 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.08.2019
14:59  Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов
14:57  Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар
14:52  Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
13:50  "Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:45  Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:42  А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров
13:27  Британский минфин выпустит пенсы в честь Brexit

13:25  Готовится ли Турция к досрочным выборам?
13:23  Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
08:13  Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова
08:10  Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский
07:54  Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
07:48  Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите
07:38  Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:37  Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане
07:31  КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов
07:29  Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:27  Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:21  Жертву "Атамбай-путча" полковника Курманкулова будут лечить в Москве
07:18  Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова
07:15  Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:10  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
Воскресенье, 11.08.2019
17:00  Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
15:38  Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев
12:44  Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
12:42  Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?
12:39  Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:35  Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
12:33  Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии
12:30  Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру, - А.Аксененок
12:29  Водное сотрудничество в Центральной Азии - успехи и помехи
12:21  Гордость Киргизии Валя Шевченко защитила титул чемпионки UFC
12:18  Тень отца Дональда. Является ли президент США расистом? - Ричард Лахманн
07:26  Рахмон назначил новых тадж-руководителей второго уровня
07:21  Washington Post: У Трампа появилась возможность избежать краха в Сирии
00:30  В Таджикистане открыт региональный учебный центр ОБСЕ по взрывоопасным предметам
00:25  Редкий случай. Аркадаг не отвесил никому люлей на заседании ТуркмКабМина. Подменили?
00:24  Аркадаг поручил создать велосипедную группу при МВД
Суббота, 10.08.2019
21:18  Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
16:05  Кто такие половцы?
15:35  Задержан племянник мятежного экс-президента Атамбаева - Нурбек Шаршенов
11:38  Из демографической "ямы" Россию вытащит Украина?
11:31  Особенности национального оргазма, или Секс по-казахстански, - Люся Яркова
11:30  Эффект осажденной крепости. К чему приведет блокада Венесуэлы?
11:28  Почему распалась Золотая Орда
09:04  Саммит премьеров ЕАЭС в Киргизии: джазовый фестиваль и бултыхашки в Иссык-Куле
08:31  Атамбаев в тюрьме не станет "знаменем оппозиции", - А.Князев
08:18  Скончался народный художник Кыргызской Республики Догдурбек Нургазиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:45 12.08.2019

Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов
Более двух десятков стран призывают граждан воздержаться от поездок в этот район Китая

Наталия Портякова

В последние дни более 20 стран выступили с предупреждениями к своим гражданам относительно поездок в охваченный многонедельными антиправительственными протестами Гонконг. Не посещать места массового скопления людей в этом специальном административном районе Китая рекомендовали и в российском МИДе. Уличные волнения в Гонконге уже заметно сказались на потоке зарубежных путешественников. Негативный эффект ощутили авиакомпании, отели, торговые сети и даже люксовые бренды.

Не взлетишь, не поплаваешь: как Гонконг накрыла массовая забастовка
Отменено больше сотни рейсов, перекрыты дороги, приостановлено паромное сообщение

Черного и белого не надевать

Первую рекомендацию не посещать места массового скопления людей в Гонконге из-за акций протеста, идущих третий месяц, МИД РФ опубликовал еще 8 августа. В минувшую субботу, вслед за обещанием участников протестовать и дальше, в Москве распространили повторное предупреждение.

С аналогичными призывами - избегать массовок, быть осторожными и по возможности воздержаться от поездок в бунтующий регион - в общей сложности выступили власти 22 стран. В МИД ОАЭ даже пояснили, что, будучи в Гонконге, не стоит носить одежду черного и белого цветов (в первом на улицы выходят участники антиправительственных митингов, а белой "униформой" отметились нападавшие на них).

В прошлом году Гонконг посетили 65 млн иностранных туристов, их существенную часть по традиции составили азиаты. Число россиян, побывавших в регионе с туристическими целями, на общем фоне выглядит скромно: в прошлом году, по данным Росстата, там побывало чуть более 18 тыс. человек.

