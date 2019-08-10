Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана

17:54 12.08.2019

А.Ю. Кузнецов. Бумажные деньги русского Туркестана.



АВТОР

А.Ю. Кузнецов



НАИМЕНОВАНИЕ

Бумажные деньги русского Туркестана.



ИЗДАТЕЛЬСТВО Москва, Общество "РОИ"

ИЗДАНИЕ 2019 г.

Количество страниц 236 полноценных страниц с закладкой.

Язык русский,

ISBN-10 978-5-6042315-0-0

ISBN-13

Переплет твердый

Размер А4



Каталог бумажных денег Русского Туркестана, Бухары и Хорезма.

Приложение к Альманаху Общества "РОИ".



В настоящем каталоге описаны все известные денежные знаки и боны (суррогаты денежных знаков), выпущенные на территории Русского Туркестана - бывшего Туркестанского генерал-губернаторства (Туркестанского края), а также Бухарского и Хивинского ханств в период 1917 – 1932 гг.



Отличия от предыдущих каталогов:

-Эмиссии Аму-Дарьинского отдела вынесены отдельно как территориальные, а не так, как ранее указывалось, что это городской выпуск Петро-Александровска.

- Эмиссия Мервской регистрации также вынесена как территориальный, а не городской выпуск.

- Даны описания знаков, ранее описанных в различных каталогах как туркестанские деньги, но на самом деле деньгами не являющиеся или не верно атрибутированные по месту выпуска.

- Описаны наиболее распространенные подделки для коллекционеров.

- Дан реестр знаков ключевых эмиссий.



Знаки оценены в долларах США для трех состояний, наиболее часто встречающихся для данного типа на коллекционном рынке. В случае описания редких знаков вместо денежной оценки показана абсолютная редкость, основанная на собранных автором статистических данных о количестве известных экземпляров:

Ex.Rare – [Extremely rare] - Уникальный знак или известен в количестве 2 экземпляров

RRR – Чрезвычайно редкий знак, известно от 3 до 5 экземпляров

RR – Очень редкий, известно от 6 до 10 экземпляров

R – Редкий, известно от 11 до 20 экземпляров



В данном случае подразумевается, что предмет ввиду своей редкости практически не появляется на рынке и поэтому его стабильной оценки привести нельзя. Цена же на него образуется в результате часто непредсказуемых аукционных торгов или индивидуальной договоренности между покупателем и продавцом.



Степень редкости RRR стоит так же в оценке некоторых знаков в максимально хорошем состоянии, которые сами по себе могут быть нередкими, но именно в этой сохранности крайне редки и практически не встречаются.