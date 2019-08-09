|Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите
07:48 12.08.2019
Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы по достижению ключевых производственных и финансовых показателей развития АО "Самрук-Казына". Так, согласно представленному отчету по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 749 млрд тенге, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы по достижению ключевых производственных и финансовых показателей развития АО "Самрук-Казына".
Так, согласно представленному отчету по итогам первого полугодия чистая прибыль составила 749 млрд тенге, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль и доходы от реализации составили 492 млрд тенге и 3,3 трлн тенге соответственно, продемонстрировав рост на 36% и 12% в сравнении с показателем 2018 года.
Отметив положительную динамику, Елбасы подчеркнул необходимость активного участия Фонда в реализации социальных проектов, направленных на повышение благосостояния казахстанцев.
Первый Президент Казахстана особо акцентировал внимание на вопросе поддержки детей с ограниченными возможностями в рамках инициативы "Қамқорлық".
- Государством, акиматами, неправительственными организациями и бизнес-сообществом проводится большая работа по поддержке детей с особыми потребностями. Однако, в настоящее время функционирующие реабилитационные центры не удовлетворяют даже половину реальной потребности. Поэтому, следует усилить работу в этом направлении, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы подчеркнул необходимость создания многопрофильных реабилитационных центров в регионах на базе действующей инфраструктуры, а также организации дополнительных ресурсных кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах.
- "Самрук-Казына" всегда активно участвует в поддержке благотворительных проектов. Поэтому считаю, что холдинг мог бы принять участие в реализации и этой инициативы, - сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Фонду было поручено приступить к реализации образовательных проектов по поддержке и развитию талантливых детей из малообеспеченных семей в отдаленных регионах страны.
Также, Елбасы отметил важность реализации проектов в сфере медицины, направленных на улучшение материальной базы медицинских центров и повышение кадрового потенциала отрасли.