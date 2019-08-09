КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов

07:31 12.08.2019

Чиновники на жума-намазе: Нарушение ТК или желание угодить?



09 августа 2019 18:17 - Бакыт Стамов



Многие сотрудники госучреждений в Кыргызстане в пятницу во время рабочего дня уходят на жума-намаз и пренебрегают своими обязанностями. Об этом редакции VB.KG заявил один из столичных чиновников, который пожелал остаться неизвестным.

По его словам, сами руководители ведомств поощряют это.

- Какая-то мода пошла что-ли? Чуть ли не все сотрудники поголовно стали уходить на пятничную проповедь, которая с учетом дороги может продлиться и до вечера. А сами руководители поощряют это, - пояснил он.

С подобной ситуацией столкнулся и общественный деятель, журналист Турат Акимов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями.

- Поехал как-то я в один из столичных ГОМов по делам газеты. Разговаривал со следователем и к нему зашли его коллеги. Они упрекнули его в том, что надо идти на жума-намаз, а он до сих пор сидит на работе. Надо отдать должное следователю, он продолжил со мной беседовать, но в этот момент я понял, что религия для некоторых наших чиновников стала хорошим поводом не работать. Потом я также приезжал в еще одно госучреждение, где сидела всего лишь одна девушка, сказавшая мне, что все ушли на пятничную проповедь, - рассказал Акимов.

Ситуацию в этом вопросе, продолжил собеседник редакции, сможет исправить только сам глава государства.

- Если мы между собой будем спорить по этой теме, то это будет бесконечным гражданским противостоянием. Фанатики могут обвинить нас в "неверности" и так далее, другая сторона еще в чем-то. Только глава государства сможет поставить в этом вопросе точку. Регламент государственных учреждений должен прежде всего соблюдать сам президент. Это такая социальная болезнь общества, образования не хватает у людей, как говорится, они знают догмы, но не знают науки. Идет обычное нарушение трудового кодекса и ни один руководитель госучреждения не может призвать своих подчиненных к порядку. Так как сами нарушают закон. В нашей стране живут по принципу: "Нам не нужны умные, нам нужны верные", - отметил он.

Экс-глава Госкомиссии по делам религии Орозбек Молдалиев заявил VB.KG, что проблему давно уже решили.

- Это все в трудовом кодексе прописано. Если чиновник отлучается, то он должен написать заявление, чтобы ему продлили его рабочее время. Жума-намаз длится всего полчаса плюс дорога. Вопрос этот ранее обсуждался в 2014-15 годах в парламенте. Ответ тогда дали соответствующие госучреджения, что чиновники должны писать заявления о продлении им рабочего дня в пятницу в связи уходом на жума намаз. Другое дело, что чиновники не выполняют этот закон, но это уже на совести руководителей ведомств. Да и в нормальных учреждениях кадровики должны следить, чтобы никто не опаздывал на работу после обеда, - сказал он.

В то же время Молдалиев убежден, что никто из руководителей не может запретить своим сотрудникам ходить на пятничную проповедь.

- Запретить ходить на жума-намаз никто не может. Хоть у нас и светское государство, но закон о свободе вероисповедания никто еще не отменял, - добавил он.

Отметим, в 2015 году в Таджикистане совет улемов Исламского центра выпустил фетву, согласно которой чиновники, которые не могут совершать пятничную молитву, не считаются грешниками.