Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе

07:54 12.08.2019

Бывший форвард "Кайрата" Дуглас Нуньес да Силва застрелен на выходе из ночного клуба. Информацию об этом подтвердил бразильский "Коринтианс", за который он выступал в последнее время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz. После полуфинала Кубка Бразилии 27-летний Нуньес вместе с одноклубниками отправился в ночной клуб в центре Эрешина. В здании у них возник конфликт с другими отдыхающими, который в итоге закончился выстрелом на входе из проезжающей машины.Единственным пострадавшим оказался Нуньес. Спасти его жизнь не представлялось возможным. Полиция начала поиски преступника.Официальный Twitter "Коринтианса" выразил соболезнования семье Нуньеса. Главный тренер клуба Андре Бие после случившегося отправился в полицию."Не могу точно сказать, что случилось, потому что я спал в это время. Сейчас я в полицейском участке, чтобы узнать, что произошло. Я знаю, что он был вместе с партнерами по команде в выходной день", - сказал Бие.