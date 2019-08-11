Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский

08:10 12.08.2019 На фоне обострения ситуации вокруг Кашмира и роста напряженности в отношениях Индии и Пакистана предшествовавшие сообщения об отношении США к строительству трубопроводов из Ирана в страны Южной Азии практически забылись. Но несмотря на это антииранская политика Вашингтона едва ли смягчится во имя восстановления спокойствия в регионе. Наоборот, обострение отношений между двумя крупнейшими игроками как нельзя кстати. В нынешних условиях Пакистану и Индии не до Ирана, а перспективы совместных энергетических проектов, которые потенциально могли бы нивелировать антииранские санкции США, опять устремились к нулю.



Дмитрий Наркевский



11 авг. 19



В июле США в очередной раз высказались против строительства трубопровода Иран-Пакистан-Индия, демонстрируя, что именно у них есть право определять экономическую целесообразность подобных проектов и их важность для национальных интересов стран региона. В более узком смысле, в преддверии визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в США и его встречи с президентом США Д.Трампом 22 июля американская дипломатия стремилась заранее очертить круг вопросов, по которым Пакистану необходимо "принять" позицию Вашингтона.

Америке нужен Пакистан

Переговоры Хана и Трампа официально были скоцентрированы на афганском урегулировании. В начинающейся предвыборной гонке нынешний глава Белого дома хочет выглядеть в глазах рядовых американцев последовательным и надежным политиком. В его первой избирательной кампании обещания вывести американские войска из Афганистана занимали значительное место. Но как и ожидалось, сделать это без участия Пакистана и сохранить при этом лицо Америке не под силу. Привлечь на свою сторону нового и амбициозного премьер-министра Пакистана было бы огромным успехом и Трамп постарался по максимуму извлечь пользу из совместной июльской встречи. Но Афганистан не единственный ориентир в азиатской политике США.

Несомненно одним из ключевых направлений давления США является антииранская политика и поддержка Пакистаном американских санкций в отношении своего западного соседа. Но эту составляющую пакистанско-американских отношений постарались не выпячивать на фоне столь удачного визита премьер-министра Пакистана в США. Сложная экономическая ситуация внутри Пакистана и серьезное давление со стороны США и их союзников, в частности, Саудовской Аравии, делают капитуляцию Исламабада перед Вашингтоном практически неизбежной.

Трубопроводная история

Одним из перспективных для Исламабада проектов мог стать газопровод Иран-Пакистан-Индия (ИПИ). Этот проект обсуждается еще с 90-х годов прошлого века. После ядерной сделки и ослабления антииранских санкций перспектива его осуществления стала более реальной. Для привлечения к проекту несколько потерявшей интерес Индии и во избежание проблем, связанных с обеспечением безопасности трубопровода, помимо наземного начал прорабатываться и альтернативный подводный маршрут. Ориентировочная стоимость наземного трубопровода составляет около 7,5 млрд., а морского - 10 млрд. долларов.

США всегда выступали против данного проекта. Энергетические нужды Пакистана и Индии не принимались в расчет. Главное не дать Ирану получить крупный и надежный рынок сбыта углеводородов. По мнению американцев, проект, получивший в свое время название "Трубопровод мира" и способный улучшить взаимоотношения крупнейших стран региона, несет угрозу безопасности в регионе.



При этом активно лоббируемый Вашингтоном проект ТАПИ (трубопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), связывающий те же конкурирующие между собой Индию и Пакистан, да еще и проходящий по территории куда более неспокойного Афганистана, служит миру и взаимовыгодной торговле. Подобные выводы приводились еще более 10 лет назад в отчете американского Фонда "Наследие" (The Heritage Foundation), и до сих пор данная американская позиция остается неизменной. ТАПИ должен не столько способствовать развитию региона, сколько нивелировать влияние России в прикаспийском регионе и не дать туркменскому газу уйти в российские или китайские трубы.

Американской настойчивости в попытках препятствовать проекту ИПИ добавляет и факт заинтересованности России и Китая в прокладке этого трубопровода.



Недопустить Россию и Китай



Иранцы и пакистанцы в свою очередь понимали шаткость международных соглашений вокруг ядерной программы Ирана, а потому разрабатывали возможность реализовать проект с участием третьей стороны. Идеальным участником проекта для них является именно Россия, которая через свои газодобывающие компании ведет разработку иранских месторождений, а значит формально может поставлять собственный, добытый в Персидском заливе и полученный на основе соглашений о разделе продукции иранский газ. В 2018 году в качестве разработчика ТЭО морской ветки трубопровода Пакистан и Россия договорились подключить "Газпром". Зимой 2019 года представители российского газодобывающего гиганта и пакистанской Inter State Gas Systems (ISGS) подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу разработки технической документации на морской участок трубопровода.



Китай со своей стороны тоже предлагал Пакистану помощь в прокладке трубы от иранской границы до порта Гвадар, где поступающий из Ирана газ может быть либо сжижен для дальнейшей транспортировки по морю, либо закачан в морской участок, проектируемый сейчас "Газпромом" и призванный соединить побережье Пакистана и Индии, либо, что более всего привлекает Пекин, транспортирован дальше транзитом через территорию Пакистана к западной границе КНР. В последнем случае Китай получил бы безопасный и достаточно короткий путь поставки газа в свои западные провинции, развитию которых Поднебесная уделяет все больше внимания.



