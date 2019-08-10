Аскар Бейсенбаев послан новым послом Казахстана в Беларусь

17:00 12.08.2019

"Указом Главы государства Аскар Бейсенбаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству", - говорится в сообщении. Ранее эту должность занимал Ермухамет Ертысбаев.



Аскар Бейсенбаев родился 31 января 1961 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в качестве сменного инженера-технолога Тюлькубасского консервного завода. В разные годы работал акимом Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области, был руководителем Представительства Президента в Парламенте, депутатом Мажилиса второго и третьего созывов.До назначения Бейсенбаев занимал пост председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в Сенате.