 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 10.08.2019
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Дарига Назарбаева переназначена сенатором Казахстана
16:43 12.08.2019

Президент Касым-Жомарт Токаев переназначил Даригу Назарбаеву и Мухтара Кул-Мухаммеда депутатами Сената, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды."Указами Главы государства назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы; Назарбаева Дарига Нурсултановна", - говорится в сообщении. 20 марта Дарига Назарбаева стала председателем Сената. В новой сессии депутаты должны провести голосование за кандидатуру на должность спикера палаты. Кандидатура выдвигается Главой государства.Сенат образуют депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов Сената назначаются Президентом. (34 депутата избираются выборщиками - депутатами маслихатов, 15 сенаторов назначает Глава государства).Также депутатами стали бывший заместитель генпрокурора Андрей Лукин, телеведущая Дана Нуржигитова, член ЦИК Ляззат Сулеймен, бывший ответсек Минэнерго Канатбек Сафинов, уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров и главред газеты AIQYN Жусип Нурторе.Прекращены полномочия сенаторов Сергея Громова, Георгия Кима, Дулата Куставлетова и Рашида Тусупбекова, Бырганым Айтимовой.Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.Доктор политических наук, кандидат исторических наук.Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
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