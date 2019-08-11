Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова

08:13 12.08.2019 В СМИ постоянно мелькает фраза "русский мир". Кто-то может объяснить, что это такое? Если это пространство, на котором поддерживается и развивается русская культура, если это государства, дружественные России, готовые встать с нами плечо к плечу в трудный час испытаний, то нужно признать, что сегодня пространство Русского мира ограничено границами Российской Федерации и Русский мир кончается у российского пограничного столба.



Национальные республики СНГ



В 90-х, когда СССР распадался на отдельные государства, само-собой подразумевалось, что между республиками сохранятся прежние дружеские отношения, разве что только новообразованные государства будут иметь больше экономической самостоятельности. А на международной арене это будет все тот же "союз нерушимый республик свободных", и если страны Восточной Европы плюс Прибалтика уйдут из под опеки Москвы, то страны СНГ железобетонно останутся в ее сфере влияния.



На деле все республики СНГ (за исключением, пожалуй, разве что Казахстана) сразу же постарались освободиться от опеки Москвы и начали строить моно-национальные государства. Строительство сопровождалось непомерным выпячиванием собственной значимости и выставлением России в качестве векового угнетателя. И почти всюду обретение аборигенами самосознания сопровождалось травлей некоренного населения.



Самая страшная доля выпала на русскоязычных жителей республик Средней Азии, где доходило до погромов и убийств. Некоренные всюду сопротивлялись. Волновались Прибалтика, север Казахстана, Крым. Но право не стать нацменшинством на своей земле отстояли только Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, которые ради этого взялись за оружие. Прочие очаги сопротивления или были потушены или задавлены.

В Россию-матушку потянулись беженцы. Люди уезжали, продавая имущество буквально за копейки, а иногда бежали, унося с собой только свои жизни. О тех днях горько писал Е. Лукин:

Две гpаницы пpойдено.

Клочьями pубаха.

Здpавствуй, тетя Родина,

я - из Каpабаха!

Тpи гpаницы пpойдено.

Складками надбpовья.

Здpавствуй, тетя Родина,

я - из Пpиднестpовья!

Все четыpе пpойдено.

Упаду - не встану.

Здpавствуй, тетя Родина,

я - с Таджикистану!

За подкладкой - сотенка.

Движемся хpомая.

Что ж ты, падла-тетенька?

Али не pодная?

Москва в упор не замечала десятков и сотен тысяч (да кто их тогда считал?) соотечественников, бредущих через границы. Никому они не были нужны, никому до них не было дела. Но кто пережил 90-е, тот не поставит это Родине в вину.



Россия 90-х



Экономика разваливалась, в отдельных регионах местные власти вводили карточки на товары, на предприятиях месяцами не выплачивали зарплату. Деньги обесценивались с потрясающей скоростью.

И в то же время буквально из ничего делались состояния, раздел имущества усопшего СССР больше напоминал дележ бандитами награбленного, сопровождался выстрелами и взрывами Мерседесов.

До беженцев ли было в такой обстановке? И пока Россия билась в родильной горячке, окружающие ее государства, пользуясь моментом, пускались в самостоятельное плавание, стремясь при этом как можно дальше оттолкнуться от корабля с названием "Россия". Кто-то преуспел в этом больше, кто-то меньше, но никто не отказался от свалившейся ему на голову независимости.

Россия и бывшие республики СССР сегодня

Государства Прибалтики с первого дня откровенно заявили, что основой своей внешней политики ставят ненависть к России. Ну, что ж, и на том им спасибо. Хоть знаем, что это откровенные враги. В ответ Россия взяла курс на экономическое удушение "прибалтийских тигров", и, не сворачивая, движется в этом направлении.

Поскольку теперь нет необходимости переживать о сохранении добрососедских отношений с прибалтийскими странами, в СМИ постоянно педалируется тема притеснения русских в Прибалтике. В общественном сознании страны Прибалтики однозначно позиционируются как откровенно недружественные государства, члены ЕС и НАТО, от которых не стоит ждать ничего хорошего.

Прочие государства на словах заявляют о своих дружественных чувствах к России. А на деле… В 2014 году признали Крым частью России 6 государств: Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Северная Корея. Где тут наши "братья по СССР"?



Батька Лукашенко, наш казалось бы самый верный союзник, предпочитает хранить гордый нейтралитет, демонстрируя тем самым независимость своей международной политики. Помним мы и про белорусские креветки и мидии, небывалый урожай яблок в этой стране. Надежным такого "союзника" назвать никак нельзя.

Когда в 2008 году Россия признала Южную Осетию и Абхазию, кто из наших вчерашних братьев по СССР встал рядом плечо к плечу? Правильно, никто.

Честности ради скажем, что представители ряда стран регулярно в ООН голосуют против украинских резолюций в поддержку территориальной целостности Украины (Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан). Что ж, и на этом спасибо.



Ни в одном государстве, где в 90-х прошли погромы русских, ни одно правительство не признало факта гонения русских, не принесло извинений, не говоря уж о возмещении имущества, потерянного в процессе вынужденной эмиграции. А потерянные жизни? Покалеченные судьбы? Молчат все бывшие союзные республики, как будто и не было такого. И во всех без исключения республиках сокращается процент русскоязычного населения, что говорит лишь об одном: русских там давят, русские оттуда бегут.



