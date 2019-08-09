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Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:38 12.08.2019

В Намангане сотни людей вышли на митинг против сокращения территории кладбища (видео)

Участники акции протеста попытались демонтировать фундамент административного здания, строящегося на территории кладбища, но незамедлительно прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не дали им сделать этого.
– На место прибыли руководители отдела внутренних дел города Намангана и Управления Службы государственной безопасности (СГБ) по Наманганской области, которые попытались успокоить людей. Протестующие были недовольны тем, что власти решили построить теплицы и курятники на территории кладбища, благоустроенного за счет жителей трех махаллей. Но последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, стало то, что на прошлой неделе на территории кладбища начали строительство административного здания, под которым должен был быть гараж, – говорит мобильный репортер.
По его словам, встретившийся с протестующими начальник городского отдела милиции приказал приостановить строительство и пообещал людям тщательно изучить вопрос.
67-летний Мухаммадамин Раджаббоев, проживающий по улице "Файзобод", недалеко от местного кладбища, говорит, что у него на руках есть решение агрофирмы о выделении под кладбище 8,5 гектаров земли и протокол собрания.
– 6 марта 1994 года агрофирма "Ижодкор" вынесла решение о выделении нам этого земельного участка под кладбище. У меня на руках имеются все документы. Тогда местные жители за свой счет возвели из бетона и кирпича стены вокруг кладбища. Но в 2017 году, когда наши махалли присоединили к городу, территория кладбища сократилась до 2,5 гектаров. Там построили куриную ферму, теплицы, складские помещения и еще что-то. А позавчера, увидев, как какой-то предприниматель начал строить фундамент на территории кладбища, люди решили выйти на митинг, – говорит собеседник.
По его словам, местное кладбище предназначено для захоронения жителей трех махаллей и одного микрорайона.
– Одно кладбище предназначено почти для 30 тысяч человек. Если кладбище переполнится, то где нас будут хоронить? В 40 километрах от нашей махалли есть еще одно кладбище. Но почему люди должны ездить в такую даль, чтобы хоронить близких?, – возмущается в разговоре с нашим журналистом махаллинский активист Мухаммадамин Раджаббоев.
По словам еще одного из участников акции протеста, активиста махалли "Гулобод" Абдумалика Эргашева, участники митинга выдвинули властям Намангана только одно требование – вернуть территорию кладбища местным жителям.
– Пусть они вернут нам наше кладбище. Начальник милиции ограничился лишь тем, что попросил разойтись митингующих, обещая, что положительно решит наш вопрос. А где в это время были хоким и его заместитель? Этот хоким, продавший землю, на которой похоронены наши предки, опасаясь гнева народа, не решился выйти к митингующим и отправил к ним милиционеров, – говорит один из участников акции протеста.
Как заявил представитель администрации города Намангана, представившийся специалистом отдела капитального строительства, связи и коммунального хозяйства, "в 2017 году, когда махалля "Гулобод" была присоединена к городу, в кадастровых документах было обозначено, что общая площадь местного кладбища составляет 2,5 гектаров".
Чиновник добавил, что земельные участки на территории кладбища были выделены местным предпринимателям на законных основаниях.
"Согласно закону, нельзя строить здания на территории, примыкающей к кладбищу. Если площадь кладбища большая, то нужно оставить расстояние 500 метров, если небольшое – то 300 метров. Нужно удовлетворить требование народа, исходя из этих норм", – сказал представитель администрации города Намангана.
Эти нормы указаны в законе "О погребении и похоронном деле" Узбекистана, принятого 4 апреля 2011 года.
После завершения митинга его принял хоким (глава) города Намангана и пообещал, что "все требования митингующих будут рассмотрены положительно".

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565584680
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