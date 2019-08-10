 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аркадаг предложил остальным президентам ПриКаспия построить новый город Каспий. Песочные куличики
17:12 12.08.2019

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам (Казахстану, России, Ирану и Азербайджану. - Прим.) создать инновационный город Каспий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости."Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать "инновационный город Каспий". Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийских и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия", - предложил Бердымухамедов, выступая на открытии Каспийского экономического форума в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане. По мысли президента, в инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.Где может быть создан такой город, Бердымухамедов не уточнил.Также, по его словам, территория прикаспийских стран имеет прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион - на востоке, в Черное и Средиземное море - на западе, через Иран на Ближний и Средний Восток - на юге и через Россию и далее в северном направлении - к побережью Балтийского моря.По мнению главы Туркменистана, такая конфигурация открывает перспективы создания устойчивых маршрутов по всем четырем направлениям, и для их нормального функционирования каспийские государства должны, прежде всего, наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой.Бердымухамедов подчеркнул, что странам региона нужно построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику и активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере с четко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками.В работе первого Каспийского экономического форума участвуют премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, глава правительства России Дмитрий Медведев, премьер министр Азербайджана Новруз Маммадов и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

Источник - tengrinews.kz
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