Миф о наших бывших согражданах



Время от времени кто-либо из депутатов Государственной Думы поднимает вопрос о необходимости предоставления российского гражданства всем жителям бывшего СССР, напирая, что, мол они "наши соотечественники". Вынужден напомнить, что кому в 90-х было 30 сегодня уже 60. Нынешние 30-летние выросли на учебниках "русские нас угнетали 300 лет и если бы не проклятая Россия…", и если кто думает, что сегодня коренные жители образовавшихся на обломках СССР республик спят с томиком Пушкина под подушкой, так он глубоко ошибается.



Последние события в Грузии показали, что русофобия у наших соседей цветет и пахнет. И пахнет отнюдь не фиалками. И Грузия – вовсе не исключение. Наши бывшие "соотечественники" еще долгое время несостоятельность своих государств будут объяснять народу "многовековой российской оккупацией", отводя тем самым гнев простого народа от себя.

Особняком среди республик СНГ стоят Украина, Беларусь и Казахстан. На этих трех республиках хотелось бы остановиться и поговорить поподробнее.



Украина, Белоруссия и Казахстан



Украина долгое время казалась островком спокойствия на фоне трагедий, разыгрывавшихся на территории СССР. На Украине благодаря близкому родству украинского и русского народов процесс разделения СССР прошел без сопутствующих трагических событий. Волнения в Крыму не переросли в бунт, затихла и Одесса, которой пообещали порто-франко. Однако "всплеск национального самосознания" не обошел и Украину. Как видим, он был всего лишь отложен и чем дольше вскипал котел тем сильнее оказался взрыв.



И что самое трагичное, он показал, что конфликт можно разжечь даже внутри одного народа, людей одной национальности: Дмитрий Ярош родился не на Западной Украине, а на востоке страны, в Днепропетровской области. Командир полка "Азов", Андрей Билецкий родом из Харькова. Сергей Кульчицкий родился в семье военного в Германии, окончил Суворовское военное училище на Дальнем Востоке, там же окончил военное училище, служил на Севере, оказался на Украине лишь после распада СССР, однако это не помешало ему стать генералом национальной гвардии Украины и погибнуть на Донбассе в ореоле героя.



И сегодня на Донбассе воюют не только представители Галичины, но и уроженцы Запорожья, Одессы, Харькова, Николаева и пр. русскоязычных городов.

В Белоруссии пока тихо, но следящие за событиями в этой стране знают, что республика медленно идет украинским курсом. Правда, СМИ утверждают, что процесс построения единого государства Россия-Беларусь идет семимильными шагами, но пока этого государства нет.



Президент Казахстана Назарбаев сделал все, чтобы не допустить национального размежевания в республике. Однако процесс "национального возрождения" идет и там. Пока покой в республике держится исключительно авторитетом первого президента, и даже уйдя на покой, он остается самым влиятельным политиком в стране. Но все мы смертны и боюсь, что и в Казахстане взрыв русофобии всего лишь отложен на время.

Но мы были бы неправы, если бы не затронули вопрос, как в самой России относятся к идее расширения Русского мира.



Чужая земля



Когда распался СССР, многие долгое время не желали принимать это как свершившийся факт. Потеря Россией огромных территорий воспринималось с болью, все равно как потеря пальца или руки и общим настроением было "мы еще вернемся!", страна снова станет единой. Но желают ли сегодня россияне возвращения утраченных территорий? Воспринимают ли сегодняшние россияне Прибалтику, республики Средней Азии как часть России? Если вдруг какая из республик попросится в состав России, какова будет реакция населения РФ?



Увы, но значительная часть россиян бывшие республики СССР воспринимают как отрезанный ломоть и не хотят возвращения их под российскую крышу ни под каким видом: пусть живут как хотят, нам до них дела нет.

Еще пять лет назад вхождение Украины в состав единого славянского государства даже не обсуждалось, но сегодня (пусть Украина и избавится от нацистской заразы) россиянин над вопросом принимать ли в состав России страну, только-только переболевшую бандеровской чумой, крепко задумается.



Единственная, в отношении кого еще остаются надежды, это Белоруссия. Но и там все чаще говорят, что белорусы и русские – это два абсолютно разных народа.

Надежда есть всегда

Наверное первыми созреют до идеи вернуться под покровительство Москвы страны, первыми из под него убежавшие и в полной мере хлебнувшие счастья независимости и западной демократии.



Депутат от Сербии в ПАСЕ Александр Шешель уже не раз выступал в поддержку России, каждый раз доводя членов украинской делегации до белого каления. И поскольку Шешель до сих пор не отозван и сохраняет свое место, можно сделать вывод, что его поведение Белград полностью устраивает.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций, призвал Европу признать воссоединение Крыма с Россией и поддержал членов байкерского клуба "Ночные волки", совершавших пробег в честь Победы.

Болгары и румыны с тоской вспоминают время нахождения под "пятой Москвы".



Похоже, что расширение Русского мира начнется не с Ближнего, а с Дальнего Зарубежья. И как раз предложение о сближении от стран Восточной Европы, находящихся на значительном удалении от России, будет принято россиянами с большей благосклонностью, чем приди оно от бывших "сестер-республик", успевших за годы независимости усердно наплевать в русский колодец. Ну, что ж, Русский мир не обязательно должен иметь общие границы. Русский мир вообще не имеет границ.



Klim Podkova

11 авг. 19 Источник - zavtra.ru

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