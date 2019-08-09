Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите

07:48 12.08.2019

Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы по достижению ключевых производственных и финансовых показателей развития АО "Самрук-Казына". Так, согласно представленному отчету по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 749 млрд тенге, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года



В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы по достижению ключевых производственных и финансовых показателей развития АО "Самрук-Казына".

Так, согласно представленному отчету по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 749 млрд тенге, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль и доходы от реализации составили 492 млрд тенге и 3,3 трлн тенге соответственно, продемонстрировав рост на 36% и 12% в сравнении с показателем 2018 года.

Отметив положительную динамику, Елбасы подчеркнул необходимость активного участия Фонда в реализации социальных проектов, направленных на повышение благосостояния казахстанцев.

Первый Президент Казахстана особо акцентировал внимание на вопросе поддержки детей с ограниченными возможностями в рамках инициативы "Қамқорлық".

- Государством, акиматами, неправительственными организациями и бизнес-сообществом проводится большая работа по поддержке детей с особыми потребностями. Однако, в настоящее время функционирующие реабилитационные центры не удовлетворяют даже половину реальной потребности. Поэтому, следует усилить работу в этом направлении, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул необходимость создания многопрофильных реабилитационных центров в регионах на базе действующей инфраструктуры, а также организации дополнительных ресурсных кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах.

- "Самрук-Казына" всегда активно участвует в поддержке благотворительных проектов. Поэтому считаю, что холдинг мог бы принять участие в реализации и этой инициативы, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Фонду было поручено приступить к реализации образовательных проектов по поддержке и развитию талантливых детей из малообеспеченных семей в отдаленных регионах страны.

Также, Елбасы отметил важность реализации проектов в сфере медицины, направленных на улучшение материальной базы медицинских центров и повышение кадрового потенциала отрасли.