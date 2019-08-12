Аркадаг наконец-то появился на публике и купил у России лимузины "Аурус"

06:45 13.08.2019

Президент Туркменистана появился на публике и купил у России лимузины

12 Август, 2019



В Туркменистане 12 августа начался Каспийский экономический форум. На нем впервые за последние несколько недель появился президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, развеяв слухи о своем плохом здоровье, которые СМИ и соцсети региона обсуждали последний месяц.

В форуме участвуют Россия, Азербайджан, Казахстан и Иран. Представители Москвы и Тегерана обсуждают сотрудничество в условиях американских санкций. Но пока что самая громкая сделка – это то, что президент Туркменистана решил купить всю линейку российских лимузинов "Аурус". На разработку этих машин из бюджета России за последние семь лет потратили около 200 миллионов долларов.

​Впервые Аурус использовали на инаугурации Владимира Путина в прошлом году, после чего машины было решено продавать примерно за 280 тысяч долларов. На форуме Гурбангулы Бердымухамедову показали единственный экземпляр лимузина в белом кузове, туркменский лидер заявил, что ему понравился цвет. Также он сказал, что у машины "правильная" цена.

До сих пор "Аурусом" пользовались, в основном, российские чиновники: именно на нем принимал парад министр обороны РФ Сергей Шойгу.