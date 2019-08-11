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Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
14:52 12.08.2019

Публичного развода с китайским подрядчиком белорусам избежать не удалось

Антон Ходасевич
Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

11.08.2019

Белорусская сторона расторгает контракт с китайским генподрядчиком, строившим завод беленой целлюлозы в Светлогорске. Его подозревают в умышленном причинении вреда производству. На этом фоне эксперты заговорили о негативных последствиях сотрудничества с Китаем для экономики страны в целом.
Официальный разрыв отношений ОАО "Светлогорский ЦКК" и ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" (САМСЕ) должен состояться 15 августа. Во всяком случае, этот вопрос включен в повестку дня внеочередного собрания акционеров Светлогорского ЦКК, о чем сообщается на сайте предприятия.

Контракт с китайской компанией был заключен в 2010 году. Согласно первоначальному плану, завод должен был быть запущен еще в 2015 году, однако этот срок затем переносился трижды. Очередной пуск планировался в сентябре-октябре 2019 года, однако еще весной правительство заявило, что срок снова переносится – теперь уже на конец 2019 года. Инвестиционный проект по созданию производства 400 тыс. сульфатной беленой целлюлозы в год реализуется за счет китайских связанных кредитов Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанка) и Индустриально-коммерческого банка Китая. Общая сумма заемных средств – более 650 млн долл. По ходу проекта было привлечено еще порядка 200 млн долл. Беларусбанка. Таким образом, общая стоимость проекта и соответственно объем долгов строящегося предприятия приблизился к 900 млн долл.

Проблема с китайским подрядчиком возникла на этапе запуска в эксплуатацию. Белорусская сторона утверждает, что, согласно контракту, заниматься им должна была китайская кампания, однако сделать это она отказалась, и белорусы пытались решить вопрос самостоятельно. Правда, сил не хватило, и было решено привлечь финскую компанию Andritz Oy (дочерняя структура австрийского концерна Andritz). Это удорожает проект еще на 13 млн долл., однако дает надежду на то, что работы наконец-то будут закончены и завод заработает на полную мощность.
На минувшей неделе в местных СМИ появилась информация о том, что китайцы не просто отказались запускать построенное производство, не хотели брать на себя гарантийные обязательства и отказывались предоставлять коды доступа, но и пытались навредить. Информированные источники рассказали журналистам, что в здании центрального управления под фальшполом было обнаружено не предусмотренное проектом электронное устройство, которое позволяло причинить вред оборудованию или производственному процессу. Как утверждал источник, с его помощью можно было сделать короткое замыкание. Очевидно, что разгребать эти проблемы белорусам придется самостоятельно – согласно имеющейся информации, почти все свои деньги, а это более 760 млн долл., китайский подрядчик уже получил.
Правительству хотелось бы, конечно, чтобы эта история не стала достоянием общественности, однако договориться тихо и мирно с китайцами не удалось. Напомним, что на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждалось строительство в Минске стадиона и бассейна за счет безвозмездной технико-экономической помощи Китая. По данным Минэкономики Белоруссии, на эти цели Китай выделит 235 млн долл. Местные наблюдатели полагают, что таким образом китайская сторона пытается нивелировать неудачи со светлогорским проектом.
Независимые экономисты давно критикуют якобы стратегическое сотрудничество с Китаем, которое чаще всего заканчивается для Белоруссии увеличением ее внешнего финансового бремени. Все китайские кредиты – связанные. То есть получает их Белоруссия под обязательство купить оборудование у Китая или воспользоваться инжиниринговыми услугами компаний этой страны.

Согласно данным финансовой статистики, Китай стал почти таким же значимым кредитором для Белоруссии, как Россия. Например, в начале этого года почти 40% средств, выплаченных правительством по внешнему долгу, ушли в Китай. В то время как эффективность использования китайских кредитов весьма сомнительна. Наиболее ярким примером этому является как раз проект строительства светлогорского ЦКК. Ранее белорусы пытались модернизировать за китайские кредиты белорусские цементные заводы. Но в данном проекте отсутствовала маркетинговая проработка, в результате заводы производят цемента больше, чем могут продать, и несут колоссальные убытки, что не избавляет их от необходимости возвращать заемные средства Китаю. По имеющейся информации, в цементные заводы было вложено более 1,2 млрд евро, которые необходимо выплатить. При этом отрасль ежегодно генерирует около 100 млн евро убытков, а по их долгам рассчитывается бюджет. Светлогорский ЦКК также в этом году должен заплатить по кредиту более 200 млн долл., притом что его выручка также не превышает 100 млн долл. Очевидно, что бремя долгов также ляжет на бюджет, поскольку кредиты взяты под гарантии правительства.
Минск

Источник - ng.ru
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