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Казахфильм возглавил Арман Асенов"Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:50 12.08.2019

Назначен исполняющий обязанности президента киностудии "Казахфильм"

Сегодня вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов представил исполняющего обязанности президента киностудии "Казахфильм" им Ш.Айманова. Им стал Заслуженный деятель Казахстана, актер, продюсер Арман Асенов.

А.Асенов родился 17 апреля 1972 года в г. Ваймар в Германии. Окончил Казахский сельхозинститут в 1994 году (экономист); Режиссерские курсы им. С. Эйзенштейна в Москве (1998); Государственный финансовый институт МФ РК (финансовый менеджемент) в 2000 году.

В кино пришел в начале девяностых годов, но уже успел в качестве актера и продюсера принять участие в создании более чем 20 кинокартин, многие из которых известны широкому кругу зрителей, в том числе и зарубежному.

Обладатель премии Союза молодежи РК и других государственных и юбилейных наград.

Напомним, что бывший президент киностудии поэт, сценарист, кинорежиссер, Заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков руководил студией с 2015 года.

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АСЕНОВ Арман Турсынбаевич, актер, продюсер. Член Союза кинематографистов Казахстана (1998). Родился 17 апреля 1972 года в г. Ваймар в Германии. Окончил Казахский сельхозинститут в 1994 году (экономист); Режиссерские курсы им. С. Эйзенштейна в г. Москве (1998); Государственный финансовый институт МФ РК (финансовый менеджемент) в 2000 году.
В кино пришел в начале девяностых годов, но уже успел в качестве актера и продюсера принять участие в создании более чем 20 кинокартин, многие из которых известны широкому кругу зрителей, в том числе и зарубежному.
Дебют молодого актера состоялся в фильме-сказке "Кайсар", получившем Главный приз на Международном кинофестивале в Ашхабаде в 1991 году. Этот фильм принес не только известность начинающему артисту, но и сделал его одним из самых востребованных актеров национальной киностудии.
Затем были роли в фильмах "Забудь обо мне" ("Хан Абулхаир"), "Азиат", итальянской киноверсии "Чингисхан", армейском боевике "Десант"; а в крупномасштабном международном кинопроекте "Теплые ветры древних булгар" он замечательно сыграл великого полководца, вождя гуннов Атиллу, образ которого на экране почти полвека назад в голливудской постановке реализовал звезда мирового кино Энтони Куин.
Награды: юбилейная медаль "10 лет Астане", орден "Кайсар" I-II степени, медаль "День Конституции" (2009), Почетная грамота Акима Астаны (2008).

ФИЛЬМОГРАФИЯ. Снимался в фильмах: "Кайсар" (КФ, 1991), "Азиат" (КФ, студия "АРО" - Центрбанк, 1991), "Последняя любовь Кемене" ("Туркменфильм", 1991), "Забудь обо мне" ("Хан Абулхаир", КФ, 1993), "Чингисхан" ("Киргизфильм" - Италия, ICC, 1993), "Стрелок Хумучи" (Казахстан - Монголия, 1995), "Десант" (НПЦ, 2001), "Волшебный спонсор" (КФ - ТПО "Улкиза", 2001), "Теплые ветры древних булгар" ("Мосфильм"), "Каждый взойдет на Голгофу" ("Туранфильм", 2003), "Ночной блюз" (КФ, 2005), "Степной экспресс" (КФ, 2005), "Час волка" (КФ, 2006), "Махамбет" (КФ, 2008), "Астана - любовь моя" (2010), "Настоящий полковник" (КФ, 2010) и др.
Исполнительный продюсер фильмов: "Степной экспресс" (КФ, 2005), "Записки путевого обходчика" (КФ, 2006), "Кек" (КФ, 2006), "Құрақ көрпе" (КФ, 2007), "Зажигай" (Продюсерский центр "Байтерек"), "Тысячелетие вокруг Астаны" (док., 2007), "Астана - любовь моя" (КФ, 2010), "Возвращение в А" (КФ, 2010), Киноэпопея "Путь Лидера": "Небо моего детства" (КФ, 2007), "Огненная река" и "Железная гора" (КФ, 2013), "Разрывая замкнутый круг" (КФ, 2014), "Казахское ханство. Алмазный меч" ((КФ, 2017), "Казахское ханство. Золотой трон" ((КФ, 2019).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kazakhfilmstudios.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565607000
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