Ударили в Гонконг: уступки властей не умиротворили автономию
Протестующие полны решимости продолжать выступления до полного отказа от законопроекта об экстрадиции

Еще в июне число туристов в Гонконге впечатляло: рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,5%. Но в июле приток замедлился, сказали "Известиям" в пресс-службе комиссии по туризму правительства специального административного района.

- Недавние инциденты повлияли на наших посетителей и доставили им неудобства. Случались некоторые столкновения после демонстраций, которые в целом были мирными, - заметили "Известиям" в комиссии. И заверили: турагенты, отели и деловые организации принимают меры, чтобы свести к минимуму неудобства посетителей.

Не Prada ваша

Одними из первых перемену настроений иностранных туристов прочувствовали авиалинии. В агентстве ForwardKeys, которое ежедневно анализирует 17 млн полетов по всему миру, "Известиям" рассказали, что с период с 16 июня по 28 июля бронирование авиабилетов до Гонконга из других азиатских регионов (исключая материковый Китай) упало почти на 3%. С учетом того что в минувшие выходные протестующие решили устроить сидячую акцию протеста в одном из терминалов международного аэропорта Гонконга, желающих лететь туда в августе наверняка окажется еще меньше.

Протестующие нарушили работу метро в Гонконге

- Вдобавок к последствиям геополитической и глобальной торговой напряженности мы, как и все компании, базирующиеся в Гонконге, ощущаем на себе влияние политических волнений. Это привело к значительному снижению количества бронирований на следующие несколько месяцев, особенно в случае въездных поездок, - признал "Известиям" Джон Слосар, председатель крупнейших гонконгских авиалиний Cathay Pacific Group.

Ситуация для главного гонконгского перевозчика осложняется еще и тем, что большая часть полетов завязана на китайский материк. К протестам против правительства КНР примкнули некоторые из сотрудников авиакомпании. Администрация гражданской авиации Китая в ответ предупредила, что не пустит в страну таких членов экипажей, которые участвовали или открыто поддержали протесты.

Негативный эффект от событий в Гонконге ощущают на себе и отели, признала "Известиям" Карина Лиу из InterContinental Hotel Group - компании, владеющей одноименным отелем в центре Гонконга. По прогнозам аналитиков гостиничного рынка, на фоне продолжающихся акций протеста в августе число бронирований номеров в отелях Гонконга сократится на 3–4 процентных пункта. Многие сети ищут пути уменьшения убытков: к примеру, расположенный в гуще народных протестов отель Royal Garden уже попросил у своих поставщиков пятипроцентную скидку "ввиду неспокойной ситуации".

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Свои озабоченности падением прибылей выразили также люксовые бренды, включая Ralph Lauren и Prada. Все последние годы основную выручку такого рода магазинам делали материковые китайцы, специально прилетавшие на шопинг в Гонконг из-за низкого налога на роскошь. Но теперь гостей с материка сильно поубавилось. Бутики многих компаний оказались как раз в эпицентре протестов, что вынудило владельцев держать магазины закрытыми по несколько дней кряду.

Согласно отчету Ассоциации розничной торговли Гонконга, в июне и июле двухзначными цифрами упали цены на ювелирные украшения, электронику и другие потребительские товары. Бьют тревогу и казино соседнего административного района Китая Макао, куда многие игроки заезжали на пароме с территории Гонконга: в июле выручка игорных заведений вместо ожидавшегося роста упала на 3,5%.

Пожалуй, единственное, что в Гонконге демонстрирует рост, будто подтверждая мудрость "война войной, а обед по расписанию", - продажи продовольствия и других предметов первой необходимости.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565606700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой г. Алматы
- Н.Нигматулин встретился с конгрессменами США
- Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова
- Ситуация на рынке труда
- Кадровые перестановки
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы казахстанско-германского сотрудничества
- Маслихат поддержал уточнения в бюджет для развития мегаполиса по принципу "Город без окраин"
- Холдинг "Казагро" в результате реформирования планирует выйти на чистую прибыль по итогам 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  