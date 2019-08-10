Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар

14:57 12.08.2019

Узбекистан, Китай и Таджикистан планируют запустить новый транспортный коридор



Узбекистан, Китай и Таджикистан планируют запустить новый транспортный коридор по маршруту "Термез – Душанбе – Кашгар".



На днях по этому маршруту был отправлен первый тестовый автокараван из шести грузовых автомобилей, по две от каждой страны. Общая протяженность нового транспортного коридора составляет 1422 километра, сообщают СМИ Узбекистана со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Узбекистана.



Главной целью автопробега является активизация грузопотока автомобильным транспортом из Китая в страны Центральной Азии и обратно. Кроме того, развитие этого маршрута позволит получить еще один альтернативный маршрут для доставки товаров из Узбекистана через порты КНР на экспорт в другие страны, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.



Другое важное значение маршрута – предоставление возможности транзита грузов в Афганистан и обратно. Сейчас в Сурхандарьинской области Узбекистана активно действует Международный логистический центр с таможенным терминалом Termez Cargo. Через него проходит значительная часть грузов по направлению в северные провинции Афганистана.



Узбекско-китайское совместное предприятие Silk Road International в сентябре прошлого года наладило перевозки грузов по транспортному коридору "Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар" и обратно.



В июле-августе 2018 года СП успешно осуществило две пилотные перевозки грузов автомобильным транспортом из КНР в Афганистан. Перевозки были выполнены из китайского уезда "Улугчат", расположенного в 100 километрах от города Кашгар, по маршруту "Улугчат – Иркештам – Ош – Андижан – Ташкент – Хайратон (Афганистан)" общей протяженностью 1626 километров.

Напомним, что в марте президент Узбекистана Шавкат Мирзияев утвердил "дорожную карту" повышения транзитного потенциала транспортного сектора страны. В частности, документ предусматривал организацию пилотного автопробега по маршруту "Узбекистан – Таджикистан – Китай".