 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:27 12.08.2019

Зеленский в "тренде" Сороса и Co

И как только Иванчук пробормотал "Я помогу…", последовал контрольный президентский "поцелуй в голову": "Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен…"
Андрей Ганжа, 11 августа 2019, 22:42 - REGNUM
2 августа на Украине произошел эпизод, имеющий уже солидную предысторию и возможные значительные последствия. Президент Владимир Зеленский посетил Ивано-Франковскую область и там во время совещания с местными властями буквально "выдавил" из народного депутата Андрея Иванчука обязательство профинансировать строительство дороги к селу Космач. Лично профинансировать. А это 175 миллионов гривен (семь миллионов долларов). Формат разговора был вполне в стиле фронтмена "95-го квартала":

Я вижу господина Иванчука… Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть…
Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос…
175 миллионов - это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете…
И как только Иванчук пробормотал "Я помогу…", последовал контрольный президентский "поцелуй в голову":
Поможете! Одно - я вас только прошу - если вы меня обманете (а вы не можете!) - я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка - они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен…
Так за несколько минут Зеленский выдавил из олигарха семь миллионов баксов, и "отмазаться" от этого обещания бедняге Иванчуку (председателю комитета ВР Украины по вопросам экономической политики) будет совсем не просто.

Вот, ненавижу англицизмы в славянских языках, но в данном случае термин "тренд" (направление развития в какой-либо области жизни, либо определенное явление или предмет, задающий тон в этой области) более чем уместен.
Эта проблема назрела уже давно… Еще в далеком 2013 году британский премьер Дэвид Камерон (премьер Великобритании в 2010-2016 годах) заметил, что "на Европу приходится 50% мировых расходов на социальные льготы, 25% мирового ВВП и 7% мирового населения". И меланхолично добавил, что "это не совсем правильная формула для светлого будущего".

С тех пор понимание углубилось. В США, Европе и Китае - странах, контролирующий две трети мировой экономики - десяти процентам населения принадлежит 70% всех активов. При этом "средний класс (40% населения, контролирующее 28% богатства) стремительно размывается, потому что "они в основном проедают заработанное, а не накапливают состояния" (Пенни Голдберг, главный экономист Всемирного банка), а когда "массы считают, что элитам достается слишком много, происходит одно из двух: законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности" (Алан Шварц, глава инвестбанка Guggenheim Partners).

Это понимает Китай, где еще в 80-х годах целью развития государства был принят "сяокан" (идеальное общество среднезажиточных семей, если в долларах - доход в 2 000 долларов на душу населения), а сейчас, похоже, происходит пересмотр "дикой приватизации" второй половины прошлого века, что позволит вернуть в собственность государства активы на 133 триллиона (!!!) юаней ($19 триллионов). Во всяком случае, теоретическая платформа такой акции подготовлена уже давно.
Это понимает Запад. 24 июня 20 очень богатых людей в США (из них один - анонимно) подписали "An Open Letter to the 2020 Presidential Candidates: It"s Time to Tax Us More" (Открытое письмо кандидатам в президенты 2020 года: время делать налоги на нас большими"). Среди подписантов - соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз, наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней, актриса Симмонс из семьи Притцкеров (одна из самых богатых семей в США) и, главное, Джордж Сорос. А это человек, который в новейшей истории обладает, пожалуй, самым острым чутьем на актуальные тренды в экономике и политике. Суть идеи проста: обложить налогом на богатство 75 000 самых богатых семей в стране.

Небольшим налогом, "в размере 2 цента с доллара на активы после освобождения в размере 50 миллионов долларов и дополнительный налог в размере 1 цента на доллар для активов свыше 1 миллиарда долларов. Если у вас 49,9 миллионов долларов или меньше, вы не платите налог. По оценкам, за десять лет доходы от налогов составят около 3 триллионов долларов".

Ну, если элиты США и Китая осознали необходимость некоторого перераспределения активов (Россия еще "не проснулась"), то Украине, с ее имущественной и социальной дифференциацией, сам Бог велел. А президент Зеленский, конечно, не Сорос, но тоже чутко улавливает доминирующие тренды. Доказательство - он сам, чутко уловивший запрос электорального сообщества на новые лица, новую партию и новую риторику.

Беда только в одном. И в Китае, и в США это явно продуманная и спланированная кампания. В Поднебесной даже теоретические статьи, посвященные этой проблеме, звучат как трубный набат: "Приватизация государственных предприятий - это тупик" или "Будут ли государственные предприятия снижать или они способствуют экономическому росту?" и тому подобное.
В США "Открытому письму" предшествовала не только многолетняя история американской благотворительности, но и теоретические проработки Элизабет Уоррен, Эммануэля Саеза и Габриэля Цукмана.
В ивано-франковском пассаже Зеленского мы имеем дело с явной имиджевой кавалерийской атакой на одного, отдельно взятого провинциального владельца недобросовестных активов. То есть если в случае Китая-США прослеживается система, то в эпизоде с Зеленским - явный спектакль, первый акт который вызвал бурные аплодисменты публики (= электората), но финалом может иметь нарастание противостояния центральной власти и региональных элит. Что в стране, раздираемой экономическим коллапсом и гражданским кризисом, может означать конец страны.

Хотя следует надеяться на лучшее и ожидать, что процесс получит правовое оформление и станет государственной политикой. Во-первых, это выгодно государству. Во-вторых, это справедливо. В-третьих, это патриотично. В-четвертых, это укрепляет свободу и демократию. Не спешите вызывать санитаров - все определения взяты из соросовского "Открытого письма…".
А самое главное - уж больно эффектным и веселым получился первый акт…
Киев
11 августа 2019

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565584020
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