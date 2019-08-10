Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки

13:23 12.08.2019 Двухсерийная война



Александр Анатольевич Храмчихин

заместитель директора Института политического и военного анализа.



Шри-Ланка традиционно имеет репутацию тропического рая для туристов. Однако в этой стране на протяжении многих лет шла жесточайшая гражданская война, у которой есть ряд весьма интересных в военном отношении аспектов.



Войну вело тамильское (индуистское) меньшинство против сингальского (буддистского) большинства населения острова. Тамилы составляют около 20% населения Шри-Ланки и проживают на севере страны. При этом их вес в экономике гораздо выше доли в населении. С другой стороны, сингальское большинство занималось активным выдавливанием тамилов из политической системы страны. В итоге тамилы начали требовать сначала создания федерации, а затем полного отделения и образования единого государства с южным индийским штатом Тамилнад, который населен преимущественно тамилами. В начале 1970-х возникла группировка "Тигры освобождения Тамил Илама" (ТОТИ), которую возглавил Веллупилаи Прабхакаран. Она развернула вооруженную борьбу против власти и полиции Шри-Ланки. В ответ в столице Коломбо начались тамильские погромы с массой жертв и беженцев. В результате в середине 1980-х на острове развернулась полномасштабная война. ТОТИ очень активно применяли тактику террора, в том числе суицидального – использование живых бомб отнюдь не является монополией мусульман. Наоборот, индуисты-тамилы подали им пример.



В июне 1987 года ланкийская армия была в шаге от победы над ТОТИ, сумев захватить почти весь полуостров Джафна (оплот тамильских партизан на северо-востоке Шри-Ланки). Однако на стороне тамилов в конфликт вмешалась Индия, объявившая войну Шри-Ланке. Военные потенциалы сторон были абсолютно несопоставимы, поэтому Коломбо вынужден был уступить. На остров прибыли индийские войска, тамилам были предоставлены значительные права. Сингалы, крайне недовольные случившимся, развернули террористическую войну против правительства. С другой стороны, индусы очень быстро поссорились со своими подзащитными тамилами и начали с ними воевать. В 1990 году индусы покинули остров, потеряв более 1, 1 тыс. военнослужащих убитыми. В мае 1991 года тамильская смертница убила индийского премьер-министра Раджива Ганди.



Победив индусов, тамилы полностью зачистили север острова от сингалов, а заодно и от мусульман. Численность ТОТИ достигла 10 тыс. человек – хорошо вооруженных и закаленных в боях. Их война с ланкийской армией возобновилась летом 1990 года. ТОТИ очень уверенно закрепились на полуострове Джафна. Лишь к концу 1995 года, проведя морскую десантную операцию, правительственные войска захватили большую часть полуострова. Еще почти год понадобился им на захват другого оплота сепаратистов – города Килиноччи. Тем не менее окончательной победы добиться не удалось, армия увязла в тяжелых позиционных боях, неся огромные потери. За это время ТОТИ умудрились создать собственный флот, состоящий из малоразмерных скоростных катеров. Наличие у партизан ВМС – явление исключительно редкое, почти уникальное. Вспоминаются разве что морские гезы периода борьбы Голландии за независимость от Испании. На море тамилы использовали ту же тактику, что и на суше – атак самоубийц (на катерах) против кораблей и катеров ВМС Шри-Ланки. Кроме того, флот был нужен для контрабандных перевозок различных грузов (в первую очередь, естественно, оружия) с материка, то есть из Индии и Мьянмы. Для этих целей ТОТИ смогли приобрести несколько небольших грузовых судов.



Первую успешную атаку флот тигров провел в мае 1991 года, когда их взорвавшийся катер потопил вооруженное вспомогательное судно ланкийских ВМС. В августе 1993 года был потоплен сторожевой катер израильского производства типа "Двора", в сентябре 1994 года – патрульный корабль, один из двух самых больших в ВМС Шри-Ланки. Чуть позже тамильские боевые пловцы взорвали два ланкийских сторожевых катера китайской постройки типа "Шанхай". В 1995-1998 годах тигры потопили еще шесть "Двор", один "Шанхай", десантный катер, несколько вспомогательных и торговых судов.



Более того, наличие собственного флота обеспечило тиграм возможность высаживать собственные десанты. С помощью морского десанта весной 2000 года им удалось захватить перешеек на полуострове Джафна и окружить находящуюся там группировку ланкийской армии. В ходе этой операции ТОТИ потопили еще две "Дворы", причем одну из них – огнем трофейного танка Т-55 с берега. Впрочем, всего через пару месяцев блокада была прорвана. Тем не менее сепаратисты сумели вернуть почти все территории, потерянные в 1995-1996 годах.



Большую известность приобрела атака тамилов на авиабазу ВВС Шри-Ланки Катанаике в июле 2001 года. Диверсионная группа, проникнув на базу, уничтожила два истребителя израильского производства "Кфир", один фронтовой бомбардировщик МиГ-27 (получен от Украины), два купленных в России многоцелевых вертолета Ми-17 и три учебных самолета китайского производства К-8. Поскольку база Катанаике составляет единый комплекс с международным аэропортом Коломбо, диверсанты заодно сожгли четыре пассажирских аэробуса (два А-330, один А-320 и один А-340) авиакомпании "Лион Эйр", находящейся в совместной собственности Шри-Ланки и ОАЭ.