Однако выход США из СВПД и возобновление санкций вновь ставят палки в колеса данному проекту. Несмотря на то, что по итогам апрельского визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Иран реализация проекта вновь была вынесена на повестку дня и Исламабад заявлял о готовности достроить трубу несмотря на позицию Запада, уже через пару недель тональность пакистанцев переменилась. Дело в том, что в мае окончательно истек срок, отпущенный США странам, для которых делалось исключение в санкционной политике. Среди последних, кто должен был отказаться от иранских углеводородов, были Индия и Китай, которые решили не дразнить Америку и согласились с ее требованиями. В этих условиях Пакистан мог оказаться перед лицом американских санкций, что в нынешней кризисной для экономики страны ситуации и постоянных переговорах о новых займах с МВФ Исламабаду крайне невыгодно. 12 мая управляющий директор ISGS Мобин Саулат (Mobin Saulat) в интервью Arab News заявил о невозможности продолжать проект в связи с угрозой американских санкций, о чем пакистанская сторона официально уведомила Иран.



Но если с будущим проекта все стало понятно еще в мае, почему представители США вновь заговорили об ИПИ? Напомним, что 20 июля в своем интервью высокопоставленный представитель администрации США высказалась против проекта ИПИ как "экономически нецелесообразного инфраструктурного проекта, который слишком дорого обойдется, не будет прозрачным, не соответствует наивысшим стандартам прозрачности управления".



Этому есть несколько причин.

1. Показать Ирану, что США блокируют его попытку вывести экспорт своих нефти и газа в обход Ормузского пролива. Наличие трубопровода значительно уменьшило бы возможность Америки контролировать иранский экспорт, идущий преимущественно морским путем. Уменьшая свою зависимость от морского транспорта, Иран мог бы более уверенно шантажировать США угрозами перекрытия пролива, сохраняя при этом собственные возможности экспорта крупных объемов газа условно независимым от США потребителям в Азии.

2. Еще в феврале Иран заявил, что в связи с затягиванием Пакистаном реализации проекта ИПИ, готов обратиться в международный арбитраж и взыскать с Исламабада средства, потраченные на строительство иранской части трубопровода. Тегеран дал Исламабаду полгода на принятие решения и срок истекает как раз в августе. А у Пакистана и без того сложности с погашением внешних долгов. Заявление США должно удержать Пакистан от "неразумного" по их мнению решения.

3. Несмотря на то, что Пакистан, Индия и Китай формально подчинились запрету на экспорт иранской нефти, приглашенная в роли третьей стороны Россия может спутать планы Америки. С одной стороны, "Газпром" продолжает разработку технико-экономического обоснования, которую должен завершить уже в этом году. А с другой, Россия продолжает переговорный процесс со странами Южной Азии и вслед за уже подписанными с Ираном и Пакистаном меморандумами о взаимопонимании в отношении проекта ИПИ ведет переговоры с индийской стороной, о чем сообщил министр энергетики РФ А. Новак в июне этого года. США не склонны успокаиваться на фоне заверений Индии и Пакистана в отказе от проекта. Америка понимает, что геополитические ветры могут перемениться, но у России не должно быть козыря в энергетической гонке в Южной Азии.

4. За несколько дней до первой личной встречи Трампа и Хана Америка дала понять Исламабаду, что четко отслеживает происходящее в регионе. Угрожая Исламабаду санкциями, американцы направляют руководство Пакистана в нужном политическом направлении. На сегодня это блокада Ирана, поддержка проекта ТАПИ, помощь в переговорах с талибами, что подняло бы авторитет Америки как влиятельного игрока в регионе.

5. Отказ Пакистана от проекта ИПИ не снимает с повестки дня проблему импорта этой страной природного газа. Отказываясь от Ирана, Исламабаду необходимо будет искать новых поставщиков и, вполне вероятно, США уже в ближайшее время предложат свои услуги в этом вопросе.



Таким образом, цели США, вновь негативно отреагировавших на проект ИПИ, понятны. Ясно также и то, что, подчиняясь внешнему давлению, руководство Пакистана в очередной раз уходит от возможности дать позитивный импульс собственной хромающей экономике, диверсифицировать энергетические потоки в страну, обеспечить стабильное поступление валюты от транзита газа в третьи страны, что так необходимо разбалансированному национальному бюджету, улучшить отношения с Индией, повысить уровень жизни собственных граждан. Сегодня же мы наблюдаем совершенно противоположную ситуацию. И резкое обострение с Индией тому доказательство. На фоне выдворения дипломатов, отзыва послов и прекращения транспортного сообщения между Индией и Пакистаном трубопровод ИПИ вновь превращается в несбыточную мечту и тем же Ирану и России



Ситуация с газопроводом ИПИ показывает, что даже такая большая страна как Пакистан может оказаться заложником геополитических игр Белого дома и поступиться собственными национальными интересами, потенциально обрекая себя как минимум еще на несколько лет экономического, а возможно и политического кризиса. Источник - zavtra.ru

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