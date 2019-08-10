В кыргызском Кум-Добо найден кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана (X век)?

21:01 12.08.2019 Это может быть сокровищница хана - о раскопках в Кочкоре.



Turmush - В Кочкорском районе на участке Кок-Таш села Кум-Добо во время раскопок древнего города найдены строения.



Осенью 2017 года сообщалось, что на территории средневекового города Кочкор-Башы отечественные археологи обнаружили мавзолей эпохи караханидов, построенный на глубине пяти метров. Длина 2-комнатного объекта 9 метров, ширина - 5 метров.



Археологи утверждали, что это уникальный мавзолей - таких находок в Кыргызстане еще не было. Мавзолей намерены музеефицировать.



Археолог, кандидат исторических наук, профессор КТУ "Манас" Кубатбек Табалдиев и археолог, старший преподаватель кафедры археологии и этнологии КНУ Орозбек Солтобаев отметили большую историческую ценность найденного захоронения и развитии археологии в КР.



Для исследования были использованы новые технологии - аппаратом "Лаза" была просканирована почва. В 1987 году был найден этот памятник во время строительных работ местными жителями.



Археолог Табалдиев говорил, что этот уникальный памятник сохранился благодаря климату Кочкорской долины - здесь мало осадков. Поэтому здесь есть и другие памятники. Это еще связано с тем, что из-за отсутствия снега в Кочкоре раньше зимовали. Раскопки были начаты благодаря ТИКА.



Почву собирались просканировать. Проект рассчитан на 3 года.



Как пишет корреспондент Turmush, археологические исследования продолжили и в этом году. На сегодняшний день над обнаруженным старинными постройками установили крышу.



К.Табалдиев считает, что это может быть кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана, который умер в X веке. Но местный историк-исследователь Кайырбек Конурбаев придерживается другого мнения - в обнаруженных подземных постройках может находиться казна [сокровищница] хана. "Город Баласагын располагается не на территории Чуйской долины, а в Кочкорской долине. Смею утверждать об этом, так как имеются соответствующие исторические летописи и находки, которые были там обнаружены. В этой местности, которую порою затапливали бурные селевые потоки, проработал на протяжении 25 лет. В течение 10 лет работал звеновым у мирабов. Когда после очередного селевого потока размывало землю и появлялись овраги с постройками из кирпичей, мы удивлялись и размышляли, что это может быть за город такой. На участке Солтобай известные в те времена мирабы говорили: "Кайырбек, направь-ка поток воды на эту площадку. Вода не будет размывать арычную систему и будет лучше впитываться в землю". Уже позже выяснилось, что поливная вода в течение 5-6 часов затапливала внутренние строения этого старого города, а уже потом начинала поступать дальше. На этом участке после весенних полевых работ, во время восстановления арычной оросительной системы находили осколки от глиняных горшков и отвалившиеся кирпичи.



Во время беседы с археологом Табалдиевым неоднократно говорил ему, что если во время раскопок в Кок-Таше с западной части от строения прокопать шурф [вертикальная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины (редко более 20-30 метров), проходимая с земной поверхности для разведки полезных ископаемых, при инженерно-геологических изысканиях, для вентиляции, водоотлива, транспортирования материалов, спуска и подъема людей и для других целей], то можно наткнуться на ряд строений. Даже показал им ориентиры, но они не согласились. Турецкий археолог Сонер Пулан проводил раскопки с восточной стороны, но ничего не нашел.



С западной части от древнего города, обнаруженного в местности Кок-Таш, полным полно строений из красного жженого кирпича. Можно прокопать шурф через каждые 50 метров. В северной части на окраине села Кум-Добо расположена площадка (длинной 6 км и шириной 2,5-3 км), где под землей имеются строения из жженого кирпича. На мой взгляд, двухкомнатное строение, на котором проводятся раскопки, может быть сокровищницей хана города Баласагын.



Еще в 1938 году жителями был найден стол из арчи с одной сломанной ножкой. Об этом рассказывали потомки жителей Ак-Жара. В 1910 году местному жителю по имени Жусуп, являющемуся представителем одного из племен, приснились видения, которые не давали ему покоя.