К началу 2002 года силы сторон иссякли, и они согласились на перемирие. Тем не менее как в ходе боевых действий, так и во время перемирия стороны активно наращивали военный потенциал, закупая оружие легально и нелегально где только можно. Основными поставщиками вооружений для Коломбо стали Израиль и Украина. Впрочем, Украина одновременно вооружала и ТОТИ. В итоге тамильские сепаратисты, контролировавшие север и северо-восток острова, создали полноценные ВС с флотом, бронетехникой и ПВО (часть этой техники была захвачена у ланкийской армии, часть приобретена за рубежом), разве что без авиации. Многократно усилились и ВС Шри-Ланки, которые до начала войны представляли собой чисто символическую величину.



Перемирие было использовано обеими сторонами лишь для подготовки к возобновлению войны. Отдельные столкновения и теракты происходили постоянно, а летом 2006 года началась вторая полномасштабная война. За время перемирия у ТОТИ произошел внутренний политический раскол, чем воспользовались правительственные силы. Они достаточно быстро заняли северо-восток острова и начали додавливать противника на севере. Здесь ТОТИ очень хорошо укрепились, поскольку много лет контролировали этот регион. Это серьезно затрудняло наступление правительственных войск, но полностью сорвать его не могло.



В начале 2009 года ланкийская армия вторично и уже окончательно взяла Килиноччи. Затем была захвачена последняя база ВМС ТОТИ Чалай, после чего сепаратисты лишились флота, от которого полностью зависели в плане снабжения. Десять лет назад, в середине мая 2009 года, все было кончено, правительственные войска захватили всю территорию, контролировавшуюся тамилами, уничтожив их лидеров, включая ставшего живой легендой Прабхакарана.



Двухсерийная война продолжалась более 15 лет. Погибло более 110 тыс. человек: около 23, 5 тыс. военнослужащих и полицейских, до 27 тыс. бойцов ТОТИ, до 60 тыс. мирных жителей.



ВВС Шри-Ланки за годы войны потеряли по различным причинам (сбиты или уничтожены на земле сепаратистами, потеряны в катастрофах в районах боевых действий) три бомбардировщика МиГ-27, пять истребителей (четыре израильских "Кфира", один китайский J-7), семь легких штурмовиков (два аргентинских IA-58, пять итальянских SF-260), четыре китайских учебных самолета К-8, 10 транспортных самолетов (три Ан-24/26/32, два английских HS748, три китайских Y-12 и 2 Y-8), девять боевых вертолетов Ми-24 (как и МиГ-27, были приобретены на Украине), 15 транспортных и многоцелевых вертолетов (пять Ми-17, 10 Белл-212). Как было сказано выше, из этого числа шесть самолетов и два вертолета были уничтожены во время атаки тигров на базу Катанаике. Из остальных были сбиты тамилами (в основном – из ПЗРК "Стрела-2") как минимум один IA-58, один SF-260, два HS748, один Y-8, один Ан-24, один Ан-26, три Ми-24, один Ми-17.



ВМС Шри-Ланки от действий ТОТИ, а также от штормов и цунами потеряли два патрульных корабля, 16 сторожевых катеров (13 типа "Двора", три типа "Шанхай"), три десантных катера, множество вспомогательных и транспортных судов.



Потери сухопутных войск установить достаточно сложно, тем более что смешиваются потери самой ланкийской армии и потери ТОТИ, воевавшие трофейной техникой (впрочем, их потери тоже становились потерями армии). Примерно их можно оценить в 20 танков (в основном Т-55), не менее 10 БМП-1 и БТР, не менее 10 артиллерийских орудий (китайских Туре 59-1 и Туре 66, копии советских М-46 и Д-20). При этом часть техники ТОТИ армия в конце войны "перетрофеила" обратно.



Главной причиной поражения ТОТИ стала принципиальная ошибка, от которой еще в 1960-е предостерегал знаменитый теоретик и практик партизанской войны Че Гевара. Он учил тому, что для партизан очень опасно пытаться начать действовать как регулярная армия с жесткой структурой и тяжелой техникой. Это сразу дает значительное преимущество правительственной армии, которая готова к таким действиям гораздо лучше, чем партизаны. Другой ошибкой сепаратистов стала их исключительная жестокость, которая оттолкнула от них значительную часть даже тамильского мирного населения (не говоря уже о сингалах) и привела к внутреннему расколу, чем и воспользовались правительственные силы. В итоге к концу войны ТОТИ получали поддержку почти исключительно из-за рубежа, но не от собственного населения.



Интересно, что тамильские сепаратисты с удивительной точностью повторили все ошибки своих чеченских коллег. Те тоже, выиграв у российских войск первую войну, создали регулярную армию, коей и пытались вести вторую войну, а своей крайней жестокостью оттолкнули от себя значительную часть чеченцев (не говоря уж об остальных гражданах России) и довели дело до внутреннего раскола. Это привело к тому, что в ходе второй войны ВС РФ в союзе с частью бывших сепаратистов достаточно быстро разгромили боевиков в открытом бою, после чего у тех практически не осталось ресурсов на партизанскую войну.



Война на Шри-Ланке подтвердила тот факт, что вопреки распространенному заблуждению партизанская война крайне редко приводит к победе. Даже очень посредственные армии (ланкийская, перуанская, ангольская) в конце концов побеждают партизан. Единственное, что для этого нужно, – политическая воля правительства. Проигрывают партизанам армии западного типа – по причине психологической слабости военнослужащих, власти и населения западных стран. Россия проиграла первую чеченскую не только и не столько из-за тогдашнего состояния своих ВС, сколько из-за максимальной на тот период вестернизации общественного сознания. В начале ХХI века она улетучилась. А руководству Шри-Ланки, судя по апрельской серии терактов, политическая воля может понадобиться вновь. На этот раз – против радикальных исламистов. Источник - НГ

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