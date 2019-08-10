Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов

14:59 12.08.2019

Министерство иностранных дел Афганистана выразило протест Узбекистану в связи с приемом делегации движения "Талибан".



Официальный представитель МИД Исламской республики Афганистан Сибгатулла Ахмади заявил, что афганское правительство приветствует сотрудничество между странами по вопросам продвижения мирного процесса. Однако, по его словам, "официальный прием" и характер встречи не способствуют содействию переговорам между афганскими властями и талибами. Афганский чиновник призвал уважать ведущую роль правительства и народа Афганистана в мирном процессе, передает Afghanistan.ru.

Напомним, что 8 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса движения "Талибан" в городе Дохе во главе с его руководителем муллой Бародаром Ахундом.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира.

"Мулла Бародар выразил искреннюю признательность руководству Узбекистана за постоянное внимание к Афганистану и особо подчеркнул, что благодаря усилиям Узбекистана афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества", – говорилось в сообщении пресс-службы МИД республики.

В ходе встречи глава политического офиса движения "Талибан" поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в городе Самарканде.