Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова

07:18 12.08.2019

Неделя в странах СНГ



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11 авг. 19



В Киргизии арест бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева предотвратил попытку оппозиции сменить власть. На этом сериал традиционных киргизских переворотов скорее всего закончен. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заручился накануне поддержкой Москвы, которая в лице президента, а затем и премьер-министра заявила о необходимости сплотиться вокруг действующего лидера и сохранить стабильность в обществе. И киргизские власти, получив добро Кремля, арестовали Атамбаева, взяв в четверг штурмом его резиденцию и разогнав толпы его сторонников.



Напомним, 27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, а заодно – и иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил, что бывший президент решением суда арестован до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Следует отметить, что ранее речь шла и об обвинении Алмазбека Атамбаева в коррупции.



Между тем аресты в стране продолжаются. Заключен под стражу экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, подозреваемый в захвате заложников во время столкновений сторонников Атамбаева и сотрудников спецназа "Альфа" Госкомитета нацбезопасности. Арестована собственность Атамбаева, приостановлена деятельность принадлежащего ему телеканала "Апрель", который транслировал штурм дома Атамбаева в селе Кой-Таш.



Тем временем продолжают зачищать республику от сторонников олигархического режима в Молдавии. Премьер Майя Санду объявила, что создает Бюро по борьбе с коррупцией и реформе юстиции для "демонтажа олигархической системы". Она подвергла жесткой критике Генеральную прокуратуру и прокуроров, которые "продолжают служить олигархическому режиму, созданному Владимиром Плахотнюком". Санду подчеркнула, что "действия прокуроров противоречат ожиданиям граждан". Действительно, население не доверяет прокурорам, работавшим с прежней властью (в феврале в республике избран новый парламент и сформировано правительство). Олигарх, лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк бежал из страны. Но его сторонники еще остались в системе госорганов. Их и намерена уволить премьер-министр, ликвидировав тем самым основу для реванша старой коррумпированной власти.



Тем временем в Украине вызывают на допросы экс-президента Петра Порошенко. Он фигурирует в ряде уголовных дел, но в качестве кого, сказать трудно. На минувшей неделе было заявлено, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины засекретило всю информацию по делам, связанным с Порошенко. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко не является подозреваемым ни по одному делу и везде выступает как свидетель. Между тем глава ГБР Роман Труба сообщил, что экс-президент и его окружение фигурируют в 14 уголовных делах.