Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова

13:45 12.08.2019

Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов

Более двух десятков стран призывают граждан воздержаться от поездок в этот район Китая



Наталия Портякова



В последние дни более 20 стран выступили с предупреждениями к своим гражданам относительно поездок в охваченный многонедельными антиправительственными протестами Гонконг. Не посещать места массового скопления людей в этом специальном административном районе Китая рекомендовали и в российском МИДе. Уличные волнения в Гонконге уже заметно сказались на потоке зарубежных путешественников. Негативный эффект ощутили авиакомпании, отели, торговые сети и даже люксовые бренды.



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Черного и белого не надевать



Первую рекомендацию не посещать места массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста, идущих третий месяц, МИД РФ опубликовал еще 8 августа. В минувшую субботу, вслед за обещанием участников протестовать и дальше, в Москве распространили повторное предупреждение.



С аналогичными призывами - избегать массовок, быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок в бунтующий регион - в общей сложности выступили власти 22 стран. В МИД ОАЭ даже пояснили, что, будучи в Гонконге, не стоит носить одежду черного и белого цветов (в первом на улицы выходят участники антиправительственных митингов, а белой "униформой" отметились нападавшие на них).



В прошлом году Гонконг посетили 65 млн иностранных туристов, их существенную часть по традиции составили азиаты. Число россиян, побывавших в регионе с туристическими целями, на общем фоне выглядит скромно: в прошлом году, по данным Росстата, там побывало чуть более 18 тыс. человек.



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Еще в июне число туристов в Гонконге впечатляло: рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,5%. Но в июле приток замедлился, сказали "Известиям" в пресс-службе комиссии по туризму правительства специального административного района.



- Недавние инциденты повлияли на наших посетителей и доставили им неудобства. Случались некоторые столкновения после демонстраций, которые в целом были мирными, - заметили "Известиям" в комиссии. И заверили: турагенты, отели и деловые организации принимают меры, чтобы свести к минимуму неудобства посетителей.



Не Prada ваша



Одними из первых перемену настроений иностранных туристов прочувствовали авиалинии. В агентстве ForwardKeys, которое ежедневно анализирует 17 млн полетов по всему миру, "Известиям" рассказали, что с период с 16 июня по 28 июля бронирование авиабилетов до Гонконга из других азиатских регионов (исключая материковый Китай) упало почти на 3%. С учетом того что в минувшие выходные протестующие решили устроить сидячую акцию протеста в одном из терминалов международного аэропорта Гонконга, желающих лететь туда в августе наверняка окажется еще меньше.



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- Вдобавок к последствиям геополитической и глобальной торговой напряженности мы, как и все компании, базирующиеся в Гонконге, ощущаем на себе влияние политических волнений. Это привело к значительному снижению количества бронирований на следующие несколько месяцев, особенно в случае въездных поездок, - признал "Известиям" Джон Слосар, председатель крупнейших гонконгских авиалиний Cathay Pacific Group.



Ситуация для главного гонконгского перевозчика осложняется еще и тем, что большая часть полетов завязана на китайский материк. К протестам против правительства КНР примкнули некоторые из сотрудников авиакомпании. Администрация гражданской авиации Китая в ответ предупредила, что не пустит в страну таких членов экипажей, которые участвовали или открыто поддержали протесты.



Негативный эффект от событий в Гонконге ощущают на себе и отели, признала "Известиям" Карина Лиу из InterContinental Hotel Group - компании, владеющей одноименным отелем в центре Гонконга. По прогнозам аналитиков гостиничного рынка, на фоне продолжающихся акций протеста в августе число бронирований номеров в отелях Гонконга сократится на 3–4 процентных пункта. Многие сети ищут пути уменьшения убытков: к примеру, расположенный в гуще народных протестов отель Royal Garden уже попросил у своих поставщиков пятипроцентную скидку "ввиду неспокойной ситуации".



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Свои озабоченности падением прибылей выразили также люксовые бренды, включая Ralph Lauren и Prada. Все последние годы основную выручку такого рода магазинам делали материковые китайцы, специально прилетавшие на шопинг в Гонконг из-за низкого налога на роскошь. Но теперь гостей с материка сильно поубавилось. Бутики многих компаний оказались как раз в эпицентре протестов, что вынудило владельцев держать магазины закрытыми по несколько дней кряду.



Согласно отчету Ассоциации розничной торговли Гонконга, в июне и июле двухзначными цифрами упали цены на ювелирные украшения, электронику и другие потребительские товары. Бьют тревогу и казино соседнего административного района Китая Макао, куда многие игроки заезжали на пароме с территории Гонконга: в июле выручка игорных заведений вместо ожидавшегося роста упала на 3,5%.



Пожалуй, единственное, что в Гонконге демонстрирует рост, будто подтверждая мудрость "война войной, а обед по расписанию", - продажи продовольствия и других предметов первой необходимости.