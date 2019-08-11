Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар

07:15 12.08.2019

11.08.2019

Об авторе: Александр Глебович Рар – германский политолог, научный директор Германо-российского форума.



Ровно 20 лет тому назад открылась новая глава в истории России. 9 августа 1999 года Борис Ельцин выдвинул малоизвестного Владимира Путина на пост премьера России и обозначил его своим преемником на пост главы государства.



Ельцин представил тогда молодого Путина как капитана молодой демократической команды России, которая окончательно выведет Россию из коммунистического прошлого. На Западе тогда все махнули рукой. Ельцин считался дискредитированным, и любой кандидат, которого он предъявлял, считался непроходным.



Где Запад тогда просчитался, так это в привлекательности западной либеральной модели для россиян. Дух времени в России к 1999 году резко поменялся, мечта примкнуть к Западу у большинства россиян пропала; общество требовало восстановления стабильности и правопорядка. А Запад продолжал считать, что единственный путь России – это принять западные ценности. Непонимание Западом новой России стало возрастать.



Если сегодня, 20 лет спустя, попросить типичного представителя западной элиты сказать что-то положительное о Путине, тот задумается. В западных СМИ Путина уже несколько лет демонизируют как "диктатора", который прервал демократизацию России и реставрировал Советский Союз.



Ответ объективного россиянина, напротив, будет звучать положительно: Путин искоренил исламский терроризм на Кавказе, воссоздал социальную систему в стране, вернул России статус великой державы, модернизировал хозяйственную инфраструктуру и спас Россию от дальнейшего развала.



Конечно, в России немало недовольных экономической стагнацией последних лет. Есть прослойка населения, которая по-прежнему преклоняется перед Западом. Но масштабы недовольства россиян Путиным резко преувеличиваются на Западе. Либеральная пресса в Европе любой уличный протест в России раздувает, представляя его как массовое восстание против властей. Это приводит в России к умозаключению, что Запад мечтает о смене режима в России.



Помимо постоянной критики "отхода от демократии", Запад ищет любой повод обвинить Россию в противостоянии "либеральному миропорядку". То, что Путин стал главным архитектором мультиполярного мира, сделало его вечным противником НАТО и ЕС. Запад сам расширяет свою зону влияния все дальше на восток, а когда Россия пытается консолидировать вокруг себя бывшие советские республики, на Западе раздаются крики по поводу восстановления новой русской империи. Теперь, когда Запад стал слабеть, Путин стал мишенью для новых атак: дескать, он пытается дестабилизировать западные демократические системы.



Эра Путина для Запада – это сплошное геополитическое противостояние. Но что произошло на самом деле? Фактически Запад попытался восстановить европейскую архитектуру безопасности, выстроенную через Версальский договор 1919 года в Европе: cordon sanitaire маленьких стран в Восточной Европе для сдерживания коммунистической России. Но когда в 2008 году такими буферными государствами решили сделать Украину и Грузию, произошло столкновение.



Ровно 80 лет тому назад Сталин и Гитлер подписали пресловутый пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол и ликвидировали этот прежний cordon sanitaire. Во время Ялтинского мира (1945–1990) Европа была разделена между США и СССР, никаких буферных государств между двумя блоками не существовало. А новый Европейский порядок начиная с Парижской хартии 1990 года можно интерпретировать как попытку Запада восстановить принципы Версальского мира, но уже включая туда бывшие советские республики. Германия встала прочно на сторону Запада.

Путин всеми силами воспрепятствовал восстановлению геополитического "Версальского мира". Ему удалось остановить расширение НАТО на Украину и Грузию. Но Россия заплатила высокую цену за сопротивление Западу. Ее обложили эмбарго и попытались загнать в карантин. Последний президентский срок Путина, несомненно, войдет в историю как положение фундамента для будущего (многополярного) мирового порядка XXI века. Но как будет выглядеть этот новый порядок?



Запад обороняется. В западных СМИ постоянно твердят: "Либеральный Запад должен защищаться от таких автократов, как Трамп, Путин, Си Цзиньпин, Эрдоган, Сальвини, Болсонару, Мадуро, Орбан и Качиньский". Вот недавно в черный список внесли и нового премьера Великобритании Бориса Джонсона. А кто, спрашивается, в оставшейся части либеральной Европы будет с ними всеми соперничать? Канцлер Германии? Но ведь Меркель сама скоро уйдет со сцены. Или Макрон, который на европейских выборах проиграл националистическому "Национальному объединению"?



Позиция Запада остается необратимой. Там считают, что Путину некуда деваться, кроме как на Запад. Oн, по мнению Запада, должен принять либеральную демократическую модель – и тогда Запад ему поможет в модернизации. Другие варианты развития путинской России на Западе не рассматриваются.



На самом деле именно Путин своим поворотом от Запада на Восток помогает Китаю стать второй супердержавой на планете. В будущем мировом порядке Россия и Китай – союзники. Возникает новая Евразия, которая будет наращивать потенциал. В нее войдут также Турция и Иран. В Азии создастся новая структура для управления миром. Европа в новом миропорядке вряд ли сможет эмансипироваться. Она, наверное, предпочтет оставаться под США, иначе ей грозит раскол на проамериканскую Восточную Европу и германо-французскую Европу.