 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 12.08.2019
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
08:13  Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова
08:10  Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский
07:54  Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
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07:38  Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:37  Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане

07:31  КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов
07:29  Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:27  Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:21  Жертву "Атамбай-путча" полковника Курманкулова будут лечить в Москве
07:18  Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова
07:15  Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:10  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
Воскресенье, 11.08.2019
17:00  Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
15:38  Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев
12:44  Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
12:42  Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?
12:39  Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:35  Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
12:33  Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии
12:30  Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру, - А.Аксененок
12:29  Водное сотрудничество в Центральной Азии - успехи и помехи
12:21  Гордость Киргизии Валя Шевченко защитила титул чемпионки UFC
12:18  Тень отца Дональда. Является ли президент США расистом? - Ричард Лахманн
07:26  Рахмон назначил новых тадж-руководителей второго уровня
07:21  Washington Post: У Трампа появилась возможность избежать краха в Сирии
00:30  В Таджикистане открыт региональный учебный центр ОБСЕ по взрывоопасным предметам
00:25  Редкий случай. Аркадаг не отвесил никому люлей на заседании ТуркмКабМина. Подменили?
00:24  Аркадаг поручил создать велосипедную группу при МВД
Суббота, 10.08.2019
21:18  Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
16:05  Кто такие половцы?
15:35  Задержан племянник мятежного экс-президента Атамбаева - Нурбек Шаршенов
11:38  Из демографической "ямы" Россию вытащит Украина?
11:31  Особенности национального оргазма, или Секс по-казахстански, - Люся Яркова
11:30  Эффект осажденной крепости. К чему приведет блокада Венесуэлы?
11:28  Почему распалась Золотая Орда
09:04  Саммит премьеров ЕАЭС в Киргизии: джазовый фестиваль и бултыхашки в Иссык-Куле
08:31  Атамбаев в тюрьме не станет "знаменем оппозиции", - А.Князев
08:18  Скончался народный художник Кыргызской Республики Догдурбек Нургазиев
08:08  Аномальная жара в Бишкеке. Два дня августа побили 83-летние температурные рекорды
07:50  Халхин-Гол. Как монгольский маршал Чойбалсан навалял японским самураям (история)
07:47  Над зданием КазМинобороны в Нур-Султане сбит неопознанный беспилотник
07:39  Тенге стоит, качается... Насколько реальна угроза обвала каз-валюты, - "Э-К"
07:10  За участие в путче задержаны полевые командиры атамбаевцев - Жамгырчиев и Кылычев
07:08  "Мой отец борец за правду". Дочь Атамбаева обратилась к властям
00:05  Трудная судьба ядерной сделки с Ираном, - А.Марьясов
Пятница, 09.08.2019
21:41  В Шымкенте скончался "авторитетный" экс-каз-депутат и друг юности Елбасы - Сатыбалды Ибрагимов
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    Казахстан   | 
Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
07:54 12.08.2019

Бывший форвард "Кайрата" Дуглас Нуньес да Силва застрелен на выходе из ночного клуба. Информацию об этом подтвердил бразильский "Коринтианс", за который он выступал в последнее время, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz. После полуфинала Кубка Бразилии 27-летний Нуньес вместе с одноклубниками отправился в ночной клуб в центре Эрешина. В здании у них возник конфликт с другими отдыхающими, который в итоге закончился выстрелом на входе из проезжающей машины.Единственным пострадавшим оказался Нуньес. Спасти его жизнь не представлялось возможным. Полиция начала поиски преступника.Официальный Twitter "Коринтианса" выразил соболезнования семье Нуньеса. Главный тренер клуба Андре Бие после случившегося отправился в полицию."Не могу точно сказать, что случилось, потому что я спал в это время. Сейчас я в полицейском участке, чтобы узнать, что произошло. Я знаю, что он был вместе с партнерами по команде в выходной день", - сказал Бие.

Источник - tengrinews.kz
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