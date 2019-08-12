В узбекской Кашкадарье открыли новое месторождение нефти - "Бахаристан"

06:47 13.08.2019

В Узбекистане открыли новое месторождение нефти

12 Август, 2019



В Кашкадарьинской области Узбекистана открыли новое нефтяное месторождение, где существует природный газ и газовый конденсат.

Как сообщают местные СМИ, наличие нефти на месторождении в городе Бахаристан Мубарекского района было подтверждено 10 августа. Месторождение было названо "Бахаристан".

"Это первое месторождение нефти и газового конденсата компании Epsilon Development Company на инвестиционном блоке Мубарек", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, новое месторождение находится в отложениях юрского периода.