|Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана
17:54 12.08.2019
А.Ю. Кузнецов. Бумажные деньги русского Туркестана.
АВТОР
А.Ю. Кузнецов
НАИМЕНОВАНИЕ
Бумажные деньги русского Туркестана.
ИЗДАТЕЛЬСТВО Москва, Общество "РОИ"
ИЗДАНИЕ 2019 г.
Количество страниц 236 полноценных страниц с закладкой.
Язык русский,
ISBN-10 978-5-6042315-0-0
ISBN-13
Переплет твердый
Размер А4
Каталог бумажных денег Русского Туркестана, Бухары и Хорезма.
Приложение к Альманаху Общества "РОИ".
В настоящем каталоге описаны все известные денежные знаки и боны (суррогаты денежных знаков), выпущенные на территории Русского Туркестана - бывшего Туркестанского генерал-губернаторства (Туркестанского края), а также Бухарского и Хивинского ханств в период 1917 – 1932 гг.
Отличия от предыдущих каталогов:
-Эмиссии Аму-Дарьинского отдела вынесены отдельно как территориальные, а не так, как ранее указывалось, что это городской выпуск Петро-Александровска.
- Эмиссия Мервской регистрации также вынесена как территориальный, а не городской выпуск.
- Даны описания знаков, ранее описанных в различных каталогах как туркестанские деньги, но на самом деле деньгами не являющиеся или не верно атрибутированные по месту выпуска.
- Описаны наиболее распространенные подделки для коллекционеров.
- Дан реестр знаков ключевых эмиссий.
Знаки оценены в долларах США для трех состояний, наиболее часто встречающихся для данного типа на коллекционном рынке. В случае описания редких знаков вместо денежной оценки показана абсолютная редкость, основанная на собранных автором статистических данных о количестве известных экземпляров:
Ex.Rare – [Extremely rare] - Уникальный знак или известен в количестве 2 экземпляров
RRR – Чрезвычайно редкий знак, известно от 3 до 5 экземпляров
RR – Очень редкий, известно от 6 до 10 экземпляров
R – Редкий, известно от 11 до 20 экземпляров
В данном случае подразумевается, что предмет ввиду своей редкости практически не появляется на рынке и поэтому его стабильной оценки привести нельзя. Цена же на него образуется в результате часто непредсказуемых аукционных торгов или индивидуальной договоренности между покупателем и продавцом.
Степень редкости RRR стоит так же в оценке некоторых знаков в максимально хорошем состоянии, которые сами по себе могут быть нередкими, но именно в этой сохранности крайне редки и практически не встречаются.