение стало угрожать буржуазной системе, капитал подсунул массам внешне радикальную, но, по сути, полностью контролируемую партию. Эта "дудка крысолова" использовалась не один раз, так что можно выделить наиболее важные детали механизма. Во-первых, псевдолевые партии строятся на основе "постидеологических" теорий, основная из которых - концепция Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф. Она была оформлена в их совместном труде "Гегемония и социалистическая стратегия". Упомянутый Иглесиас неоднократно встречался с Муфф, неизменно называя ее своей учительницей.



Главный смысл теории заключается в отрицании классовой структуры общества. Социальные системы, по утверждению Лакло и Муфф, неустойчивы, а в качестве источника гегемонии выступают сменяющие друг друга политические силы. Следовательно, классовая борьба не имеет смысла, а недовольные должны объединяться на других платформах: гендерной, национальной, расовой.



Фрагментарным, фокусирующимся на отдельных мишенях, а не на всей социально-экономической системе становится и само сопротивление. Этими мишенями могут быть безработица, коррупция, нарушение прав сексуальных меньшинств и т.п. Избравшая такой подход политическая сила не должна иметь основательную организационную структуру. Это, скорее, аморфный ситуативный альянс, удерживаемый фигурой харизматичного лидера и опирающийся на простую, эмоционально привлекательную риторику. Для капитала нет ничего выгоднее, поскольку легко позволяет как создавать, так и распускать подобные организации.



Во-вторых, для "раскрутки" партии используются инструменты буржуазной гегемонии, особенно телевидение. Тот же Иглесиас в течение нескольких лет был постоянным участником и ведущим политических телешоу. Отметим, в последние годы эти наработки активно применяются и в России, что доказывает единство природы и целей капитала во всем мире.



Другой яркий пример использования левых лозунгов для защиты буржуазной системы - Греция. В 2015 году здесь пришла к власти партия СИРИЗА. По истории зарождения, идеологии, организационной структуре она является почти точной копией "Подемос". Схожим стал и путь предательства.



Едва сформировав правительство, СИРИЗА приняла условия кредиторов и начала неолиберальную политику, которая по своей тяжести для трудящихся превзошла действия прежних властей. Сокращение пенсий и пособий, коммерциализация здравоохранения и образования привели к обнищанию простых греков. В выигрыше оказались столь горячо клеймившиеся партией элиты - как местные, так и иностранные. К их услугам



СИРИЗА предоставила масштабную приватизацию, сокращение корпоративных налогов и урезание прав трудящихся и профсоюзов. Как добавляет британская газета "Гардиан", премьер-министр Алексис Ципрас "не просто капитулировал перед кредиторами - он превратил свой кабинет в правую силу на мировой арене". Это доказывают союзнические отношения Афин с США и Израилем.



Сыграв свою роль в тушении народных протестов, СИРИЗА передала власть традиционным праволибералам из "Новой демократии". На выборах 7 июля последняя получила уверенное большинство. Новый премьер Кириакос Мицотакис уже пообещал продолжить приватизацию и пойти на новые уступки крупному бизнесу. Это неизбежно вызовет рост недовольства. Но на такой случай у капитала есть новая обманка. Вместо порядком облупившейся организации Ципраса ею станет Европейский реалистический фронт неповиновения - сформированная недавно партия во главе с бывшим министром финансов Янисом Варуфакисом.



Изобретать велосипед ее создатели не стали. Перед нами все тот же "постидеологический" кентавр, сочетающий критику "наиболее паразитических форм олигархии" с призывами к "умеренной политике экономии", низким налогам для бизнеса и углублению евроинтеграции. Трамплин для прыжка во власть партии предоставлен: в парламенте она получила фракцию из 9 депутатов.



Стратегия капиталистических кругов вскрыта греческими коммунистами. В заявлении КПГ по итогам выборов подчеркивается, что, проводя антинародную политику с помощью левых фраз, СИРИЗА внесла большую путаницу в понятия "правый и левый", "консервативный и прогрессивный". Это привело к демобилизации сторонников радикальных взглядов и отрицательно сказалось на рабочем движении. Однако в компартии уверены, что "рабочий класс обманет надежды буржуазии и ее партий, стремящихся к тому, чтобы он оставался манипулируемым и нерешительным".



Предатель у власти



Обращение к левой риторике характерно не только для Европы. Не рассчитывая увлечь простых людей своими людоедскими идеями, капитал тщательно их маскирует. В ход идет все: и фальшивые лозунги, и подставные партии, и лукавые политики, до поры до времени скрывающие свои истинные задачи. Поучительный образец такой подтасовки - приход к власти в Эквадоре Ленина Морено. В течение многих лет являясь правой рукой левого президента Рафаэля Корреа, он страстно повторял призывы к прогрессивным преобразованиям. С клятвами продолжать этот курс Морено одержал победу в 2017 году.



Истинное лицо политика открылось быстро. Он развернул борьбу со сторонниками предшественника и повел страну по пути неолиберальных реформ. В обмен на взятый у МВФ кредит правительство сократило социальные расходы и начало приватизацию ведущих предприятий. Менее чем за два года работу потеряли полмиллиона эквадорцев. Взметнулись вверх показатели бедности и неравенства.



На международной арене правительство Морено пополнило ряды сателлитов США. Самым резонансным шагом стала выдача основателя компании "Викиликс" Джулиана Ассанжа. В апреле ему было отказано в политическом убежище. Британская полиция арестовала Ассанжа прямо на территории эквадорского посольства, где он скрывался семь лет. Сомнений, что Лондон выдаст его США, почти нет. Там Ассанжа ждет смертная казнь или пожизненное заключение, причем власти Эквадора активно этому способствуют. Вашингтону переданы личные вещи программиста, включая электронную технику. Как заявил Морено, его комната в посольстве была "центром шпионажа", откуда совершались диверсионные атаки "против дружественных нам стран".



Эта фраза прозвучала на встрече с госсекретарем США Майком Помпео. В конце июля глава американской дипломатии посетил ряд государств региона, в том числе Эквадор. Морено не жалел слов для выражения преданности Вашингтону. И не только слов. Вооруженные силы США получили разрешение на использование аэропорта на Галапагосских островах. Продолжается участие Эквадора в кампании против законного правительства Венесуэлы. Кабинет Морено вышел из созданных по инициативе Каракаса Боливарианского альянса АЛБА и Союза южноамериканских наций (УНАСУР), обвинив их в "зараженности идеологией". Это не помешало Кито вступить в другой альянс - Форум прогресса и развития Южной Америки (ПРОСУР), объединивший реакционные и проамериканские режимы региона (Бразилия, Колумбия, Перу и ряд других). Одной из целей этого союза объявлено свержение правительства Николаса Мадуро.



Но сопротивление предательской и антинародной политике властей расширяется. В июле Эквадор охватила многодневная общенациональная забастовка. Уровень поддержки Морено рухнул до 16 процентов. Остается надеяться, что здоровые силы остановят правый реванш, но, так или иначе, измена президента дорого стоила стране и Латинской Америке.



Коммунистам всего мира жизненно необходимо анализировать подобные примеры. Каждая из уловок буржуазии должна быть разоблачена - как и лживые крики об "устарелости" марксистско-ленинских принципов партийного строительства. Наоборот, только эти принципы могут обеспечить успешную борьбу с властью капитала. Среди них - тесная связь с рабочим движением, следование коммунистическим идеям, основанная на демократическом централизме организационная структура и постоянная работа с массами. Без этого капитал будет снова и снова прибегать к созданию псевдолевых миражей, затягивающих народы в путы рабства.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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