 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.08.2019
07:21  Китай начхал на "запрет" Трампа покупать иранскую неть
07:08  Армия Асада взяла Сукейку, взломав линию обороны Идлибского "халифата"
07:03  Хочет быть межгендерным чемпионом. Кыр-боксерше Вале Шевченко бросил вызов американский мужик-чемпион Сехудо
07:00  Оружейный тупик Америки. Почему в США и дальше будут массово гибнуть ни в чем не повинные люди, - И.Акимушкина
06:58  Американцы и талибы могут подписать мирное соглашение до конца недели, - Гаус Джанбаз
06:54  "Дорога была усеяна изнасилованными и выпотрошенными русскими девочками". Туркестанское восстание 1916, - В.Карюков
06:51  Приговор для США: Золотой слиток окончательно задавит доллар, - Пол Робертс

06:49  В Ташкенте из зарплаты осужденных удерживают часть суммы для погашения долгов колонии
06:47  В узбекской Кашкадарье открыли новое месторождение нефти - "Бахаристан"
06:45  Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"
Понедельник, 12.08.2019
21:01  В кыргызском Кум-Добо найден кумбоз основателя государства Караханидов Сатука Буура Кара-хана (X век)?
20:47  Слово, рожденное в Карлаге. О казачьем романе-эпопее "Урал – быстра река"
17:54  Вышел в свет каталог А.Ю.Кузнецова. Бумажные деньги русского Туркестана
17:17  Турецкий гамбит Киеву не удался, - А.Анпилогов
17:12  Аркадаг предложил остальным президентам ПриКаспия построить новый город Каспий. Песочные куличики
17:00  Аскар Бейсенбаев послан новым послом Казахстана в Беларусь
16:43  Дарига Назарбаева переназначена сенатором Казахстана
14:59  Власти Афганистана выразили протест Узбекистану в связи с приемом делегации талибов
14:57  Новый транспортный коридор ЦА: Термез – Душанбе – Кашгар
14:52  Пекин толкает Минск в долговую яму, - "НГ"
13:50  "Казахфильм" возглавил Арман Асенов
13:45  Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов, - Н.Портякова
13:42  А судьи кто? О правосудии в Ташкете (продолжение темы), - Ю.Петров
13:27  Британский минфин выпустит пенсы в честь Brexit
13:25  Готовится ли Турция к досрочным выборам?
13:23  Почему тамильские тигры проиграли армии Шри-Ланки
09:01  Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, несмотря на открытую судимость, стала гражданкой Сербии
08:13  Шагреневая кожа Русского мира, - Клим Подкова
08:10  Трубопроводное закулисье Южной Азии, - Дм.Наркевский
07:54  Бывшего "звезду" алматинского "Кайрата" Нуньеса застрелили в ночном клубе
07:48  Транзит по-казахстански. Глава Нацфонда "Самрук-Казына" отчитался Назарбаеву о дебет-кредите
07:38  Наманганцы протестуют против застройки городского кладбища
07:37  Форум прикаспийских стран стартует в Туркменистане
07:31  КырЧиновники на жума-намазе: кому нужна эта показуха? - Б.Стамов
07:29  Разведсообщество США против Трампа, - А.Эскин
07:27  Зеленский в "тренде" Сороса, - А.Ганжа
07:21  Жертву "Атамбай-путча" полковника Курманкулова будут лечить в Москве
07:18  Ближний круг России прививается от новых революций, - С.Гамова
07:15  Как будет выглядеть миропорядок после ухода Путина. Россия помогает Китаю стать второй супердержавой, - А.Рар
01:38  Капитал под красной маской. Желание сохранить господство толкает буржуазию к различным уловкам, - С.Кожемякин
01:12  Турецкая армия начала бои с курдами
00:12  Иран грозит потопить израильские корабли , - "НГ"
00:10  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
Воскресенье, 11.08.2019
17:00  Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
15:38  Дело Атамбаева. Задержан бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев
12:44  Голая правда: империи нижнего белья угрожает педофильский скандал
12:42  Кому выгодно нагнетание напряженности на границе Таджикистана и Кыргызстана?
12:39  Путин прибыл на байк-шоу в Крыму за рулем мотоцикла "Урал" (видео канала Инфодребедень)
12:35  Деградирующий базар: как развивается оружейная торговля Украины
12:33  Кремль явно опасается "Тюльпановой революции 2.0" в Киргизии
12:30  Сирийский кризис: тернистое движение от войны к миру, - А.Аксененок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"
06:45 13.08.2019

Президент Туркменистана появился на публике и купил у России лимузины
12 Август, 2019

В Туркменистане 12 августа начался Каспийский экономический форум. На нем впервые за последние несколько недель появился президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, развеяв слухи о своем плохом здоровье, которые СМИ и соцсети региона обсуждали последний месяц.
В форуме участвуют Россия, Азербайджан, Казахстан и Иран. Представители Москвы и Тегерана обсуждают сотрудничество в условиях американских санкций. Но пока что самая громкая сделка – это то, что президент Туркменистана решил купить всю линейку российских лимузинов "Аурус". На разработку этих машин из бюджета России за последние семь лет потратили около 200 миллионов долларов.
​Впервые Аурус использовали на инаугурации Владимира Путина в прошлом году, после чего машины было решено продавать примерно за 280 тысяч долларов. На форуме Гурбангулы Бердымухамедову показали единственный экземпляр лимузина в белом кузове, туркменский лидер заявил, что ему понравился цвет. Также он сказал, что у машины "правильная" цена.
До сих пор "Аурусом" пользовались, в основном, российские чиновники: именно на нем принимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565667900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в I Каспийском экономическом форуме в Туркменистане
- Кадровые перестановки
- Первое заседание Нацсовета общественного доверия пройдет 28 августа
- Социальную карту семьи реализуют в Казахстане
- Прогноз по рейтингам АО "First Heartland Jýsan Bank" пересмотрен на "Позитивный" вследствие роста стабильности бизнеса; рейтинги подтверждены на уровне "В-/В"
- Не дожидаясь скандала
- Рейтинги АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" в связи с ожидаемым получением внешней поддержки; прогноз остается "Негативным" вследствие низкого качества активов
- Таинственная смерть миллионера-педофила бросает тень на всю американскую элиту
- При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  