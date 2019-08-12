 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.08.2019
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
08:13  Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова
08:10  Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский
07:54  Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
07:48  Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите
07:38  Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:37  Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане

07:31  КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов
07:29  Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:27  Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:21  Жертву "Атамбай-путча" полковника Курманкулова будут лечить в Москве
07:18  Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова
07:15  Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:10  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
Воскресенье, 11.08.2019
17:00  Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
15:38  Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев
12:44  Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
12:42  Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?
12:39  Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:35  Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
12:33  Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии
12:30  Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру, - А.Аксененок
12:29  Водное сотрудничество в Центральной Азии - успехи и помехи
12:21  Гордость Киргизии Валя Шевченко защитила титул чемпионки UFC
12:18  Тень отца Дональда. Является ли президент США расистом? - Ричард Лахманн
07:26  Рахмон назначил новых тадж-руководителей второго уровня
07:21  Washington Post: У Трампа появилась возможность избежать краха в Сирии
00:30  В Таджикистане открыт региональный учебный центр ОБСЕ по взрывоопасным предметам
00:25  Редкий случай. Аркадаг не отвесил никому люлей на заседании ТуркмКабМина. Подменили?
00:24  Аркадаг поручил создать велосипедную группу при МВД
Суббота, 10.08.2019
21:18  Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
16:05  Кто такие половцы?
15:35  Задержан племянник мятежного экс-президента Атамбаева - Нурбек Шаршенов
11:38  Из демографической "ямы" Россию вытащит Украина?
11:31  Особенности национального оргазма, или Секс по-казахстански, - Люся Яркова
11:30  Эффект осажденной крепости. К чему приведет блокада Венесуэлы?
11:28  Почему распалась Золотая Орда
09:04  Саммит премьеров ЕАЭС в Киргизии: джазовый фестиваль и бултыхашки в Иссык-Куле
08:31  Атамбаев в тюрьме не станет "знаменем оппозиции", - А.Князев
08:18  Скончался народный художник Кыргызской Республики Догдурбек Нургазиев
08:08  Аномальная жара в Бишкеке. Два дня августа побили 83-летние температурные рекорды
07:50  Халхин-Гол. Как монгольский маршал Чойбалсан навалял японским самураям (история)
07:47  Над зданием КазМинобороны в Нур-Султане сбит неопознанный беспилотник
07:39  Тенге стоит, качается... Насколько реальна угроза обвала каз-валюты, - "Э-К"
07:10  За участие в путче задержаны полевые командиры атамбаевцев - Жамгырчиев и Кылычев
07:08  "Мой отец борец за правду". Дочь Атамбаева обратилась к властям
00:05  Трудная судьба ядерной сделки с Ираном, - А.Марьясов
Пятница, 09.08.2019
21:41  В Шымкенте скончался "авторитетный" экс-каз-депутат и друг юности Елбасы - Сатыбалды Ибрагимов
21:38  На имущество Атамбаева наложен арест
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:29 12.08.2019

Речь идет о должности "управляющего" всеми 17 разведслужбами США. Директор Национальной разведки должен курировать всех американских секретников, координировать их действия и вводить в курс дел президента о происходящем внутри этих организаций.
Авигдор Эскин, 12 августа 2019, 01:22 - REGNUM
На прошлой неделе стало известно имя нового директора Национальной разведки, который должен был сменить на этом посту Дэна Коутса. Президент Трамп объявил о назначении на этот пост своего верного сторонника, конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа, и сопроводил свое решение жесткими словами в адрес американского разведсообщества, обвинив его в проявлениях безрассудства.

"Я вылечу вас от провалов и сквозняков!"
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Речь идет о должности "управляющего" всеми 17 разведслужбами США. Директор Национальной разведки должен курировать всех американских секретников, координировать их действия и вводить в курс дел президента о происходящем внутри этих организаций.

