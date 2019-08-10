Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии

09:01 12.08.2019

Сербия предоставила гражданство экс-премьеру Таиланда



Текст: Александр Борисов (Сараево)



Осужденная в Таиланде за коррупцию на пять лет тюрьмы, бывший премьер этой азиатской страны Йинглак Чинават получила гражданство Сербии. Соответствующее решение, подписанное главой кабинета министров Аной Брнабич, было опубликовано в официальном правительственном бюллетене, сообщило агентство Танюг.

США от имени ЕС учат Сербию, как вести себя с Россией

Примечательно, что брат Йинглак Чинават - Таксин Чинават, также занимавший должность премьера Таиланда и свергнутый в хода военного переворота в 2006 году, через три года получил гражданство соседней с Сербией Черногории, став ее самым богатым гражданином с состоянием в 1,6 миллиарда евро.



В соответствии с сербским законодательством, гражданство Республики Сербии может получить иностранец, чей прием представляет интерес для данного балканского государства. В 2016 году обладателем сербского паспорта стал популярный американский актер Стивен Сигал, в 2017 - британский актер и режиссер Рейф Файнс, двукратный номинант на премию "Оскар", пятикратный номинант на премию "Золотой глобус".



Известно также, что сербскими гражданами уже являются немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер, женившийся на сербской теннисистке Ане Иванович, французский благотворитель Арно Гуйон, бразильский футболист Клео, американский баскетболист ДеМаркус Нельсон, его коллега Чарльз Дженкинс.



Чем же так привлекательно гражданство Сербии? Во-первых, в Белграде уверенно говорят о том, что в ближайшие 3-5 лет планируется вступление Сербии в состав Евросоюза, что автоматически сделает ее жителей гражданами ЕС. Во-вторых, гражданин Сербии имеет право в течение трех месяцев находиться без визы на территории стран Шенгенского соглашения. И, наконец, Сербия признает двойное гражданство, что немаловажно для многих просителей.