Суть этого видения заключалась в том, что Жусупу прошептали выкопать землю с задней части юрты, где якобы располагался двухкомнатный дом. В одной из комнат он должен был увидеть человеческую руку [останки в виде костей], но он не должен был трогать вещи, которые держала эта рука. Затем Жусуп должен был пройти дальше и обнаружить во второй комнате много золота и серебра. Этого должно было хватить многим. Ему внушили, что он должен раздать все найденные богатства. И таких видений у него было два-три.



Спустя несколько дней он берет кетмень и начинает раскопки и, как озвучивалось, в первой комнате он нашел человеческую руку, в которой были бусы и бутылка. Жусуп стал копать дальше и наткнулся на клад с золотом и серебром во второй комнате. Взяв все и поднявшись на поверхность, он увидел старца верхом на осле. Но решил попридержать найденные сокровища, Жусуп вновь вернулся обратно. Затем он решает подзаработать денег на найденных богатствах и, погрузив все на верблюда, отправляется в Андижан. Там все сдает местному торговцу и возвращается обратно. После возвращения он вновь спускается в первую комнату и выпивает жидкость из бутылки. Все это приводит к тому, что на его теле появляется отверстие [дыра], он отправляется в Токмок и там умирает. На самом деле в бутылке была ртуть", - сообщил историк.



Во время проведенных в 2017-2019 годах раскопок в двухкомнатном строении были найдены 12 нефритовых тарелок, нефритовые камни, кирпичи, выкрашенные цветной [синей] краской, гравировка на стенах, сделанная, предположительно, гипсом и алебастром. При этом, полы в этом строение были уложены кафелем.



"Во время последних раскопок, проведенных 25 июля 2018 года, останков Сатука Буура Кара-хана обнаружено не было. К тому же, место, где должно было находиться его тело, все было выложено кафелем. Это еще раз подтверждает мои предположения [о казне]. Со слов сельчан, изнутри здание покрашено цветной краской и уложено жжеными кирпичами. После того, как синие кирпичи подняли на поверхность, местность стала называться "Кок-Таш". По другим историческим документам, это строение может быть кунсткамерой, в которой хранились ценные предметы. Информацию об этом где-то читал, но сейчас, к сожалению, не могу найти. Но приложу усилия, чтобы найти.



По мусульманским традициям захоронения, надгробие должно строится с ориентировкой с севера на на юг, а здесь оно построено с востока на запад. Да и сам по себе мавзолей маленьких размеров – туда не то что тело хана, маленького ребенка не поместятся. Поэтому, есть основания утверждать, что здесь нет никакого мавзолея или кумбоза, это всего лишь сокровищница, построенная под землей. Еще необходимо отметить, что камни округлой формы появились в последующие 100-150 лет. Если обратить внимание на стены, которые были размыты селевыми потоками, то первый слой толщиной 35 см был сделан из гравия и песка, второй слой толщиной 50 см – из глины, самый верхний слой выложен из камней круглой формы. Есть основания предполагать, что все сокровища были разграблены в течение последующих 150 лет после появления строения. На входе с южной стороны выложены толстые доски, а сам вход закрыт камнями размером с овцу. Это может свидетельствовать о том, что вынужденные покинуть город жители закрыли вход в сокровищницу, а затем выложили досками и каменными глыбами.



В 500 метрах к западу от строения Кок-Таш имеется еще один крупный объект, построенный из жженого кирпича. Изучение также показывает, что это не кумбоз. Это объект был найден во время практики студентов кафедры археологии и этнологии Кыргызского государственного национального университета под руководством старшего преподавателя, кандидата исторических наук Ороза Солтобаева", - проинформировал Конурбаев.





Источник - Turmush

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565632860

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Кыргызстане

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой г. Алматы

- Н.Нигматулин встретился с конгрессменами США

- Первый Президент Казахстана принял Председателя правления АО "Самрук-Казына" Ахметжана Есимова

- Ситуация на рынке труда

- Кадровые перестановки

- В МИД Казахстана обсуждены вопросы казахстанско-германского сотрудничества

- Маслихат поддержал уточнения в бюджет для развития мегаполиса по принципу "Город без окраин"

- Холдинг "Казагро" в результате реформирования планирует выйти на чистую прибыль по итогам 2020 года