Политическая верхоуправщина пришла в ярость от выдвижения на столь значимый пост лояльного Трампу Рэтклиффа. Ему не могли простить публичного заявления, что сага о попытках воздействия на американскую политическую систему со стороны российской военной разведки и "фабрики" бизнесмена Пригожина принесла больше пользы Хилари Клинтон, нежели Дональду Трампу. (Подробно прописанные обвинительные заключения висят в открытом доступе в интернете на сайте министерства юстиции США.) Ему также помнят, как он жестко и безаппеляционно допрашивал в Конгрессе прокурора Мюллера.

Противники Трампа ухватились за то, что Рэтклифф не располагает достаточным опытом работы с разведкой. Вернее, они не отрицали его опыт работы в комиссии Конгресса по разведке. Но коли поддержал президента, нет ни опыта, ни способностей. Голоса протеста против назначения своего соратника вынудили Дональда Трампа отказаться от его кандидатуры.

Снова выплеснулись наружу противоречия между старым аппаратом американских спецслужб и действующим президентом. Этому способствовало не только само неудавшееся назначение, но и открытая критика тех, кто любит быть выше или вне критики.
Надо заметить, что поведение некоторых бывших тузов тайного фронта, опиравшееся на настроения в среде их действующих содругов, снова выглядело как попытка утвердить внутри государственного аппарата гегемонию Демократической партии. И это в то время, как их самый влиятельный коллега и единомышленник, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл резко высказался в своем последнем выступлении о тех, кто пытается политизировать работу разведки, назвав это самым худшим из возможных нежелательных сценариев.
Он также пространно рассуждал в этом выступлении о необходимости общественной критики ЦРУ, поскольку в прошлом эта организация злоупотребляла полученными от президента и общественности полномочиями.

После завершения работы комиссии Мюллера уже казалось, что распри между президентом Трампом и бывшими тузами ЦРУ и прочих секретных служб несколько поутихли. Однако мы видим, что все это было тихим омутом, который можно взбудоражить любым новым назначением или критическим высказыванием.
Новая волна нападок на президента Трампа ясно прослеживается на сайте отставников, основанном бывшим директором Агентства безопасности США Майклом Хайденом, The CipherBrief. Мы видим, как некогда знатные работники тайного фронта высказывались один за другим против назначения Рэтклиффа.

Первым повел атаку бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин. Слова президента Трампа о безрассудстве со стороны разведсообщества вызвали гнев и ярость у бывшего чиновника. Он рвал и метал. Сама мысль о назначении человека, способного наблюдать за деятельностью этих ведомств, автоматически приравнивается к "политизации". Понятно, что слова Маклафлина не были "политизированы"…

Атаку продолжил хорошо известный российской контрразведке Ролф Моватт-Ларсен, объявленный в 1996 году Москвой персоной нон-грата. Дотоле он много общался с российскими коллегами и добросовестно координировал с ними действия в антитеррористической сфере, и не только. Позже он руководил контрразведкой при министерстве энергетики. Моватт-Ларсен договорился до того, что атмосфера вокруг предложенного Трампом кандидата играет на руку России, якобы заинтересованной в хаосе внутри американского разведсообщества.

А 2 августа The Cipher Brieh триумфально сообщил об отказе президента продвигать дальше лояльного ему конгрессмена. Понятно, что других мнений на сайте Майкла Хайдена не было и быть не могло.

Мы видим, как нелегко дается американскому президенту его пребывание на высоком посту при враждебном ему "глубинном государстве". Тем не менее его шансы на переизбрание чрезвычайно велики.

12 августа 2019
Авигдор Эскин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565584140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой г. Алматы
- Н.Нигматулин встретился с конгрессменами США
- Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова
- Ситуация на рынке труда
- Кадровые перестановки
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы казахстанско-германского сотрудничества
- Маслихат поддержал уточнения в бюджет для развития мегаполиса по принципу "Город без окраин"
- Холдинг "Казагро" в результате реформирования планирует выйти на чистую прибыль по итогам 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  